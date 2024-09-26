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Новости Война
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Российские оккупанты строят неизвестное защитное сооружение возле Керченского моста, - Плетенчук

Росіяни хочуть захистити Керченський міст

В районе Керченского моста во временно оккупированном Крыму российские захватчики строят защитное сооружение, однако вряд ли они смогут достроить его в этом сезоне.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что оно такое, станет понятно, когда они это сооружение достроят. Но в этом сезоне, скорее всего, они это не смогут сделать, потому что начинается период штормов, и соответственно строить в таких условиях будет очень сложно. Это может быть защитное сооружение, очередной переход - выводы пока делать рано", - отметил Плетенчук.

Он напомнил, что оккупанты неоднократно пытались построить защитные сооружения для Керченского моста, но каждый раз терпели неудачи из-за сложных метеоусловий.

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"Посмотрим, как они пройдут этот период, который начинается осенью и заканчивается весной. Они постоянно пытаются в Керченском проливе что-то новое расположить, построить различные гидротехнические или заградительные сооружения. Но периодически они оказываются на берегу после очередного шторма", - добавил представитель ВМС.

Как информировал Цензор.НЕТ, ранее российские захватчики разместили на Керченском мосту в оккупированном Крыму самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Автор: 

оккупация (10166) Керченский мост (393) Плетенчук Дмитрий (168)


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Топ комментарии
+13
У нас всегда говорят что рашисты не успеют а они успевают. Зато у нас всегда все строится хорошо а потом оказывается все даже не начинали
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26.09.2024 10:55
+11
І чого чекають Зермаки, поки її добудуть?
Західні партнери НЕ забороняють туди бити ракетами.
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26.09.2024 10:54
+3
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26.09.2024 11:01
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Будують Американські гірки
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26.09.2024 10:51 Ответить
Умом Рассєю не понять...
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26.09.2024 10:52 Ответить
І чого чекають Зермаки, поки її добудуть?
Західні партнери НЕ забороняють туди бити ракетами.
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26.09.2024 10:54 Ответить
хвормули миру
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26.09.2024 11:05 Ответить
У нас всегда говорят что рашисты не успеют а они успевают. Зато у нас всегда все строится хорошо а потом оказывается все даже не начинали
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26.09.2024 10:55 Ответить
Перестань дивитись клоунський марафон!
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26.09.2024 11:00 Ответить
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26.09.2024 11:01 Ответить
Напевно шашличну, - проаналізував один актор.
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26.09.2024 11:06 Ответить
А ми хіба не хочемо їм «допомогти» будувати цю нову споруду? У нас навіть є чим, малюки хоробрі є.
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26.09.2024 11:09 Ответить
Поки плетенчук той міст в марафоні знищить, вони новий збудують.
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26.09.2024 11:11 Ответить
Такими темпами построят второй
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26.09.2024 11:14 Ответить
Ну а ми і по мосту не б'ємо, щоби їм не заважати. От, коли збудують, тільки руками розведемо і скажимо, що моста вразити вже не можемо. Та й нащо? - гляди, ще й логістику кацапам зіпсуємо.
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26.09.2024 11:27 Ответить
Кацапи стільки всього ще нахерачат на той міст, що він сам впаде.
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26.09.2024 11:27 Ответить
Не так давно дивились, що вийде з накопиченням рашиських військ біля кординів! Спохлядачі хрінові!
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26.09.2024 12:05 Ответить
 
 