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Украина успешно применила предоставленные ракеты ATACMS в Крыму, уничтожив российские ЗРК, командные пункты и аэродромы, - Кирби

ЗСУ успішно застосовують ATACMS в окупованому Криму

Украинские военные успешно использовали американские ракеты большой дальности ATACMS для поражения российских объектов во временно оккупированном Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

По его словам, ВСУ в очередной раз доказали, что могут сдерживать самую большую армию в Европе при поддержке Запада.

Их успех не ограничивается только фронтом. Украина применила предоставленные США ударные ракеты большой дальности ATACMS в Крыму, уничтожив российские зенитно-ракетные комплексы, командные пункты, аэродромы", - подчеркнул Кирби.

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В Белом доме отметили, что украинские защитники потопили крылатыми ракетами корабль в Севастопольском порту, и российский Черноморский флот был вынужден покинуть захваченный полуостров.

"Что ж, радует, как Украина держится в этот критический период. Но не стоит забывать и о сегодняшней мрачной реальности", - добавил Кирби.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что если Россия попытается расширить нынешний фронт в Украине, то ВСУ позволят вести огонь на большее расстояние, в частности из дальнобойных ракет ATACMS.

Также читайте: США не планируют отменять ограничения для ВСУ на удары американским оружием вглубь территории РФ, - Кирби

Автор: 

Крым (26427) США (27166) Кирби Джон (452) ATACMS (139)


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Дякуємо США, за допомогу Українцям!

Просимо додати, ще стільки ж, і такого ж, спорядження!

Слава Україні!!
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09.07.2024 09:09 Ответить
Кірбі власноруч вимірював рулеткою дозволену відстань, щоб ні метром більше, сказали 300 і не більше!!!
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09.07.2024 09:32 Ответить
ні, навіть 100 не сказали. Тому кацольоти як і раніше, злітають з АБ Халіно до якої від кордону 100 км, бомбити Харківську і Сумську область КАБами.
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09.07.2024 10:13 Ответить
Тверда позиція Білого Дому стосовно обмежень у використанні американських ракет свідчить лише про одне: Україна має зробити все можливе для постановки на масове виробництво власної зброї!
І ресурси, в тому числі фінансові, є - просто треба перестати красти.
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09.07.2024 09:34 Ответить
при зечмі цього не буде ніколи
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09.07.2024 10:08 Ответить
підозрюю, що деяку кількість своїх ракет ми маємо, але існують якісь негласні умови від США.
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09.07.2024 10:17 Ответить
Ракетами власного виробництва
ми зможемо більш ефективно,ніж
дронами,знищувати військові
цілі ворога на його території.
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09.07.2024 09:54 Ответить
 
 