УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4524 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 201 10

Обсяги виробництва військової техніки в Україні збільшено втричі, - гендиректор "Укроборонпрому" Сметанін

Україна втричі збільшила виробництво військової техніки

Підприємства "Укроборонпрому" також переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО.

Про це в інтерв'ю Армія Inform заявив гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки зусиллям працівників наших підприємств обсяги виробництва військової техніки збільшено втричі. На цей рік завдання не менш амбіційне - збільшення виробництва з такою ж динамікою. За одними напрямками - в десятки разів, за іншими - менше, відповідно до потреб Міноборони та Збройних Сил України" , - сказав він.

За словами Сметаніна, підприємства також поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО.

Читайте також: Данія та Канада погодились профінансувати виробництво зброї в Україні, - Камишін

Україна наростила виробництво боєприпасів

Він зазначив, що боєприпаси - це головна номенклатура, на яку очікує фронт.

"Підприємства не лише налагодили та масштабують серійне виробництво артилерійських снарядів та мінометних мін радянських калібрів, але й поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО — 60-мм мінометних мін. Українська протиповітряна оборона успішно застосувала по ворожих безпілотниках ППО, розроблене в межах українсько-американського проєкту, відомого під брендовою назвою FrankenSAM. Вона збила іранський дрон-камікадзе Shahed з відстані 9 кілометрів", - пояснив гендиректор "Укроборонпрому".

Він також зазначив, що Україна може виробляти більше, але її стримує дефіцит грошей. Тому розраховують на додаткове фінансування, зокрема, з-за кордону.

Читайте: Україна у 2024 році наздогнала Росію за виробництвом дронів-камікадзе, - гендиректор "Укроборонпрому" Сметанін

Автор: 

оборона (4772) Укроборонпром (1732) ОПК (210) Сметанін Герман (37)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Втричі, порівняно з чим?
А дефіцит грошей може тому що ''дехто'' краде як перед кончиною!
показати весь коментар
08.05.2024 15:40
+7
Ну да, аж в три рази!!!
Був один снаряд в місяц, а тепер аж три!!!
показати весь коментар
08.05.2024 15:46
+7
Була одиниця, стало три.
показати весь коментар
08.05.2024 15:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обсяги виробництва військової техніки в Україні збільшено втричі, - гендиректор "Укроборонпрому" Сметанін.
Брехня.
Бо обсяги виробництва військової техніки в Україні збільшено в 167 разів.
Це все видно по ситуації на фронті.
Рашисти біжать, ага.
показати весь коментар
08.05.2024 15:37 Відповісти
Втричі, порівняно з чим?
А дефіцит грошей може тому що ''дехто'' краде як перед кончиною!
показати весь коментар
08.05.2024 15:40 Відповісти
Була одиниця, стало три.
показати весь коментар
08.05.2024 15:47 Відповісти
Мабуть у порівнянні з 2021 (після того як його вдесятеро зменшили у порівнянні з 2019)
показати весь коментар
08.05.2024 16:15 Відповісти
Є статистика? Чи це Ваш "пуньк"?
показати весь коментар
08.05.2024 16:31 Відповісти
Це стьоб! АЛЕ!!! Те, що ті уйобки перед війною урізали військову программу (по деякім напрямкам, не те що у 10 разів, а взагалі до 0) це факт, а от той ріст, який вони зараз рисують - це теж не статистика, бо найвеличніший її сховав.... це лише слова тих кому немає віри, бо постійно брешуть!
Так що у моїх словах, більше сенсу ніж у словах того Сметаніна
показати весь коментар
08.05.2024 21:04 Відповісти
"пуньк","пуньк","пуньк"...
показати весь коментар
10.05.2024 14:11 Відповісти
Важко, після розгону та усілякого блокування Зеленським та його прихвостнями з 2019 року, підприємств ОПК України, збільшити у три рази виробництво!!
Відстоювання національних інтересів України Зеленським з 2019 року, завершилося кривавим асфальтом і смертями Українців!
Західні Партнери, знають про це, набагато більше….
Тому,

08.‎05.‎2024 803 доба війни

37 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Генеральна прокуратура України не здійснює жодних дій, щодо затримання посадових осіб управління державної охорони України, у відповідності з вимогами статті 131-1 Конституції України і не проводить заходів передбачених чинним законодавством.

Офіційні особи США ніяк не відреагували на заяви України про спробу ліквідації Зеленського… Співпадіння ..
показати весь коментар
08.05.2024 15:44 Відповісти
Ну да, аж в три рази!!!
Був один снаряд в місяц, а тепер аж три!!!
показати весь коментар
08.05.2024 15:46 Відповісти
Коли вони вже заткнуть пельки та почнуть працювати? Хоча про що це я, вони ж робити нічого не вміють.
показати весь коментар
08.05.2024 16:50 Відповісти
 
 