Окупанти встановили на Керченському мосту систему ППО "Панцирь-С1". ВІДЕО+ФОТО
Російські загарбники розмістили на Керченському мосту в окупованому Криму самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер".
"Просто на Керченському мосту Росія розмістила ЗРГК "Панцирь-С1", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на супутникових знімках він відображається щонайменше місяць.
Топ коментарі
+16 AbOriginal_UA
показати весь коментар28.08.2024 15:26
+11 Сергей Гусаченко #510886
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+4 Ivan Ivan #403337
показати весь коментар28.08.2024 15:38
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МордякаПанцирь С1 просить кірпічаAGM-88.