Окупанти встановили на Керченському мосту систему ППО "Панцирь-С1". ВІДЕО+ФОТО

Російські загарбники розмістили на Керченському мосту в окупованому Криму самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер".

"Просто на Керченському мосту Росія розмістила ЗРГК "Панцирь-С1", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на супутникових знімках він відображається щонайменше місяць.

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