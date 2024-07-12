УКР
Новини
3 982 51

Пентагон: Україна не може бити ATACMS углиб РФ, США не змінили позицію

ATACMS

Політика США щодо можливостей застосування американської зброї по військових об’єктах на території РФ залишається незмінною після саміту НАТО у Вашингтоні.

Це підтвердила на пресбрифінгу у п'ятницю заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наша політика залишається незмінною",- зауважила представниця Пентагону, відповідаючи на запитання щодо позиції США в контексті аргументованих закликів Президента України скасувати обмеження на удари по території РФ.

Сінгх нагадала, що Сполучені Штати дозволяють удари своєю зброєю за лінію кордону, коли Росія атакує з іншого боку. Крім того, вона зазначила, що відповідно до ситуації на полі бою США змінюють свої підходи.

"Але зараз ми не дозволяємо застосування ATACMS для ударів углиб Росії", - сказала Сінгх.

Вона додала, що ЗСУ мають інше далекобійне озброєння, яке надали не Сполучені Штати.

Пентагон (1467) ATACMS (141)
Топ коментарі
+10
Тоді поверніть ЯО!
показати весь коментар
12.07.2024 22:02 Відповісти
+7
Та ви знущаєтесь
показати весь коментар
12.07.2024 22:00 Відповісти
+7
Так бийте Скальпами та Шторм Шедон - заборони немає! Є десятки цих ракет в арсеналах! Заборона від дермака- з кремлем не узгодив!...
показати весь коментар
12.07.2024 22:12 Відповісти
Коментувати
Та ви знущаєтесь
показати весь коментар
12.07.2024 22:00 Відповісти
Хіба що усілякі таджики приїдуть.
показати весь коментар
12.07.2024 22:06 Відповісти
члєнасос чекаєш чечена ждуняра вонюча?
показати весь коментар
12.07.2024 22:18 Відповісти
членасоса ти кожен день в дзеркалі бачиш. ти мабудь з окопа пишеш ?
показати весь коментар
12.07.2024 22:21 Відповісти
І це після нападу на Охматдит???!!!!
показати весь коментар
12.07.2024 22:49 Відповісти
Кримський міст це не раша, Чому зеля так любить путіна? Якась зрада
показати весь коментар
13.07.2024 07:38 Відповісти
Свои нужно делать,намек понятен.
показати весь коментар
12.07.2024 22:02 Відповісти
Так зеля не дозволить, там у дєрьмака папа і мама і у сирка теж.
показати весь коментар
13.07.2024 07:39 Відповісти
Тоді поверніть ЯО!
показати весь коментар
12.07.2024 22:02 Відповісти
ЯО " наші " тупо продавали!...
Тому Штати " порішали, щоб воно не попало ...
Але не склалося..., зате Макарович почив у " фаворі"!...
Не так просто вибратися з комунізму- сатанізму!...
До речі, х-ло ж втіленням останнього!...
Це не алегорія!...
показати весь коментар
12.07.2024 22:19 Відповісти
Ну теперь точно, Украина "победит"...
показати весь коментар
12.07.2024 22:03 Відповісти
Чорний властелин не просто так дзвонив міністру нападу рф
показати весь коментар
12.07.2024 22:10 Відповісти
це було в день (десь 25 червня) коли перший раз пообіцяли (скзаали журналістам) допомогу в 150млн
потім після дзвінка - мовчали тиждень
та пообіцяли вже 3 липня, інформація на сайті з'явилась тільки 11 липня

просто збіг - дзвінок в росію та затримка допомоги
мабуть питали, чи встигнуть заключити договір до виборів президента США,
та що для цього потрібно

як результат - на ювілейному саміті НАТО, пообіцяли
знову "відкрити двері",
літаки котрі летять, та не можуть долетіти,
5шт Patriot з яких одна вже в Україні, та 3шт вже раніше обіцяних
на закритті саміту ще один пакет на 225млн, який знову включає ту єдину систему Patriot

Обидва пакета 150млн та 225млн - включають тільки амуніцію, та не включають техніку, окрім 1шт Patriot

Котрий зі слів президентів, коштує 1-1.5млрд
а в цей раз знайшли по значно меншій ціні

Попередній та единий Patriot входив до пакету в 1млрд, котрий мав багато техніки та амуніції
показати весь коментар
12.07.2024 22:30 Відповісти
так страждають від пересрердя, наче Україні надають атакамси на 500+ кілометрів...
показати весь коментар
12.07.2024 22:12 Відповісти
перекладаю з мови сінгх :

- так, я з Індії і українці для мене - це десь в африці ;

- ну і що, що каби стали геймченджером і росіяни йдуть вперед по більшій частині фронту ; хіба це привід щось змінювати? Але США дуже уважно стежать за ситуацією на полі бою .

- не засмучуйтесь, що не можна бити атакамсом. Зате у вас є бубочка і він не втік .
показати весь коментар
12.07.2024 22:12 Відповісти
Так бийте Скальпами та Шторм Шедон - заборони немає! Є десятки цих ракет в арсеналах! Заборона від дермака- з кремлем не узгодив!...
показати весь коментар
12.07.2024 22:12 Відповісти
Мабуть після дзвінка з Вашингтона, довелося трохи охолонути свій запал британцям.
"Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що в Лондоні розмірковують над запитом України щодо застосування крилатих ракет Storm Shadow по цілях в глибині Росії."
показати весь коментар
12.07.2024 22:26 Відповісти
Вже по бритам є що вони не погоджують... ще одне серйозне питання що британські ракети можемо тільки з су24 пускати... та чи є вони ще і в якому технічному стані
показати весь коментар
12.07.2024 22:51 Відповісти
Дякуємо за "дозволяють удари своєю зброєю за лінію кордону, коли Росія атакує з іншого боку. Джерело:

Це хоч щось, ніж нічого. 10 років ми чекали такої можливості.
показати весь коментар
12.07.2024 22:13 Відповісти
Дякуємо Байден.
показати весь коментар
12.07.2024 22:15 Відповісти
А чому тоді росія може бити зброєю ірану і кореї сєвєрнай, а також Ізраїлі?
показати весь коментар
12.07.2024 22:16 Відповісти
Тварюки!!!
показати весь коментар
12.07.2024 22:20 Відповісти
А вглиб України?
показати весь коментар
12.07.2024 22:20 Відповісти
Устроили тут ромашку
показати весь коментар
12.07.2024 22:20 Відповісти
Офіціали в США приймають українців за аборигенів Америки ,часів Колумба. На всих рівнях розказують ,що Україна переможе ,тільки не поясюють за рахунок чого. Але якщо не за рахунок далекобійної зброї, то виходить ,що тільки за рахунок рукопашних боїв. Америка славиться своїми Рембо, то може хай приїдуть та покажуть цим простодушним українцям ,як саперними лопатками перемогти русню.
показати весь коментар
12.07.2024 22:24 Відповісти
США мають близько 2500 танків Abrams і ще 3700 Abrams на зберіганні, але відправляють лише 31 з них в Україну (близько 0,5%). Водночас Німеччина має 290 танків Leopard-2 і відправила Україні 18 з них (близько 7%). Чому США не надсилають більше?
показати весь коментар
12.07.2024 22:29 Відповісти
До виборів у США нічого не зміниться. Бідону потрібна політична стабільність перед виборами. А що українці гинуть, так то наша проблема. Хто нам заважав свої ракети до ума довести? Грім-2 було випробувано ще у 2017-му і ... проект заморозили. А прийшов боневтік і похерив навіть той мізер, що при пороху створили. А тепер усім у сраку заглядаємо, та тільки пізно всралися.
показати весь коментар
12.07.2024 22:29 Відповісти
Байдену треба падіння інфляції перед виборами, щоб росли ринки і був позитив.... ще ставку почнуть понижувати перед виборами, а це без орківських ресурсів неможливо зробити...
показати весь коментар
12.07.2024 22:54 Відповісти
Значит пусть ***** и дальше безнаказанно убивает украинцев.
показати весь коментар
12.07.2024 22:32 Відповісти
Хотябы помогли крымский самострой снести))))))
Уже б хорошо так деморализовало нежить мордорскую
показати весь коментар
12.07.2024 22:34 Відповісти
Тому і дзвонив Білоусов у США міністру оборони Л. Остіну, щоб пригальмувати допомогу для України. Якщо не атакамсами то на танках можуть розхерачить російську 2-шу армію.
показати весь коментар
12.07.2024 22:38 Відповісти
Треба мати свої та стріляти куди завгодно
показати весь коментар
12.07.2024 22:58 Відповісти
Позорище , ***** просто **** смеется , ЗЕ все таки ты лох , зубами нужно отстаивать и доказывать за свою Украину и народ , что это нужно и надо , нужно кровь с носа ,но не мычать . ну ладно , нельзя так нельзя ...Будь главнокомандующим прикажи и влупи , чтоб суки знали ответ твой, кто знает тот поймет, кто не поймет значит озабоченный...
показати весь коментар
12.07.2024 23:21 Відповісти
Зразу ,після розмови Остіна з міністром оборони рашистської 3,14дерації-Пентагон ,як і раніше "ДАЄ ДОБРО " рашистським нелюдам знищувати Україну і вбивати українців ,не даючи рашистам адекватну відповідь...Американці .лицемірні .брехливі співучасники рашистської руйнації України і геноциду українського народу .
показати весь коментар
12.07.2024 23:21 Відповісти
Яснопонятно,захід розчехлиться тільки тоді як свинорили будуть форсувати Дніпро по всій довжині,а поки роздупляться то рашистські танки вже топтатимуть поляків.
показати весь коментар
13.07.2024 00:33 Відповісти
Скільки можна жувати оцю жвачку - "ніз-зя"? Зате багато що вже можна і ***** це дуже не подобається.
показати весь коментар
13.07.2024 00:39 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2024 00:54 Відповісти
ВГЛИБ РОСІЇ НА 300 КІЛОМЕТРІВ ? 🤣 Комікі.
Для росії 300 км це як для України 5 км
показати весь коментар
13.07.2024 00:53 Відповісти
Ми не будемо бити вглиб
Всі удари по поверхні.
показати весь коментар
13.07.2024 01:05 Відповісти
80% обстрілів України йде з Криму. Хто заперечує бити по Севастополю ракетами США?
показати весь коментар
13.07.2024 03:23 Відповісти
ваша політика це знищення України і українців ! я це зрозумів літом 2022 .
показати весь коментар
13.07.2024 08:01 Відповісти
 
 