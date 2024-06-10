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"Укроборонпром" і Rheinmetall відкрили спільний цех з ремонту і виробництва бронетехніки в Україні. ФОТО

АТ "Українська оборонна промисловість" і світовий оборонний гігант Rheinmetall відкрили перший в Україні спільний цех з ремонту і виробництва бронетехніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Зазначається, що в рамках партнерства АТ "Українська оборонна промисловість" і світового оборонного гіганта Rheinmetall в Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства.

Головне призначення нового майданчика - ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків. Це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для Сил безпеки та оборони України силами українських зброярів.

"Розвиток партнерства з таким провідним світовим виробником озброєнь як Rheinmetall, свідчить про високий ступінь довіри, який отримав Укроборонпром від західних колег. Така довіра – результат наполегливої праці з розвитку компетенцій наших зброярів, впровадження реформи корпоративного управління та успішної роботи з побудови антикорупційної інфраструктури. Саме все це у комплексі робить Компанію та її підприємства конкурентоздатними, прозорими та привабливими для іноземних партнерів", – розповів голова наглядової ради АТ "Українська оборонна промисловість" Давід Ломджарія.

В свою чергу генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер підкреслив, що для компанії "дуже важливо надати Україні ефективну та надійну підтримку".

Читайте: Україна наздогнала Росію за обсягами виробництва аналогів "шахедів", – гендиректор "Укроборонпрому"

"Коли справа доходить до постачання запасних частин, нашим головним пріоритетом є забезпечення максимальної доступності та швидке поповнення запасів. Для досягнення цієї мети ми використовуємо наявні канали оригінальних виробників, обробляємо матеріал самостійно та з партнерами. Ми також відновлюємо оригінальні ланцюжки постачання та інтегруємо місцеве виробництво в Україні", - сказав він.

Олександр Камишін, Дмитро Кліменков та Армін Паппергер на відкритті цеху.

За словами гендиректора "Укроборонпрому" Германа Сметаніна, цей проєкт, реалізований у рамках великої програми взаємодії з Rheinmetall, створює нові можливості для наших захисників і захисниць, які максимально оперативно отримуватимуть техніку для бою після ремонту та техобслуговування. 

"Важливо, що це відбувається в Україні: іноземні партнери впевнені у нас, нашій професійності та високому потенціалі вітчизняного ОПК. Я вдячний керівництву німецького концерну за плідну взаємодію, яка дала змогу у стислі терміни обладнати та відкрити спільний виробничий майданчик", - додав Сметанін.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін заявив, що "відкриття спільного з Rheinmetall виробничого майданчика – це не лише крок до Перемоги України, але й важливий етап у побудові Арсеналу вільного світу".

Також читайте: Обсяги виробництва військової техніки в Україні збільшено втричі, - гендиректор "Укроборонпрому" Сметанін

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Топ коментарі
+17
Нарешті. Але зєлю(з єрмаком) все одно геть. Вибори
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10.06.2024 23:03
+17
Ви ще адресу вкажіть, щоб прилетіло. Дебіли...
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10.06.2024 23:06
+13
Там де є хоч один "Давід Ломджарія" все врешті буде спизжено, а технічна документація продана кацапам, китайцям або іранцям...
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10.06.2024 23:16
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Нарешті. Але зєлю(з єрмаком) все одно геть. Вибори
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10.06.2024 23:03 Відповісти
Дуже добре! Зараз півні в коментарях почнуть кукурікати про координати, яких їм ніхто не збирається давати.
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10.06.2024 23:04 Відповісти
А про це краще геть не кукурікати , а по тихому робити свою справу..
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11.06.2024 07:19 Відповісти
Що за інформаційна самокастрація? Люди мають знати, що відбувається. А рівень секретності і деталізації визначається не спалаханими півнями у коментарях.
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11.06.2024 13:19 Відповісти
Ви ще адресу вкажіть, щоб прилетіло. Дебіли...
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10.06.2024 23:06 Відповісти
Не треба адреси.Подоляк з Арахамією пізніше під'їдуть,зроблять селфі і виставлять в Твітер з геолокацією,
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11.06.2024 00:54 Відповісти
НЕ ПРОШЛО И 11 ЛЕТ !?)
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10.06.2024 23:15 Відповісти
32 лєт...
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11.06.2024 07:19 Відповісти
Там де є хоч один "Давід Ломджарія" все врешті буде спизжено, а технічна документація продана кацапам, китайцям або іранцям...
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10.06.2024 23:16 Відповісти
єрмаку адресу не кажіть,хоча він мабуть вже доповів карліку у кдб через батька
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10.06.2024 23:17 Відповісти
Ця потвора працює по-іншому. Після вагнергейту і скандалу з допуском секретуток типу дЄрьмака до секретних нарад з розвідниками, де обговорюється держ.таємниця, він став обережніший. Цех можна знищити економічно, потопивши його в корупційних скандалах. Або бюрократичними механізмами, направивши туди вірних псів Банкової - Державне Бюро Розслідувань з масками-шоу, арештом інженерів, вилученням жорстких дисків з комп'ютерів, які керують станками з ЧПУ. Це вже відпрацьована схема. Український виробник нічних прицілів з охолоджуваною матрицею "Archer", або підрозділ ППО, в якому канцелярські щурі витягнули з радара клістрони в якості "речових доказів", не дадуть збрехати.
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10.06.2024 23:45 Відповісти
Таке потрібно ховати як мінімум на глибині київського метро щоб ніяка ракета не дістала.
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10.06.2024 23:21 Відповісти
Хороша інформація від Укроборонпрому.
Але, цікаво, а що, для посади Голови наглядової ради АТ "Українська оборонна промисловість" якогось "ломбардженка" не знайшли? Ні? Лише представника Абхазії Давід Ломбарджія? То може хай би вже був один, давід арах***я ?!
( А втім, всьому світу ж відомо, що найкращі та найефективніші організатори оборонної промисловості - саме в Абхазії!))))
Слава Україні!
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10.06.2024 23:32 Відповісти
Хто там буде працювати?
Якщо усіх фахівців ТЦК пов'язало?
А наратив "для одного солдата на фронті потрібно 10 робітників у тилу" вже став "рашистським ІПСО"?
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10.06.2024 23:35 Відповісти
Будуть працювати лежачі інваліди 1 групи після інсульту, хворі на синдром Дауна і жінкині, як же без них.
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10.06.2024 23:47 Відповісти
Та невже усіх так взяло та й пов'язало ? Якщо так-нескінченна кількість знавців Конституції у розділах про права людини замість обов'язків напевно зможе їх замінити. Адже перекваліфікуватися на фахівця з виробнитва та ремонту бронетехніки можна набагато швидше, аніж з пілота Міг-29 на пілота F-16. Обладнання та інструктори з Rheinmetall-допоможуть.
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11.06.2024 01:29 Відповісти
а де цех? на фото якесь сладське приміщення ?
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11.06.2024 00:27 Відповісти
А набіба показувати обладнання? Щоб будь-хто зміг вирахували весь шлях того обладнання? Все правильно, ну хоч абтак, хоча навіть фото не потрібно було викладати, достатньо інформації і все!
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11.06.2024 01:42 Відповісти
А ломджариябарбикю - это друган агрохимии?
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11.06.2024 00:30 Відповісти
Податкова, НАБУ, ШНАБУ і інші єрмаковські притулки російських посіпак адресу і кординати вже оприлюднили на своїх сайтах?
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11.06.2024 06:41 Відповісти
Виглядає як пилюка в очі. У такій поганій Угорщині величезний завод Райнметалу, в Україні теж обіцяли завод. Але реальність показана на фото, якийсь загашник в який завезли декілька машин. Навіть на цех не схоже. Скоріше на сто.
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11.06.2024 08:27 Відповісти
такі справи роблять тихо, але ж відосіки піар.
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11.06.2024 19:11 Відповісти
генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер
Джерело:
Ого, сам ген. дир. ??
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11.06.2024 19:36 Відповісти
 
 