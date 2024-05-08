Обсяги виробництва військової техніки в Україні збільшено втричі, - гендиректор "Укроборонпрому" Сметанін
Підприємства "Укроборонпрому" також переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО.
Про це в інтерв'ю Армія Inform заявив гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін, передає Цензор.НЕТ.
"Завдяки зусиллям працівників наших підприємств обсяги виробництва військової техніки збільшено втричі. На цей рік завдання не менш амбіційне - збільшення виробництва з такою ж динамікою. За одними напрямками - в десятки разів, за іншими - менше, відповідно до потреб Міноборони та Збройних Сил України" , - сказав він.
За словами Сметаніна, підприємства також поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО.
Україна наростила виробництво боєприпасів
Він зазначив, що боєприпаси - це головна номенклатура, на яку очікує фронт.
"Підприємства не лише налагодили та масштабують серійне виробництво артилерійських снарядів та мінометних мін радянських калібрів, але й поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО — 60-мм мінометних мін. Українська протиповітряна оборона успішно застосувала по ворожих безпілотниках ППО, розроблене в межах українсько-американського проєкту, відомого під брендовою назвою FrankenSAM. Вона збила іранський дрон-камікадзе Shahed з відстані 9 кілометрів", - пояснив гендиректор "Укроборонпрому".
Він також зазначив, що Україна може виробляти більше, але її стримує дефіцит грошей. Тому розраховують на додаткове фінансування, зокрема, з-за кордону.
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Брехня.
Бо обсяги виробництва військової техніки в Україні збільшено в 167 разів.
Це все видно по ситуації на фронті.
Рашисти біжать, ага.
А дефіцит грошей може тому що ''дехто'' краде як перед кончиною!
Так що у моїх словах, більше сенсу ніж у словах того Сметаніна
Відстоювання національних інтересів України Зеленським з 2019 року, завершилося кривавим асфальтом і смертями Українців!
Західні Партнери, знають про це, набагато більше….
Тому,
08.05.2024 803 доба війни
37 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Генеральна прокуратура України не здійснює жодних дій, щодо затримання посадових осіб управління державної охорони України, у відповідності з вимогами статті 131-1 Конституції України і не проводить заходів передбачених чинним законодавством.
Офіційні особи США ніяк не відреагували на заяви України про спробу ліквідації Зеленського… Співпадіння ..
Був один снаряд в місяц, а тепер аж три!!!