Оккупанты установили на Керченском мосту систему ПВО "Панцирь-С1". ВИДЕО+ФОТО

Российские захватчики разместили на Керченском мосту в оккупированном Крыму самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Телеграм-канал "Крымский ветер".

"Прямо на Керченском мосту Россия разметила ЗРГК "Панцирь-С1", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на спутниковых снимках он отображается по меньшей мере месяц.

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