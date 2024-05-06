Дания и Канада согласились профинансировать производство оружия в Украине, - Камышин
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что сейчас две страны Запада согласились профинансировать производство оружия украинской оборонной промышленностью. Ими стали Дания и Канада.
Об этом Камышин рассказал на Форуме оборонной промышленности ЕС-Украина, пишет "Европейская Правда", передает Цензор.НЕТ.
Как отметил министр, "у нас есть дополнительные незаконтрактованные способности, и мы хотим, чтобы они были профинансированы за счет европейских средств". По словам Камышина, Дания и Канада уже согласились вложиться в производство украинского оружия в рамках инициативы под названием "Оружейники".
"У нас есть инициатива, которую мы называем "Оружейники", и по этой инициативе уже две первые страны согласились профинансировать производство в Украине. Это Дания и Канада. Мы ищем дополнительные средства сегодня для того, чтобы производить больше в Украине", - заявил министр.
Камышин также отметил, о каких незаконтрактованных возможностях идет речь.
"Начиная от бронетехники и заканчивая системами беспилотных летательных и наземных комплексов - сегодня все эти вещи можно производить в Украине в большем объеме. И это самый быстрый и самый правильный способ, как помочь нашим Силам обороны", - сказал представитель Кабмина.
Кроме этого, министр заявил, что "главная наша задача на Форуме оборонной промышленности, который проходит 6 мая в Брюсселе - это найти дополнительное финансирование для Сил обороны в Украине".
"Моя задача - получить это финансирование на производство в Украине, поскольку мы уже способны", - добавил Камышин.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон во время Форума оборонной промышленности ЕС-Украина сообщил, что Европейский Союз начал работу над открытием Офиса оборонных инноваций в Киеве.
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Як нащот того, аби самим потрусити калиткою, га?
саме так вони всіх називають 😡
але що конкретно для України робить ЗепреЗединент і його команда ,
які за ці роки збагатилися на мілліони !!🙁
Чи про невиконані контракти будівництву сховищ/ангарів для зброї Укрсибуд. Що пришлось об'явити банкрутство, та ретрестуризацію боргу державі бо активами нічого не повернути. Тепер там арматура ржавіє, а робітники закатують губу по обіцянкам льотного придбання корпоративних квартир.
Але, то таке.
Давайте, хай бог помагає.
Може ще лідл повернеться/зайде..
Ну а шо - дуже зручно.