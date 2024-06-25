УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9607 відвідувачів онлайн
Новини
1 578 8

США можуть відправити військових підрядників до України для ремонту та обслуговування озброєння, - CNN

США можуть відправити військових підрядників до України для ремонту та обслуговування озброєння, - CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена розмірковує над тим, щоб зняти заборону розгортання американських військових підрядників в Україні. 

Про це пише CNN з посиланням на неназваних чотирьох поінформованих американських посадовців, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином Вашингтон хоче допомогти Україні підтримувати та ремонтувати надані США системи озброєння. Однак над цим питанням ще працюють представники адміністрації. Наразі рішення ще не отримало остаточного схвалення від Джо Байдена.

"Ми не приймали жодних рішень, і будь-яке обговорення цього питання є передчасним. Президент абсолютно твердий, що він не надішле американські війська в Україну", - сказав американський посадовець на умовах анонімності.

У разі схвалення відповідного рішення Пентагон уперше з 2022 року зможе укладати контракти про розміщення американських підрядників в Україні, які допомагатимуть із ремонтом техніки. За словами американських посадовців, це пришвидшить технічне обслуговування та ремонт систем озброєння, які використовуються українськими військовими.

Зазначається, що надану США військову техніку, яка дістала значних пошкоджень у боях, українцям доводиться везти з країни до Польщі, Румунії чи інших країн НАТО для ремонту. Цей процес займає багато часу.

CNN пише, що американці допомагають українцям із регулярним обслуговуванням і матеріально-технічним забезпеченням, але лише на відстані - через відеочат або захищений телефон.

Читайте також: Британська компанія BAE Systems обслуговуватиме і ремонтуватиме гаубиці L119 в Україні

За словами співрозмовників видання, впродовж останніх місяців чиновники адміністрації Байдена почали серйозно переглядати ці обмеження з огляду на подальше просування російських військ і затримку з військовою допомогою.

Якщо американським військовим підрядникам, які фінансуються урядом США, дозволять перебувати в Україні, це означає, що вони зможуть допомогти ремонтувати пошкоджене обладнання набагато швидше. Зокрема, за словами чиновників, винищувачі F-16, на які Україна очікує цьогоріч, потребуватимуть регулярного обслуговування після того, як ЗСУ почнуть їх використовувати.

Дивіться також: "Укроборонпром" і Rheinmetall відкрили спільний цех з ремонту і виробництва бронетехніки в Україні. ФОТО

Автор: 

зброя (7698) ремонт (2349) США (24127)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стоп.Це ж коричнева лінія
показати весь коментар
25.06.2024 21:35 Відповісти
MSZ: z zadowoleniem przyjmujemy wydanie nakazów aresztowania Szojgu i Gierasimowa

https://www.pap.pl/aktualnosci/msz-z-zadowoleniem-przyjmujemy-wydanie-nakazow-aresztowania-szojgu-i-gierasimowa

показати весь коментар
25.06.2024 21:36 Відповісти
Колишній американський пілот F-16 каже, що літатиме на винищувачах для України: "Ви можете розраховувати на мене", - сказав він в інтерв'ю "Голосу Америки". Хемптон сказав інтерв'юеру, що український уряд може найняти приватних підрядників, які вже знають, як керувати F-16, що, за його словами, «купує вам час» і «допомагає виграти війну».

"Я навіть сам піду. Ви можете розраховувати на мене", - сказав Хемптон.

показати весь коментар
25.06.2024 21:42 Відповісти
Он это сказал почти год в зад.
показати весь коментар
25.06.2024 21:46 Відповісти
Зачем об этом рассказывать ))
показати весь коментар
25.06.2024 21:48 Відповісти
підрядники, морпіхи, рейнджери, пілоти.... вітатимемо всіх
показати весь коментар
25.06.2024 21:54 Відповісти
давайте і побільше інструкторів )) а ще можна з Гуантанамо "добровольців" завезти ))
показати весь коментар
25.06.2024 22:00 Відповісти
Нормальні люди спочатку роблять, а потім повідомляють! А краще взагалі мовчать про це!!
показати весь коментар
25.06.2024 22:27 Відповісти
 
 