США дозволять Україні бити зброєю на більшу відстань по території РФ, якщо та спробує розширити нинішній фронт, - Держдеп

У Державному департаменті США заявили, що якщо Росія спробує розширити нинішній фронт в Україні, то ЗСУ дозволять вести вогонь на більшу відстань, зокрема з далекобійних ракет ATACMS.

Про це заявив помічник Держсекретаря з питань Європи Джеймс О'Браєн під час слухань у комітеті Палати представників з міжнародних відносин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

За словами законодавців США, наразі Білий дім обмежує використання американської зброї на території Росії в межах 100 кілометрів від кордону України.

Тепер, як сказав минулого тижня Джейк Салліван (радник президента США з нацбезпеки, - ред.), якщо Росія спробує розширити фронт, Україні буде дозволено досягати цілей на більшій відстані", - зазначив О’Браєн.

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У Держдепі зазначили, що Росія втрачає здатність наступати через знищення Україною російських сил поблизу кордонів.

О'Браєн наголосив, що пріоритетом США було надати зброю та зосередити її "в областях найгострішої необхідності".

"Ми спостерігаємо різкі зміни в здатності Росії підтримувати свою кампанію проти України через втрату об’єктів в зоні, де дозволено вести вогонь", - додав він.

Республіканець Томас Кін під час слухань у комітеті зазначив, що зміна політики щодо дозволу Україні вражати цілі на російській території відбулася лише після початку нового наступу РФ під Харковом. І навіть тоді, за словами республіканця, "адміністрація вдалася до напівзаходів".

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Наразі вимога зняти обмеження на використання американської зброї Україною має двопартійну підтримку - як серед республіканців, так і серед демократів, додав під час засідання комітету республіканець Джо Вілсон.

Як повідомлялось раніше, Сполучені Штати обмежили використання американської зброї для ударів по Російській Федерації. ЗСУ заборонено атакувати об'єкти на відстані понад 100 км від кордону і бити по ключових російських аеродромах.