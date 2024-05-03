В парламент Канады внесли законопроект об ускорении военной помощи Украине

В нижней палате парламента Канады зарегистрировали законопроект, который должен упростить процесс предоставления Украине военной помощи и поддержать украинскую оборонную промышленность.

Законопроект внес депутат от оппозиционной Консервативной партии Гарнет Дженуис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Среди других шагов законопроект требует от правительства немедленно передать Украине избыточное военное снаряжение Вооруженных сил Канады и отменить или упростить экспортный контроль за военным оборудованием, которое направляется в Украину.

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Кроме этого законопроект призывает канадские государственные кредитные учреждения предоставлять приоритет оборонным промышленным проектам в Украине.

Также документом требуется ускорить воплощение энергетических и горно-добывающих проектов в Канаде, в частности в сфере сжиженного газа и ядерной энергетики "для замены энергетического экспорта из вражеских государств и поддержки энергетического сотрудничества между союзниками и партнерами".

"После более двух лет войны Украина не может больше ждать необходимой помощи. Для достижения победы Украины, отстаивания ее суверенитета и безопасности, критическими являются немедленные действия. Этот законопроект - это важный шаг к повышению оборонных возможностей Украины и ускорения воплощения канадских энергетических проектов", - заявил автор законопроекта Дженуис.

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Ранее сообщалось, что Канада выделяет 2,3 млн долл. на украинское производство дронов для ВСУ.

Напомним, Канада уже длительное время колеблется, передавать ли Украине списанные авиационные ракеты CRV7. Они были разработаны в 1980-х годах и сняты Канадой с вооружения в начале 2000-х. Три года назад правительство подписало контракт на их постепенную утилизацию. Министерство обороны Канады впоследствии сообщило, что они рассматривают эти ракеты как часть возможного будущего пакета военной помощи, однако не все ракеты имеют боеголовки. Украина призывает Канаду как можно скорее передать ей эти боеприпасы. Эту позицию поддерживает и канадская оппозиция.