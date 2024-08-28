РФ змінює стратегію розгортання ППО через успішні удари України, - Business Insider

Україна, активізуючи свої атаки на об'єкти на території Росії, змушує Москву переглянути розгортання своїх систем протиповітряної оборони. Кремль має визначитися, які регіони йому потрібно захищати насамперед.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Business Insider.

"Під час вторгнення Росії в Україну обидві сторони інтенсивно використовували протиповітряну оборону для захисту від атак безпілотників і ракет. Однак успішні удари й тактика України призвели до того, що Росія тепер змушена вирішувати, де розгортати свої засоби ППО, що створює нові можливості для українських атак на менш захищені райони", - йдеться у публікації.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що в Росії недостатньо засобів ППО для захисту всіх необхідних об'єктів, навіть у ймовірно безпечних районах.

На їхню думку, російська оборона зосереджена на захисті найбільш загрозливих районів, залишаючи інші території незахищеними.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Рязанській ГРЕС виникла пожежа. Перед цим пролунав вибух, - росЗМІ. ВIДЕО

У виданні зазначають, що Україна продовжує завдавати ударів по російських цілях, посилюючи тиск на російське командування. Західні союзники дозволили Україні використовувати свою зброю для атак на деякі військові об'єкти в Росії, що раніше було обмежено цілями на підконтрольній Росії території України.

Крім того, Україна активізувала використання безпілотників, завдаючи ударів по аеродромах і нафтових об'єктах у глибині Росії.

Експерти зазначають, що Україна дотримується стратегії, спрямованої на ослаблення російської ППО, змушуючи російські ВПС або залишати бази поблизу кордонів України, або зосереджувати там значні сили ППО.

Читайте також: Ми сфокусовані на пошуку систем ППО для України, - Білий дім після масованого удару РФ 26 серпня

Ескалація ударів збільшує навантаження на російську протиповітряну оборону, особливо в таких регіонах, як Крим, який Росія окупувала у 2014 році. Україна цілеспрямовано завдає ударів по об'єктах ППО в Криму, що чинить тиск на російські сили.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що атаки України на оборонні споруди в Криму послаблюють здатність Росії захищати повітряний простір півострова, додає видання.

Експерти вважають, що нинішній конфлікт все більше перетворюється на війну ППО, в якій, попри тиск, Росія все ще зберігає перевагу. Однак Україна продовжує прагнути до рівних умов, домагаючись дозволу на використання далекобійної зброї для ураження російських об'єктів у глибині країни-агресорки.

Також читайте: РФ відвела 90% своїх літаків за межі радіуса дії далекобійних ракет ATACMS, - WSJ