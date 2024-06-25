США можуть відправити військових підрядників до України для ремонту та обслуговування озброєння, - CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена розмірковує над тим, щоб зняти заборону розгортання американських військових підрядників в Україні.

Про це пише CNN з посиланням на неназваних чотирьох поінформованих американських посадовців, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином Вашингтон хоче допомогти Україні підтримувати та ремонтувати надані США системи озброєння. Однак над цим питанням ще працюють представники адміністрації. Наразі рішення ще не отримало остаточного схвалення від Джо Байдена.

"Ми не приймали жодних рішень, і будь-яке обговорення цього питання є передчасним. Президент абсолютно твердий, що він не надішле американські війська в Україну", - сказав американський посадовець на умовах анонімності.

У разі схвалення відповідного рішення Пентагон уперше з 2022 року зможе укладати контракти про розміщення американських підрядників в Україні, які допомагатимуть із ремонтом техніки. За словами американських посадовців, це пришвидшить технічне обслуговування та ремонт систем озброєння, які використовуються українськими військовими.

Зазначається, що надану США військову техніку, яка дістала значних пошкоджень у боях, українцям доводиться везти з країни до Польщі, Румунії чи інших країн НАТО для ремонту. Цей процес займає багато часу.

CNN пише, що американці допомагають українцям із регулярним обслуговуванням і матеріально-технічним забезпеченням, але лише на відстані - через відеочат або захищений телефон.

Читайте також: Британська компанія BAE Systems обслуговуватиме і ремонтуватиме гаубиці L119 в Україні

За словами співрозмовників видання, впродовж останніх місяців чиновники адміністрації Байдена почали серйозно переглядати ці обмеження з огляду на подальше просування російських військ і затримку з військовою допомогою.

Якщо американським військовим підрядникам, які фінансуються урядом США, дозволять перебувати в Україні, це означає, що вони зможуть допомогти ремонтувати пошкоджене обладнання набагато швидше. Зокрема, за словами чиновників, винищувачі F-16, на які Україна очікує цьогоріч, потребуватимуть регулярного обслуговування після того, як ЗСУ почнуть їх використовувати.

Дивіться також: "Укроборонпром" і Rheinmetall відкрили спільний цех з ремонту і виробництва бронетехніки в Україні. ФОТО