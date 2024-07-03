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США разрешат Украине бить оружием на большее расстояние по территории РФ, если та попытается расширить нынешний фронт, - Госдеп

США дозволять Україні бити глибше по Росії, якщо та спробує розширити фронт

В Государственном департаменте США заявили, что если Россия попытается расширить нынешний фронт в Украине, то ВСУ позволят вести огонь на большее расстояние, в частности - из дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом заявил помощник Госсекретаря по вопросам Европы Джеймс О'Брайен во время слушаний в комитете Палаты представителей по международным отношениям, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

По словам законодателей США, сейчас Белый дом ограничивает использование американского оружия на территории России в пределах 100 километров от границы Украины.

Теперь, как сказал на прошлой неделе Джейк Салливан (советник президента США по нацбезопасности, - ред.), если Россия попытается расширить фронт, Украине будет разрешено достигать целей на большем расстоянии", - отметил О'Брайен.

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В Госдепе отметили, что Россия теряет способность наступать из-за уничтожения Украиной российских сил вблизи границ.

О'Брайен подчеркнул, что приоритетом США было предоставить оружие и сосредоточить его "в областях острой необходимости".

"Мы наблюдаем резкие изменения в способности России поддерживать свою кампанию против Украины из-за потери объектов в зоне, где разрешено вести огонь", - добавил он.

Республиканец Томас Кин во время слушаний в комитете отметил, что изменение политики относительно разрешения Украине поражать цели на российской территории произошло только после начала нового наступления РФ под Харьковом. И даже тогда, по словам республиканца, "администрация прибегла к полумерам".

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Сейчас требование снять ограничения на использование американского оружия Украиной имеет двухпартийную поддержку - как среди республиканцев, так и среди демократов, добавил во время заседания комитета республиканец Джо Уилсон.

Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты ограничили использование американского оружия для ударов по Российской Федерации. ВСУ запрещено атаковать объекты на расстоянии более 100 км от границы и бить по ключевым российским аэродромам.

Автор: 

Госдепартамент США (1851) оружие (10257) США (27094) ATACMS (139) Джеймс О’Брайен (10)


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Топ комментарии
+50
Бити по ключових аеродромах неможна, а кидати каби по місту мільоннику у центрі европи у 21 сторіччі, можна! Ви шо курите? Бен ладена знищили ха меньші гріхи, а цього підора путєна ще питати куди бити ракетами.....нонсенс
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03.07.2024 08:31
+40
І що залишилися ще космонавти ,як вірять ,що США хоче поразки росії?
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03.07.2024 08:29
+35
Ніхто НЕ ЗАБОРОНЯЄ бити хоч на 3 тисячі км і куди хочеш, але СВОЇМИ! Своїми Грім, Нептун і т.п. Але ж "мудрий наріт"в 19-му вирішив "хоть паржьом"! Американці тут яким боком?
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03.07.2024 08:37
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Цікаво, як Держдеп розуміє і тлумачить "розширення фронту", яке є умовою Держдепу надання Україні дозволу США на удари американською зброєю далі, ніж на 100 км углиб території РФ?
Якщо Держдеп розуміє "розширення фронту", як довжину ламаної лінії фронту, то її мабуть треба порахувати і встановити та оголосити чисельне значення ламаної, довжина якої є границею "розширення фронту" через бойові дії агресора, яке призведе до зняття обмеження у 100 км.
Інакше, подібні заяви деяких чиновників Держдепу, схоже, мають на меті введення в оману конгресменів США, більшість яких підтримує зняття жодних обмежень на удари американською зброєю по військових цілях на території РФ.
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03.07.2024 14:22 Ответить
А ви думали що імпотенція, це коли пісюн не стоїть? Та ні.
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03.07.2024 15:40 Ответить
Тобто если станет намного хуже, мы вас утешим очередным послаблением в вашу пользу...
Нет на Америке и в Западе понимания что рашка будет атаковать пока есть ресурсы - вот свежий пример советско-афганской войны , не вывела войска пока не наступил экономический крах
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03.07.2024 17:59 Ответить
Такими темпами дозволять бити по мацкві коли орки до Києва дійдуть!
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03.07.2024 20:34 Ответить
Їй богу, це не Держдеп, а якийсь дитячий садочок.
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03.07.2024 21:09 Ответить
лицемірні тварюки
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04.07.2024 00:28 Ответить
І ******* , безпечні та неадекватні українці...
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04.07.2024 07:20 Ответить
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