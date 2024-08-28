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РФ відвела 90% своїх літаків за межі радіуса дії далекобійних ракет ATACMS, - WSJ

Росія перемістила 90% літаків на військові бази за межами радіуса дії ATACMS

Росія пристосовується до того, що Сполучені Штати надають Україні далекобійні ракети ATACMS і вже перемістила 90 відсотків своєї авіації на відстань, до якої ця американська зброя не може досягти.

Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на оцінки американської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, президент США Джо Байден, навіть попри посилені заклики України до США скасувати заборону на використання ATACMS по території Росії та найбільший обстріл у війні енергетичної інфраструктури, який відбувся цього тижня, не планує змінювати свою позицію.

За даними джерела видання, запуск ATACMS на російську територію матиме сьогодні мінімальний вплив.

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Співрозмовник зауважив, що Україна, імовірно, матиме більше успіху з власними безпілотниками, які вона використовувала для ураження цілей у Росії в останні місяці.

Посадовець додав, що хоча США збільшили виробництво ATACMS, запаси досі обмежені. Пентагон має лише стільки, щоб надати Україні.

Читайте також: Пентагон: Україна не може бити ATACMS углиб РФ, США не змінили позицію

Автор: 

росія (65002) літак (2900) США (22634) ATACMS (139)


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Топ коментарі
+20
Чого всі "ікру мечуть"?
Враховуйте "позитив":
Злітають з дальніх аеродромів - значить беруть більше пального Якщо беруть більше пального - значить менший боєзапас Якщо летять здалеку - у нас буде запас часу і значить системи ППО їх виявлять раніше та краще приготуються до збиття Та ще й аеродромів менше - значить будуть більші скупчення літаків на дальніх А це - зручніша ціль для наших БПЛА
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28.08.2024 09:18
+13
Тепер можна дозволяти АТАКМСами бити по росії.
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28.08.2024 08:45
+11
ATACMS це до жіночого статевого органу. Ніхто не дозволить і не буде такої кількості.
А от зробити самим, то welcome
*******, 15 років тому ракети в космос пускали, тут аналога искандера не зробити?
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28.08.2024 08:44
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ATACMS це до жіночого статевого органу. Ніхто не дозволить і не буде такої кількості.
А от зробити самим, то welcome
*******, 15 років тому ракети в космос пускали, тут аналога искандера не зробити?
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28.08.2024 08:44 Відповісти
Якщо це так просто, то назвіть аналоги Іскандерів, які випускають розвинені країни Європи,котрі мають в рази сильнішу економіку? А немає
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28.08.2024 09:36 Відповісти
Ви праві. Це майже нереально для Європи, тому що дорого і непотрібно. А от для України це питання виживання. До того ж є великий досвід у ракетобудуванні. Якщо якісь дикуни з ірану спромоглись робити ракети і будувати ядерні реактори, то для України розробити власну ракету - цілком реальне завдання. Питання політичної волі і організації.
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28.08.2024 10:07 Відповісти
Наскільки мені відомо, досвіду і розробки ОТРК в Україні немає, всі советскі ОТРК - Ельбрус , Темп, Луна, Точка і теперішній Іскандер це все російські КБ. В КБ Південному випускали 100 -200 тонні МБР
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28.08.2024 10:29 Відповісти
От таку МБР начинити вибухівкою і гахнути по москвабаду
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28.08.2024 10:43 Відповісти
"досвіду і розробки ОТРК в Україні немає" - Вас у гуглі забанили? (с) : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC-2 Український ОТРК "Грім"
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28.08.2024 11:38 Відповісти
Тепер можна дозволяти АТАКМСами бити по росії.
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28.08.2024 08:45 Відповісти
Балаканина в інтернеті та реальність на фронті, дуже різняться!
Це, як балачки Зеленського про боротьбу з корупцією і реальність у привладних Зеленського з оточенням у ВРУ КМУ ОПУ ГПУ…
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28.08.2024 08:46 Відповісти
ссикуни...
як по мирняку палити - всі кацапські герої в дві шеренгі за орденами!
щє дозвілу нема - вже всралися...
бубсель - вимагай на 1000 км, вимагай - це все на що ти здатний.
не дозволять? - звинувачюй всіх тільки не асфальт...
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28.08.2024 08:55 Відповісти
нефтебази теж кацапня відвела кудись, чи там де були?
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28.08.2024 08:58 Відповісти
якщо своє створимо то й америкоси дозволять 😁
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28.08.2024 09:00 Відповісти
А ми ''паляницями'' бити будемо. Зеля напече, ще ''скумбрію'' до справи підключить-кацапів ''паляницями'' закидаемо..
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28.08.2024 09:02 Відповісти
Ага, дрон за лям баксів )) Ще такої ціни за безпілотники не чув. І то аж ціла одна штука є а наявності.
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28.08.2024 09:11 Відповісти
Потрібні ракети, безпілотниками серйозної шкоди ворогу не завдати
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28.08.2024 09:16 Відповісти
шоссе з Київа до біларусі бачили? - от більшисть з них там...
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28.08.2024 09:34 Відповісти
Чого всі "ікру мечуть"?
Враховуйте "позитив":
Злітають з дальніх аеродромів - значить беруть більше пального Якщо беруть більше пального - значить менший боєзапас Якщо летять здалеку - у нас буде запас часу і значить системи ППО їх виявлять раніше та краще приготуються до збиття Та ще й аеродромів менше - значить будуть більші скупчення літаків на дальніх А це - зручніша ціль для наших БПЛА
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28.08.2024 09:18 Відповісти
ще моторесурс
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28.08.2024 12:23 Відповісти
чим довше кацапня летить до України, тим більше чясу у наших радарів їх зафіксувати,,,
навіть зелений скулеж і то на пользу...
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28.08.2024 09:23 Відповісти
"Чим більше каци стріляють по наших людях, тим менше в них стає снарядів." Одні профіти для ідіотів.
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28.08.2024 09:32 Відповісти
зелений баран не розуміє різниці між відслідкувати ціль і знешкодити її і когось вбити - це зрозуміло...
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28.08.2024 09:37 Відповісти
Урапереможний баран корчить з себе розумного і думає, що ППО то як арканоїд, водиш пальцем по екрану і комплекси миттєво рухаються в напрямку руху ракети, через всю державу за секунди.
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28.08.2024 09:49 Відповісти
Ну - і чого ти до людей "доколупався"? Є якась краща пропозиція? Ні? То для чого "срач" розводить? Адже вони кажуть правильні речі!
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29.08.2024 09:55 Відповісти
Не совсем так но что то в этом есть. Самолет с подвешенными КАБами не летает быстро, и высоту он свечой не набирает. Если до точки сброса ему нужно пролететь 400 км это может занять и до часа времени, столько же и назад. Ресурс любого самолета ограничен, особенно советского и кацапского - которые тоже по сути советские. Причем изнашиваются не только двигатели, с которыми у рашки есть определенные проблемы, но изнашивается и сам планер, я уж не говорю про шасси, гидравлические системы, электрику и так далее. После определенного налета. количества взлетов и посадок в самих деталях планера возникают напряжения, усталостные микротрещины, деформации. Все это может привести например к тому что самолет в воздухе просто развалится. И кстати летный ресурс военной техники многократно отличается в меньшую сторону, потому что в военной авиации все сделано на пределе, чтобы получить максимальные характеристики. Короче такое количество полетов, которые сейчас выполняют кацапы очень сильно сказывается на их авиации, и в один прекрасный момент начнутся проблемы со всем авиапарком. Да, это не перемога - но безусловно позитивный момент.
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28.08.2024 09:58 Відповісти
про изнашивание: поки гладкий схудне, худий....
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29.08.2024 01:47 Відповісти
Є кращі пропозиції?
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29.08.2024 09:56 Відповісти
Військовий бюджет США в цьому році 913 млрд доларів, це майже в 10 раз більше ніж у воюючої раші, яка стоїть на військових рейках і штампує зброю в 3 зміни. І що - снарядів майже не випускають, високоточних ракет виявляється теж обмаль, бронетехніки і арти не так вже багато. Хтось може мені пояснити куди іде майже ТРИЛЬЙОН доларів? А то мені здається, що рівень корупції в США ще в 10 раз більше за наш. Та й в Європі похоже, щороку списують на збройні сили сотні і сотні мільярдіа євро, а як почалася Велика війна на континенті виявляється що зброї майже немає, бо Європа 30 років скорочувала збройні сили, а куди пішли трильйони євро, які виділили за ці роки? Оборонний бюджет країн ЄС сукупно теж разів в 5 більше як рф. Так куди ці західні демократії списують такі величезні суми?
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28.08.2024 10:01 Відповісти
Флот надводный и подводный, авиация, космос, IT-технологии, перспективное вооружение - вот куда уходит большая часть военного бюджета США.
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28.08.2024 11:01 Відповісти
корупції у впк там неміряно, вони навіть кенеді вбили за це
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28.08.2024 12:26 Відповісти
Брехня щоб прикрити небажання Байдена давати дозвіл на удари по рашке.
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28.08.2024 10:19 Відповісти
Кацапи і до цього літали в човниковому режимі дєжурнимі ескадрильями. А в протидію знищуватиметься інфраструктура аеродромів подсадки. Буде збільшуватись любімоє Х..... подльотноє время. А далі теж саме, як і при останньому нападі Калібрами.
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28.08.2024 11:47 Відповісти
 
 