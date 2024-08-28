РФ відвела 90% своїх літаків за межі радіуса дії далекобійних ракет ATACMS, - WSJ
Росія пристосовується до того, що Сполучені Штати надають Україні далекобійні ракети ATACMS і вже перемістила 90 відсотків своєї авіації на відстань, до якої ця американська зброя не може досягти.
Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на оцінки американської розвідки, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, президент США Джо Байден, навіть попри посилені заклики України до США скасувати заборону на використання ATACMS по території Росії та найбільший обстріл у війні енергетичної інфраструктури, який відбувся цього тижня, не планує змінювати свою позицію.
За даними джерела видання, запуск ATACMS на російську територію матиме сьогодні мінімальний вплив.
Співрозмовник зауважив, що Україна, імовірно, матиме більше успіху з власними безпілотниками, які вона використовувала для ураження цілей у Росії в останні місяці.
Посадовець додав, що хоча США збільшили виробництво ATACMS, запаси досі обмежені. Пентагон має лише стільки, щоб надати Україні.
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А от зробити самим, то welcome
*******, 15 років тому ракети в космос пускали, тут аналога искандера не зробити?
Це, як балачки Зеленського про боротьбу з корупцією і реальність у привладних Зеленського з оточенням у ВРУ КМУ ОПУ ГПУ…
як по мирняку палити - всі кацапські герої в дві шеренгі за орденами!
щє дозвілу нема - вже всралися...
бубсель - вимагай на 1000 км, вимагай - це все на що ти здатний.
не дозволять? - звинувачюй всіх тільки не асфальт...
Враховуйте "позитив":
Злітають з дальніх аеродромів - значить беруть більше пального Якщо беруть більше пального - значить менший боєзапас Якщо летять здалеку - у нас буде запас часу і значить системи ППО їх виявлять раніше та краще приготуються до збиття Та ще й аеродромів менше - значить будуть більші скупчення літаків на дальніх А це - зручніша ціль для наших БПЛА
навіть зелений скулеж і то на пользу...