Данія та Канада погодились профінансувати виробництво зброї в Україні, - Камишін
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив, що наразі дві країни Заходу згодилися профінансувати виробництво зброї українською оборонною промисловістю. Ними стали Данія та Канада.
Про це Камишін розповів на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна, пише "Європейська Правда", передає Цензор.НЕТ.
Як зазначив міністр, "у нас є додаткові незаконтрактовані спроможності, і ми хочемо, щоб вони були профінансовані за рахунок європейських коштів". За словами Камишіна, Данія та Канада вже погодилися вкластися у виробництво української зброї у межах ініціативи під назвою "Зброярі".
"У нас є ініціатива, яку ми називаємо "Зброярі", і по цій ініцативі вже дві перші країни зголосилися профінансувати виробництво в Україні. Це Данія та Канада. Ми шукаємо додаткові кошти сьогодні для того, щоб виробляти більше в Україні", - заявив міністр.
Камишін також зазначив, про які незаконтрактовані спроможності йдеться.
"Починаючи від бронетехніки і закінчуючи системами безпілотних літальних і наземних комплексів - сьогодні всі ці речі можна виробляти в Україні в більшому об’ємі. І це найшвидший і найправильніший спосіб, як допомогти нашим Силам оборони", - сказав представник Кабміну.
Крім цього, міністр заявив, що "головне наше завдання на Форумі оборонної промисловості, який проходить 6 травня в Брюсселі - це знайти додаткове фінансування для Сил оборони в Україні".
"Моє завдання – отримати це фінансування на виробництво в Україні, оскільки ми вже спроможні", - додав Камишін.
Раніше єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон під час Форуму оборонної промисловості ЄС-Україна повідомив, що Європейський Союз розпочав роботу над відкриттям Офісу оборонних інновацій у Києві.
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Як нащот того, аби самим потрусити калиткою, га?
саме так вони всіх називають 😡
але що конкретно для України робить ЗепреЗединент і його команда ,
які за ці роки збагатилися на мілліони !!🙁
Чи про невиконані контракти будівництву сховищ/ангарів для зброї Укрсибуд. Що пришлось об'явити банкрутство, та ретрестуризацію боргу державі бо активами нічого не повернути. Тепер там арматура ржавіє, а робітники закатують губу по обіцянкам льотного придбання корпоративних квартир.
Але, то таке.
Давайте, хай бог помагає.
Може ще лідл повернеться/зайде..
Ну а шо - дуже зручно.