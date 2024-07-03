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США дозволять Україні бити зброєю на більшу відстань по території РФ, якщо та спробує розширити нинішній фронт, - Держдеп

США дозволять Україні бити глибше по Росії, якщо та спробує розширити фронт

У Державному департаменті США заявили, що якщо Росія спробує розширити нинішній фронт в Україні, то ЗСУ дозволять вести вогонь на більшу відстань, зокрема з далекобійних ракет ATACMS.

Про це заявив помічник Держсекретаря з питань Європи Джеймс О'Браєн під час слухань у комітеті Палати представників з міжнародних відносин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

За словами законодавців США, наразі Білий дім обмежує використання американської зброї на території Росії в межах 100 кілометрів від кордону України.

Тепер, як сказав минулого тижня Джейк Салліван (радник президента США з нацбезпеки, - ред.), якщо Росія спробує розширити фронт, Україні буде дозволено досягати цілей на більшій відстані", - зазначив О’Браєн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна повинна мати можливість використовувати надану зброю по актуальних військових цілях в РФ, - Голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Тернер

У Держдепі зазначили, що Росія втрачає здатність наступати через знищення Україною російських сил поблизу кордонів.

О'Браєн наголосив, що пріоритетом США було надати зброю та зосередити її "в областях найгострішої необхідності".

"Ми спостерігаємо різкі зміни в здатності Росії підтримувати свою кампанію проти України через втрату об’єктів в зоні, де дозволено вести вогонь", - додав він.

Республіканець Томас Кін під час слухань у комітеті зазначив, що зміна політики щодо дозволу Україні вражати цілі на російській території відбулася лише після початку нового наступу РФ під Харковом. І навіть тоді, за словами республіканця, "адміністрація вдалася до напівзаходів".

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Наразі вимога зняти обмеження на використання американської зброї Україною має двопартійну підтримку - як серед республіканців, так і серед демократів, додав під час засідання комітету республіканець Джо Вілсон.

Як повідомлялось раніше, Сполучені Штати обмежили використання американської зброї для ударів по Російській Федерації. ЗСУ заборонено атакувати об'єкти на відстані понад 100 км від кордону і бити по ключових російських аеродромах.

Автор: 

Держдепартамент США (1648) зброя (7526) США (23360) ATACMS (140) Джеймс О’Браєн (10)


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Топ коментарі
+50
Бити по ключових аеродромах неможна, а кидати каби по місту мільоннику у центрі европи у 21 сторіччі, можна! Ви шо курите? Бен ладена знищили ха меньші гріхи, а цього підора путєна ще питати куди бити ракетами.....нонсенс
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03.07.2024 08:31 Відповісти
+40
І що залишилися ще космонавти ,як вірять ,що США хоче поразки росії?
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03.07.2024 08:29 Відповісти
+35
Ніхто НЕ ЗАБОРОНЯЄ бити хоч на 3 тисячі км і куди хочеш, але СВОЇМИ! Своїми Грім, Нептун і т.п. Але ж "мудрий наріт"в 19-му вирішив "хоть паржьом"! Американці тут яким боком?
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03.07.2024 08:37 Відповісти
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Цікаво, як Держдеп розуміє і тлумачить "розширення фронту", яке є умовою Держдепу надання Україні дозволу США на удари американською зброєю далі, ніж на 100 км углиб території РФ?
Якщо Держдеп розуміє "розширення фронту", як довжину ламаної лінії фронту, то її мабуть треба порахувати і встановити та оголосити чисельне значення ламаної, довжина якої є границею "розширення фронту" через бойові дії агресора, яке призведе до зняття обмеження у 100 км.
Інакше, подібні заяви деяких чиновників Держдепу, схоже, мають на меті введення в оману конгресменів США, більшість яких підтримує зняття жодних обмежень на удари американською зброєю по військових цілях на території РФ.
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03.07.2024 14:22 Відповісти
А ви думали що імпотенція, це коли пісюн не стоїть? Та ні.
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03.07.2024 15:40 Відповісти
Тобто если станет намного хуже, мы вас утешим очередным послаблением в вашу пользу...
Нет на Америке и в Западе понимания что рашка будет атаковать пока есть ресурсы - вот свежий пример советско-афганской войны , не вывела войска пока не наступил экономический крах
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03.07.2024 17:59 Відповісти
Такими темпами дозволять бити по мацкві коли орки до Києва дійдуть!
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03.07.2024 20:34 Відповісти
Їй богу, це не Держдеп, а якийсь дитячий садочок.
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03.07.2024 21:09 Відповісти
лицемірні тварюки
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04.07.2024 00:28 Відповісти
І ******* , безпечні та неадекватні українці...
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04.07.2024 07:20 Відповісти
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