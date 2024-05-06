Дания и Канада согласились профинансировать производство оружия в Украине, - Камышин

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что сейчас две страны Запада согласились профинансировать производство оружия украинской оборонной промышленностью. Ими стали Дания и Канада.

Об этом Камышин рассказал на Форуме оборонной промышленности ЕС-Украина, пишет "Европейская Правда", передает Цензор.НЕТ.

Как отметил министр, "у нас есть дополнительные незаконтрактованные способности, и мы хотим, чтобы они были профинансированы за счет европейских средств". По словам Камышина, Дания и Канада уже согласились вложиться в производство украинского оружия в рамках инициативы под названием "Оружейники".

"У нас есть инициатива, которую мы называем "Оружейники", и по этой инициативе уже две первые страны согласились профинансировать производство в Украине. Это Дания и Канада. Мы ищем дополнительные средства сегодня для того, чтобы производить больше в Украине", - заявил министр.

Камышин также отметил, о каких незаконтрактованных возможностях идет речь.

Читайте также: Дания увеличит военную поддержку Украины в 2024 году на 590 млн евро

"Начиная от бронетехники и заканчивая системами беспилотных летательных и наземных комплексов - сегодня все эти вещи можно производить в Украине в большем объеме. И это самый быстрый и самый правильный способ, как помочь нашим Силам обороны", - сказал представитель Кабмина.

Кроме этого, министр заявил, что "главная наша задача на Форуме оборонной промышленности, который проходит 6 мая в Брюсселе - это найти дополнительное финансирование для Сил обороны в Украине".

"Моя задача - получить это финансирование на производство в Украине, поскольку мы уже способны", - добавил Камышин.

Читайте также: В парламент Канады внесли законопроект об ускорении военной помощи Украине

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон во время Форума оборонной промышленности ЕС-Украина сообщил, что Европейский Союз начал работу над открытием Офиса оборонных инноваций в Киеве.