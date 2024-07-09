Украина успешно применила предоставленные ракеты ATACMS в Крыму, уничтожив российские ЗРК, командные пункты и аэродромы, - Кирби
Украинские военные успешно использовали американские ракеты большой дальности ATACMS для поражения российских объектов во временно оккупированном Крыму.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
По его словам, ВСУ в очередной раз доказали, что могут сдерживать самую большую армию в Европе при поддержке Запада.
Их успех не ограничивается только фронтом. Украина применила предоставленные США ударные ракеты большой дальности ATACMS в Крыму, уничтожив российские зенитно-ракетные комплексы, командные пункты, аэродромы", - подчеркнул Кирби.
В Белом доме отметили, что украинские защитники потопили крылатыми ракетами корабль в Севастопольском порту, и российский Черноморский флот был вынужден покинуть захваченный полуостров.
"Что ж, радует, как Украина держится в этот критический период. Но не стоит забывать и о сегодняшней мрачной реальности", - добавил Кирби.
Ранее в Государственном департаменте США заявили, что если Россия попытается расширить нынешний фронт в Украине, то ВСУ позволят вести огонь на большее расстояние, в частности из дальнобойных ракет ATACMS.
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Просимо додати, ще стільки ж, і такого ж, спорядження!
Слава Україні!!
І ресурси, в тому числі фінансові, є - просто треба перестати красти.
ми зможемо більш ефективно,ніж
дронами,знищувати військові
цілі ворога на його території.