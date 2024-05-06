Данія та Канада погодились профінансувати виробництво зброї в Україні, - Камишін

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив, що наразі дві країни Заходу згодилися профінансувати виробництво зброї українською оборонною промисловістю. Ними стали Данія та Канада.

Про це Камишін розповів на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна, пише "Європейська Правда", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив міністр, "у нас є додаткові незаконтрактовані спроможності, і ми хочемо, щоб вони були профінансовані за рахунок європейських коштів". За словами Камишіна, Данія та Канада вже погодилися вкластися у виробництво української зброї у межах ініціативи під назвою "Зброярі".

"У нас є ініціатива, яку ми називаємо "Зброярі", і по цій ініцативі вже дві перші країни зголосилися профінансувати виробництво в Україні. Це Данія та Канада. Ми шукаємо додаткові кошти сьогодні для того, щоб виробляти більше в Україні", - заявив міністр.

Камишін також зазначив, про які незаконтрактовані спроможності йдеться.

Читайте також: Данія збільшить військову підтримку України у 2024 році на 590 млн євро

"Починаючи від бронетехніки і закінчуючи системами безпілотних літальних і наземних комплексів - сьогодні всі ці речі можна виробляти в Україні в більшому об’ємі. І це найшвидший і найправильніший спосіб, як допомогти нашим Силам оборони", - сказав представник Кабміну.

Крім цього, міністр заявив, що "головне наше завдання на Форумі оборонної промисловості, який проходить 6 травня в Брюсселі - це знайти додаткове фінансування для Сил оборони в Україні".

"Моє завдання – отримати це фінансування на виробництво в Україні, оскільки ми вже спроможні", - додав Камишін.

Читайте також: До парламенту Канади внесли законопроєкт про пришвидшення військової допомоги Україні

Раніше єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон під час Форуму оборонної промисловості ЄС-Україна повідомив, що Європейський Союз розпочав роботу над відкриттям Офісу оборонних інновацій у Києві.