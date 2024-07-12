Пентагон: Україна не може бити ATACMS углиб РФ, США не змінили позицію

Політика США щодо можливостей застосування американської зброї по військових об’єктах на території РФ залишається незмінною після саміту НАТО у Вашингтоні.

Це підтвердила на пресбрифінгу у п'ятницю заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наша політика залишається незмінною",- зауважила представниця Пентагону, відповідаючи на запитання щодо позиції США в контексті аргументованих закликів Президента України скасувати обмеження на удари по території РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна успішно застосувала надані ракети ATACMS у Криму, знищивши російські ЗРК, командні пункти та аеродроми, - Кірбі

Сінгх нагадала, що Сполучені Штати дозволяють удари своєю зброєю за лінію кордону, коли Росія атакує з іншого боку. Крім того, вона зазначила, що відповідно до ситуації на полі бою США змінюють свої підходи.

"Але зараз ми не дозволяємо застосування ATACMS для ударів углиб Росії", - сказала Сінгх.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий пакет допомоги Україні на 225 млн дол. включатиме батарею Patriot та різні типи боєприпасів, - Пентагон

Вона додала, що ЗСУ мають інше далекобійне озброєння, яке надали не Сполучені Штати.