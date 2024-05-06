УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13812 відвідувачів онлайн
Новини
1 258 7

Данія та Канада погодились профінансувати виробництво зброї в Україні, - Камишін

Данія та Канада погодились профінансувати виробництво зброї в Україні - міністр Камишін

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив, що наразі дві країни Заходу згодилися профінансувати виробництво зброї українською оборонною промисловістю. Ними стали Данія та Канада.

Про це Камишін розповів на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна, пише "Європейська Правда", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив міністр, "у нас є  додаткові незаконтрактовані спроможності, і ми хочемо, щоб вони були профінансовані за рахунок європейських коштів". За словами Камишіна, Данія та Канада вже погодилися вкластися у виробництво української зброї у межах ініціативи під назвою "Зброярі".

"У нас є ініціатива, яку ми називаємо "Зброярі", і по цій ініцативі вже дві перші країни зголосилися профінансувати виробництво в Україні. Це Данія та Канада. Ми шукаємо додаткові кошти сьогодні для того, щоб виробляти більше в Україні", - заявив міністр.

Камишін також зазначив, про які незаконтрактовані спроможності йдеться. 

Читайте також: Данія збільшить військову підтримку України у 2024 році на 590 млн євро

"Починаючи від бронетехніки і закінчуючи системами безпілотних літальних і наземних комплексів - сьогодні всі ці речі можна виробляти в Україні в більшому об’ємі. І це найшвидший і найправильніший спосіб, як допомогти нашим Силам оборони", - сказав представник Кабміну.

Крім цього, міністр заявив, що "головне наше завдання  на Форумі оборонної промисловості, який проходить 6 травня в Брюсселі - це знайти додаткове фінансування для Сил оборони в Україні".

"Моє завдання – отримати це фінансування на виробництво в Україні, оскільки ми вже спроможні", - додав Камишін. 

Читайте також: До парламенту Канади внесли законопроєкт про пришвидшення військової допомоги Україні

Раніше єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон під час Форуму оборонної промисловості ЄС-Україна повідомив, що Європейський Союз розпочав роботу над відкриттям Офісу оборонних інновацій у Києві.

Автор: 

Данія (768) Канада (2187) ОПК (210) Камишін Олександр (163)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А рідні "жирні коти"?
Як нащот того, аби самим потрусити калиткою, га?
показати весь коментар
06.05.2024 13:16 Відповісти
Вони Иліта і не труситимуть своіми кишенями перед холопами ,
саме так вони всіх називають 😡
показати весь коментар
06.05.2024 13:56 Відповісти
Я так собі трохи вибачаюсь но маю спитати, а от Україна погодилась профінансувати виробництво зброї та набоїв для України замість фінансування ******************************* та різноманітній гідоти на кшталит мосейчучек та кравець тощо? Ні? А чому?
показати весь коментар
06.05.2024 13:22 Відповісти
Це дуже позитивне рішення для країни в стані війни ,
але що конкретно для України робить ЗепреЗединент і його команда ,
які за ці роки збагатилися на мілліони !!🙁
показати весь коментар
06.05.2024 13:53 Відповісти
Як про байрактар (Туреччина)?
Чи про невиконані контракти будівництву сховищ/ангарів для зброї Укрсибуд. Що пришлось об'явити банкрутство, та ретрестуризацію боргу державі бо активами нічого не повернути. Тепер там арматура ржавіє, а робітники закатують губу по обіцянкам льотного придбання корпоративних квартир.
Але, то таке.
Давайте, хай бог помагає.
Може ще лідл повернеться/зайде..
показати весь коментар
06.05.2024 14:13 Відповісти
Тобто, свій бюджет *******, а виробляти зброю будемо за рахунок Заходу. І чуть шо - винуватий Захід завжди.

Ну а шо - дуже зручно.
показати весь коментар
06.05.2024 14:16 Відповісти
 
 