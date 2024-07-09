Україна успішно застосувала надані ракети ATACMS у Криму, знищивши російські ЗРК, командні пункти та аеродроми, - Кірбі

Українські військові успішно використали американські ракети великої дальності ATACMS для ураження російських об'єктів у тимчасово окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

За його словами, ЗСУ вкотре довели, що можуть стримувати найбільшу армію в Європі за підтримки Заходу.

Їхній успіх не обмежується тільки фронтом. Україна застосувала надані США ударні ракети великої дальності ATACMS у Криму, знищивши російські зенітно-ракетні комплекси, командні пункти, аеродроми", - наголосив Кірбі.

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У Білому домі зауважили, що українські захисники потопили крилатими ракетами корабель у Севастопольському порту, і російський Чорноморський флот був змушений покинути захоплений півострів.

"Що ж, тішить, як Україна тримається в цей критичний період. Але не варто забувати й про сьогоднішню похмуру реальність", - додав Кірбі.

Раніше у Державному департаменті США заявили, що якщо Росія спробує розширити нинішній фронт в Україні, то ЗСУ дозволять вести вогонь на більшу відстань, зокрема з далекобійних ракет ATACMS.

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