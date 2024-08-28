РФ відвела 90% своїх літаків за межі радіуса дії далекобійних ракет ATACMS, - WSJ

Росія пристосовується до того, що Сполучені Штати надають Україні далекобійні ракети ATACMS і вже перемістила 90 відсотків своєї авіації на відстань, до якої ця американська зброя не може досягти.

Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на оцінки американської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, президент США Джо Байден, навіть попри посилені заклики України до США скасувати заборону на використання ATACMS по території Росії та найбільший обстріл у війні енергетичної інфраструктури, який відбувся цього тижня, не планує змінювати свою позицію.

За даними джерела видання, запуск ATACMS на російську територію матиме сьогодні мінімальний вплив.

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Співрозмовник зауважив, що Україна, імовірно, матиме більше успіху з власними безпілотниками, які вона використовувала для ураження цілей у Росії в останні місяці.

Посадовець додав, що хоча США збільшили виробництво ATACMS, запаси досі обмежені. Пентагон має лише стільки, щоб надати Україні.

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