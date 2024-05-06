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Дания и Канада согласились профинансировать производство оружия в Украине, - Камышин

Данія та Канада погодились профінансувати виробництво зброї в Україні - міністр Камишін

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что сейчас две страны Запада согласились профинансировать производство оружия украинской оборонной промышленностью. Ими стали Дания и Канада.

Об этом Камышин рассказал на Форуме оборонной промышленности ЕС-Украина, пишет "Европейская Правда", передает Цензор.НЕТ.

Как отметил министр, "у нас есть дополнительные незаконтрактованные способности, и мы хотим, чтобы они были профинансированы за счет европейских средств". По словам Камышина, Дания и Канада уже согласились вложиться в производство украинского оружия в рамках инициативы под названием "Оружейники".

"У нас есть инициатива, которую мы называем "Оружейники", и по этой инициативе уже две первые страны согласились профинансировать производство в Украине. Это Дания и Канада. Мы ищем дополнительные средства сегодня для того, чтобы производить больше в Украине", - заявил министр.

Камышин также отметил, о каких незаконтрактованных возможностях идет речь.

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"Начиная от бронетехники и заканчивая системами беспилотных летательных и наземных комплексов - сегодня все эти вещи можно производить в Украине в большем объеме. И это самый быстрый и самый правильный способ, как помочь нашим Силам обороны", - сказал представитель Кабмина.

Кроме этого, министр заявил, что "главная наша задача на Форуме оборонной промышленности, который проходит 6 мая в Брюсселе - это найти дополнительное финансирование для Сил обороны в Украине".

"Моя задача - получить это финансирование на производство в Украине, поскольку мы уже способны", - добавил Камышин.

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Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон во время Форума оборонной промышленности ЕС-Украина сообщил, что Европейский Союз начал работу над открытием Офиса оборонных инноваций в Киеве.

Автор: 

Дания (581) Канада (2073) ОПК (142) Камышин Александр (81)


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А рідні "жирні коти"?
Як нащот того, аби самим потрусити калиткою, га?
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06.05.2024 13:16 Ответить
Вони Иліта і не труситимуть своіми кишенями перед холопами ,
саме так вони всіх називають 😡
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06.05.2024 13:56 Ответить
Я так собі трохи вибачаюсь но маю спитати, а от Україна погодилась профінансувати виробництво зброї та набоїв для України замість фінансування ******************************* та різноманітній гідоти на кшталит мосейчучек та кравець тощо? Ні? А чому?
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06.05.2024 13:22 Ответить
Це дуже позитивне рішення для країни в стані війни ,
але що конкретно для України робить ЗепреЗединент і його команда ,
які за ці роки збагатилися на мілліони !!🙁
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06.05.2024 13:53 Ответить
Як про байрактар (Туреччина)?
Чи про невиконані контракти будівництву сховищ/ангарів для зброї Укрсибуд. Що пришлось об'явити банкрутство, та ретрестуризацію боргу державі бо активами нічого не повернути. Тепер там арматура ржавіє, а робітники закатують губу по обіцянкам льотного придбання корпоративних квартир.
Але, то таке.
Давайте, хай бог помагає.
Може ще лідл повернеться/зайде..
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06.05.2024 14:13 Ответить
Тобто, свій бюджет *******, а виробляти зброю будемо за рахунок Заходу. І чуть шо - винуватий Захід завжди.

Ну а шо - дуже зручно.
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06.05.2024 14:16 Ответить
 
 