США разрешат Украине бить оружием на большее расстояние по территории РФ, если та попытается расширить нынешний фронт, - Госдеп
В Государственном департаменте США заявили, что если Россия попытается расширить нынешний фронт в Украине, то ВСУ позволят вести огонь на большее расстояние, в частности - из дальнобойных ракет ATACMS.
Об этом заявил помощник Госсекретаря по вопросам Европы Джеймс О'Брайен во время слушаний в комитете Палаты представителей по международным отношениям, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
По словам законодателей США, сейчас Белый дом ограничивает использование американского оружия на территории России в пределах 100 километров от границы Украины.
Теперь, как сказал на прошлой неделе Джейк Салливан (советник президента США по нацбезопасности, - ред.), если Россия попытается расширить фронт, Украине будет разрешено достигать целей на большем расстоянии", - отметил О'Брайен.
В Госдепе отметили, что Россия теряет способность наступать из-за уничтожения Украиной российских сил вблизи границ.
О'Брайен подчеркнул, что приоритетом США было предоставить оружие и сосредоточить его "в областях острой необходимости".
"Мы наблюдаем резкие изменения в способности России поддерживать свою кампанию против Украины из-за потери объектов в зоне, где разрешено вести огонь", - добавил он.
Республиканец Томас Кин во время слушаний в комитете отметил, что изменение политики относительно разрешения Украине поражать цели на российской территории произошло только после начала нового наступления РФ под Харьковом. И даже тогда, по словам республиканца, "администрация прибегла к полумерам".
Сейчас требование снять ограничения на использование американского оружия Украиной имеет двухпартийную поддержку - как среди республиканцев, так и среди демократов, добавил во время заседания комитета республиканец Джо Уилсон.
Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты ограничили использование американского оружия для ударов по Российской Федерации. ВСУ запрещено атаковать объекты на расстоянии более 100 км от границы и бить по ключевым российским аэродромам.
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Якщо Держдеп розуміє "розширення фронту", як довжину ламаної лінії фронту, то її мабуть треба порахувати і встановити та оголосити чисельне значення ламаної, довжина якої є границею "розширення фронту" через бойові дії агресора, яке призведе до зняття обмеження у 100 км.
Інакше, подібні заяви деяких чиновників Держдепу, схоже, мають на меті введення в оману конгресменів США, більшість яких підтримує зняття жодних обмежень на удари американською зброєю по військових цілях на території РФ.
Нет на Америке и в Западе понимания что рашка будет атаковать пока есть ресурсы - вот свежий пример советско-афганской войны , не вывела войска пока не наступил экономический крах