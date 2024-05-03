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Парламент Канады хочет узнать, почему правительство ослабило санкции против РФ: "Украина имеет собственный титан, но вместо этого мы ослабили санкции против российского"

Парламент Канади хоче дізнатися, чому уряд послабив санкції проти РФ

Постоянный комитет Палаты общин Канады по иностранным делам проведет слушания, чтобы понять, почему правительство позволило компаниям Airbus и Bombardier использовать российский титан, несмотря на санкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Члены комитета согласились пригласить на слушания министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, но не поддержали постановление о приглашении представителей Airbus и Bombardier.

"Мы понимаем, что это решение было особенно возмутительным, поскольку Украина имеет собственный титан, но взамен мы ослабили санкции против России и ее титана. Поэтому очень важно понять, почему правительство приняло это решение. Правительство утверждает, что твердо поддерживает Украину. Теперь возникают вопросы, действительно ли это так", - сказала депутат от Новой демократической партии Хизер Макферсон, которая внесла предложение о проведении слушаний.

Также читайте: У Украины нет выбора, кроме победы, - глава МИД Канады Жоли

Заметим, что министр Жоли ранее уже выступала в защиту этого исключения из санкций, объясняя это целью сохранения канадских рабочих мест, поскольку обе компании трудоустраивают в стране тысячи людей.

Напомним, Канада стала первым западным государством, которое ввело санкции против российской металлургической компании "ВСМПО-Ависма" - одного из крупнейших производителей титана в мире. Этот металл используется в производстве авиационных двигателей из-за своей мощи и малого веса. В конце апреля стало известно, что правительство Канады разрешило Airbus и Bombardier использовать российский титан.

Автор: 

Канада (2073) санкции (11257) титан (6)


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Топ комментарии
+6
..нормальный парламент.. нам бы такой.. размечтался.. всем доброй ночи..
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03.05.2024 00:16
+5
Тому, що в нас вже другий термін керує свій ДжастінЗеленський
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03.05.2024 00:40
+3
Україна МАЛА свій титан. У Криму був єдиний в Україні завод з виробництва титанової губки, з якої виплавляють титан. Після його захоплення московитами, почалися великі проблеми у всіх трьох комбінатах, де виплавлявся титан. 2 з них точно закрилися, один з них - остаточно назавжди, щодо третього - не маю інформації.
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03.05.2024 00:48
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..нормальный парламент.. нам бы такой.. размечтался.. всем доброй ночи..
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03.05.2024 00:16 Ответить
А де він у вас взагалі взявся, той парламент. Диви не помри уві сні
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03.05.2024 00:22 Ответить
Так. В нас не Парламент, а Рада. У вас Дума.
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03.05.2024 00:44 Ответить
Міша, вас навіть вираховувати не треба.
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03.05.2024 01:14 Ответить
Дійсно. І так видно, що я живу в країні де законодавчий орган зветься Рада. Твій-Дума.
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03.05.2024 01:21 Ответить
Бот заробітчанський
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03.05.2024 01:50 Ответить
Це ти представилась так? Навіщо. Я й так знаю. Від тебе навіть через монітор кацапсиною пре.
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03.05.2024 10:40 Ответить
А уміще то куди дівати, так? Прохффесор
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03.05.2024 11:12 Ответить
І мені цікаво
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03.05.2024 00:20 Ответить
Білоруський мазут теж цікаво.
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03.05.2024 00:23 Ответить
Взагалі-то - цим питанням мали б перейматися Кулеба і Шмигаль. Я маю на увазі не титанові лопати.
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03.05.2024 00:33 Ответить
Тому, що в нас вже другий термін керує свій ДжастінЗеленський
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03.05.2024 00:40 Ответить
Вже не довго йому залишилось, хоча, здається, Канаді на наступних виборах один фіг доведеться обирати між "сечею та гівном".
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03.05.2024 01:32 Ответить
Україна МАЛА свій титан. У Криму був єдиний в Україні завод з виробництва титанової губки, з якої виплавляють титан. Після його захоплення московитами, почалися великі проблеми у всіх трьох комбінатах, де виплавлявся титан. 2 з них точно закрилися, один з них - остаточно назавжди, щодо третього - не маю інформації.
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03.05.2024 00:48 Ответить
Цинічно кажучи, Захід завжди рахує, кому буде гірше від санкцій - Заходу, чи росії.
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03.05.2024 01:07 Ответить
Якби держава на іншому боці антлантики була б справді цинічною державою, плювала б на пісню, а так, чмо обпісяне
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03.05.2024 01:19 Ответить
DW

Міністерство фінансів США тимчасово дозволило розрахунки в енергетичній сфері з російськими банками, включаючи ВТБ, Центробанк, Сбербанк та Альфа-банк. Згідно з ліцензією, виданою відомством США, заборона на операції знята до 1 листопада 2024 року з можливістю продовження.

У Мінфіні США пояснили, що операції, пов'язані з енергетикою, пов'язані з видобутком, виробництвом, переробкою, зрідженням, транспортуванням або купівлею нафти, СПГ, деревини, вугілля та урану, вважатимуться пов'язаними з енергетикою. Ліцензія також дозволяє здійснювати операції з російськими банками, пов'язані з видобутком, постачанням або обміном енергії будь-якими способами.
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03.05.2024 01:24 Ответить
Так, як я казала.цинічне, це норм для держави, свої громадяни понад усе. В Україні зовсім інше. Громадяни пофіг, зеля в його оманської понад усе
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03.05.2024 01:46 Ответить
Поспілкуєшся , бачиш, заробітчани, з бронею, а уміща нулік, скучні, під руками цитати
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03.05.2024 01:54 Ответить
Іди з миром ..........убогая
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03.05.2024 05:14 Ответить
Я перемогла
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03.05.2024 08:22 Ответить
Бо при владі тут імбецил-лівак-куколд брехливий Трудо, ось чому. Ці ліваки знищили Канадy до рівня бананової країни, і попри усе позування - їм нас.. ти на Україну, більше кліматом і транс гендеризмом переймаються.
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03.05.2024 05:30 Ответить
Деньги "не пахнут"! Если бы это было иначе, то не было никаких отговорок и лапша на уши ЛОХТОРАТА под названием "САНКЦИИ", были бы БОЙКОТ И ПОЛНАЯ БЛОКАДА (в том числе по отношению к тем, кто ее нарушает)!
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03.05.2024 09:06 Ответить
К сожалению Украина имеет производство полуфабриката титана, а Расия - уже листов и проката титановых сплавов...
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03.05.2024 11:57 Ответить
Кому принадлежит Жавсковский ГОК? У местных сомнений нет - россиянам.
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03.05.2024 13:54 Ответить
 
 