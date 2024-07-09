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Україна успішно застосувала надані ракети ATACMS у Криму, знищивши російські ЗРК, командні пункти та аеродроми, - Кірбі

ЗСУ успішно застосовують ATACMS в окупованому Криму

Українські військові успішно використали американські ракети великої дальності ATACMS для ураження російських об'єктів у тимчасово окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

За його словами, ЗСУ вкотре довели, що можуть стримувати найбільшу армію в Європі за підтримки Заходу.

Їхній успіх не обмежується тільки фронтом. Україна застосувала надані США ударні ракети великої дальності ATACMS у Криму, знищивши російські зенітно-ракетні комплекси, командні пункти, аеродроми", - наголосив Кірбі.

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У Білому домі зауважили, що українські захисники потопили крилатими ракетами корабель у Севастопольському порту, і російський Чорноморський флот був змушений покинути захоплений півострів.

"Що ж, тішить, як Україна тримається в цей критичний період. Але не варто забувати й про сьогоднішню похмуру реальність", - додав Кірбі. 

Раніше у Державному департаменті США заявили, що якщо Росія спробує розширити нинішній фронт в Україні, то ЗСУ дозволять вести вогонь на більшу відстань, зокрема з далекобійних ракет ATACMS.

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Автор: 

Крим (14192) США (23449) Кірбі Джон (526) ATACMS (140)


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Дякуємо США, за допомогу Українцям!

Просимо додати, ще стільки ж, і такого ж, спорядження!

Слава Україні!!
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09.07.2024 09:09 Відповісти
Кірбі власноруч вимірював рулеткою дозволену відстань, щоб ні метром більше, сказали 300 і не більше!!!
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09.07.2024 09:32 Відповісти
ні, навіть 100 не сказали. Тому кацольоти як і раніше, злітають з АБ Халіно до якої від кордону 100 км, бомбити Харківську і Сумську область КАБами.
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09.07.2024 10:13 Відповісти
Тверда позиція Білого Дому стосовно обмежень у використанні американських ракет свідчить лише про одне: Україна має зробити все можливе для постановки на масове виробництво власної зброї!
І ресурси, в тому числі фінансові, є - просто треба перестати красти.
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09.07.2024 09:34 Відповісти
при зечмі цього не буде ніколи
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09.07.2024 10:08 Відповісти
підозрюю, що деяку кількість своїх ракет ми маємо, але існують якісь негласні умови від США.
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09.07.2024 10:17 Відповісти
Ракетами власного виробництва
ми зможемо більш ефективно,ніж
дронами,знищувати військові
цілі ворога на його території.
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09.07.2024 09:54 Відповісти
 
 