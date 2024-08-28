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Оккупанты установили на Керченском мосту систему ПВО "Панцирь-С1". ВИДЕО+ФОТО

Российские захватчики разместили на Керченском мосту в оккупированном Крыму самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Телеграм-канал "Крымский ветер".

"Прямо на Керченском мосту Россия разметила ЗРГК "Панцирь-С1", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на спутниковых снимках он отображается по меньшей мере месяц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ меняет стратегию развертывания ПВО из-за успешных ударов Украины, - Business Insider

На Керченському мосту росіяни розмістили ЗРГК Панцирь-С1

Автор: 

Крым (26384) ПВО (2745) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+16
Це їх не спасе! Спочатку бахнуть "панцирь", а потім і міст...
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28.08.2024 15:26
+11
Это та вундервафля, которая даже крембль не защитила? Или притащили на утилизацию просто?
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28.08.2024 15:27
+4
Може то макет, для самоуспокоєніє свинособак?
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28.08.2024 15:38
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Правила форума Совет форумчан
Це їх не спасе! Спочатку бахнуть "панцирь", а потім і міст...
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28.08.2024 15:26 Ответить
мантру про "бахнуть мост" я чую 2 роки. Так же як і про каву в криму
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29.08.2024 00:59 Ответить
Это та вундервафля, которая даже крембль не защитила? Или притащили на утилизацию просто?
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28.08.2024 15:27 Ответить
може воно не працююче, стоїть та всіх лякає )))
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28.08.2024 15:30 Ответить
который обстреливать может только 2 цели...
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28.08.2024 15:35 Ответить
Може то макет, для самоуспокоєніє свинособак?
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28.08.2024 15:38 Ответить
Кацапи вже не знають,що і придумать. Щоб смішніше було...
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28.08.2024 15:39 Ответить
Правильно зробили! Мінус одна ракета по мосту.
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28.08.2024 15:43 Ответить
Це ж той самий "панцир", який азербайджанці байрактарами лупашили, а він їх навіть не бачив.

Диво-зброя...
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28.08.2024 15:44 Ответить
Мордяка Панцирь С1 просить кірпіча AGM-88.
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28.08.2024 15:44 Ответить
Він навіть себе захистити не в змозі.
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28.08.2024 15:57 Ответить
Наші роми порішають це питання!
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28.08.2024 16:02 Ответить
Самый уничтожаемый комплекс в этой войне.
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28.08.2024 16:52 Ответить
Було б добре по ній влупити🤔
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28.08.2024 16:57 Ответить
Кацапи, ви довбойоби. Підстілаюча поверхня - вода.
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28.08.2024 17:01 Ответить
 
 