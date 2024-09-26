Российские оккупанты строят неизвестное защитное сооружение возле Керченского моста, - Плетенчук

В районе Керченского моста во временно оккупированном Крыму российские захватчики строят защитное сооружение, однако вряд ли они смогут достроить его в этом сезоне.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что оно такое, станет понятно, когда они это сооружение достроят. Но в этом сезоне, скорее всего, они это не смогут сделать, потому что начинается период штормов, и соответственно строить в таких условиях будет очень сложно. Это может быть защитное сооружение, очередной переход - выводы пока делать рано", - отметил Плетенчук.

Он напомнил, что оккупанты неоднократно пытались построить защитные сооружения для Керченского моста, но каждый раз терпели неудачи из-за сложных метеоусловий.

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"Посмотрим, как они пройдут этот период, который начинается осенью и заканчивается весной. Они постоянно пытаются в Керченском проливе что-то новое расположить, построить различные гидротехнические или заградительные сооружения. Но периодически они оказываются на берегу после очередного шторма", - добавил представитель ВМС.

Как информировал Цензор.НЕТ, ранее российские захватчики разместили на Керченском мосту в оккупированном Крыму самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".