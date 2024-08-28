Оккупанты установили на Керченском мосту систему ПВО "Панцирь-С1". ВИДЕО+ФОТО
Российские захватчики разместили на Керченском мосту в оккупированном Крыму самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Телеграм-канал "Крымский ветер".
"Прямо на Керченском мосту Россия разметила ЗРГК "Панцирь-С1", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на спутниковых снимках он отображается по меньшей мере месяц.
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МордякаПанцирь С1 просить кірпічаAGM-88.