Пентагон: Україна не може бити ATACMS углиб РФ, США не змінили позицію
Політика США щодо можливостей застосування американської зброї по військових об’єктах на території РФ залишається незмінною після саміту НАТО у Вашингтоні.
Це підтвердила на пресбрифінгу у п'ятницю заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Наша політика залишається незмінною",- зауважила представниця Пентагону, відповідаючи на запитання щодо позиції США в контексті аргументованих закликів Президента України скасувати обмеження на удари по території РФ.
Сінгх нагадала, що Сполучені Штати дозволяють удари своєю зброєю за лінію кордону, коли Росія атакує з іншого боку. Крім того, вона зазначила, що відповідно до ситуації на полі бою США змінюють свої підходи.
"Але зараз ми не дозволяємо застосування ATACMS для ударів углиб Росії", - сказала Сінгх.
Вона додала, що ЗСУ мають інше далекобійне озброєння, яке надали не Сполучені Штати.
Тому Штати " порішали, щоб воно не попало ...
Але не склалося..., зате Макарович почив у " фаворі"!...
Не так просто вибратися з комунізму- сатанізму!...
До речі, х-ло ж втіленням останнього!...
Це не алегорія!...
потім після дзвінка - мовчали тиждень
та пообіцяли вже 3 липня, інформація на сайті з'явилась тільки 11 липня
просто збіг - дзвінок в росію та затримка допомоги
мабуть питали, чи встигнуть заключити договір до виборів президента США,
та що для цього потрібно
як результат - на ювілейному саміті НАТО, пообіцяли
знову "відкрити двері",
літаки котрі летять, та не можуть долетіти,
5шт Patriot з яких одна вже в Україні, та 3шт вже раніше обіцяних
на закритті саміту ще один пакет на 225млн, який знову включає ту єдину систему Patriot
Обидва пакета 150млн та 225млн - включають тільки амуніцію, та не включають техніку, окрім 1шт Patriot
Котрий зі слів президентів, коштує 1-1.5млрд
а в цей раз знайшли по значно меншій ціні
Попередній та единий Patriot входив до пакету в 1млрд, котрий мав багато техніки та амуніції
- так, я з Індії і українці для мене - це десь в африці ;
- ну і що, що каби стали геймченджером і росіяни йдуть вперед по більшій частині фронту ; хіба це привід щось змінювати? Але США дуже уважно стежать за ситуацією на полі бою .
- не засмучуйтесь, що не можна бити атакамсом. Зате у вас є бубочка і він не втік .
"Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що в Лондоні розмірковують над запитом України щодо застосування крилатих ракет Storm Shadow по цілях в глибині Росії."
Це хоч щось, ніж нічого. 10 років ми чекали такої можливості.
Уже б хорошо так деморализовало нежить мордорскую
Для росії 300 км це як для України 5 км
Всі удари по поверхні.