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Окупанти встановили на Керченському мосту систему ППО "Панцирь-С1". ВІДЕО+ФОТО

Російські загарбники розмістили на Керченському мосту в окупованому Криму самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер".

"Просто на Керченському мосту Росія розмістила ЗРГК "Панцирь-С1", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на супутникових знімках він відображається щонайменше місяць.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ змінює стратегію розгортання ППО через успішні удари України, - Business Insider 

На Керченському мосту росіяни розмістили ЗРГК Панцирь-С1

Автор: 

Крим (14147) ППО (3188) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+16
Це їх не спасе! Спочатку бахнуть "панцирь", а потім і міст...
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28.08.2024 15:26
+11
Это та вундервафля, которая даже крембль не защитила? Или притащили на утилизацию просто?
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28.08.2024 15:27
+4
Може то макет, для самоуспокоєніє свинособак?
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28.08.2024 15:38
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Це їх не спасе! Спочатку бахнуть "панцирь", а потім і міст...
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28.08.2024 15:26 Відповісти
мантру про "бахнуть мост" я чую 2 роки. Так же як і про каву в криму
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29.08.2024 00:59 Відповісти
Это та вундервафля, которая даже крембль не защитила? Или притащили на утилизацию просто?
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28.08.2024 15:27 Відповісти
може воно не працююче, стоїть та всіх лякає )))
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28.08.2024 15:30 Відповісти
который обстреливать может только 2 цели...
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28.08.2024 15:35 Відповісти
Може то макет, для самоуспокоєніє свинособак?
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28.08.2024 15:38 Відповісти
Кацапи вже не знають,що і придумать. Щоб смішніше було...
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28.08.2024 15:39 Відповісти
Правильно зробили! Мінус одна ракета по мосту.
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28.08.2024 15:43 Відповісти
Це ж той самий "панцир", який азербайджанці байрактарами лупашили, а він їх навіть не бачив.

Диво-зброя...
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28.08.2024 15:44 Відповісти
Мордяка Панцирь С1 просить кірпіча AGM-88.
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28.08.2024 15:44 Відповісти
Він навіть себе захистити не в змозі.
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28.08.2024 15:57 Відповісти
Наші роми порішають це питання!
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28.08.2024 16:02 Відповісти
Самый уничтожаемый комплекс в этой войне.
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28.08.2024 16:52 Відповісти
Було б добре по ній влупити🤔
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28.08.2024 16:57 Відповісти
Кацапи, ви довбойоби. Підстілаюча поверхня - вода.
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28.08.2024 17:01 Відповісти
 
 