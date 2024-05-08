Обсяги виробництва військової техніки в Україні збільшено втричі, - гендиректор "Укроборонпрому" Сметанін.

Підприємства "Укроборонпрому" також переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО.

Про це в інтерв'ю Армія Inform заявив гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки зусиллям працівників наших підприємств обсяги виробництва військової техніки збільшено втричі. На цей рік завдання не менш амбіційне - збільшення виробництва з такою ж динамікою. За одними напрямками - в десятки разів, за іншими - менше, відповідно до потреб Міноборони та Збройних Сил України" , - сказав він.

За словами Сметаніна, підприємства також поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО.

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Україна наростила виробництво боєприпасів

Він зазначив, що боєприпаси - це головна номенклатура, на яку очікує фронт.

"Підприємства не лише налагодили та масштабують серійне виробництво артилерійських снарядів та мінометних мін радянських калібрів, але й поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО — 60-мм мінометних мін. Українська протиповітряна оборона успішно застосувала по ворожих безпілотниках ППО, розроблене в межах українсько-американського проєкту, відомого під брендовою назвою FrankenSAM. Вона збила іранський дрон-камікадзе Shahed з відстані 9 кілометрів", - пояснив гендиректор "Укроборонпрому".

Він також зазначив, що Україна може виробляти більше, але її стримує дефіцит грошей. Тому розраховують на додаткове фінансування, зокрема, з-за кордону.

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