Парламент Канады хочет узнать, почему правительство ослабило санкции против РФ: "Украина имеет собственный титан, но вместо этого мы ослабили санкции против российского"

Постоянный комитет Палаты общин Канады по иностранным делам проведет слушания, чтобы понять, почему правительство позволило компаниям Airbus и Bombardier использовать российский титан, несмотря на санкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Члены комитета согласились пригласить на слушания министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, но не поддержали постановление о приглашении представителей Airbus и Bombardier.

"Мы понимаем, что это решение было особенно возмутительным, поскольку Украина имеет собственный титан, но взамен мы ослабили санкции против России и ее титана. Поэтому очень важно понять, почему правительство приняло это решение. Правительство утверждает, что твердо поддерживает Украину. Теперь возникают вопросы, действительно ли это так", - сказала депутат от Новой демократической партии Хизер Макферсон, которая внесла предложение о проведении слушаний.

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Заметим, что министр Жоли ранее уже выступала в защиту этого исключения из санкций, объясняя это целью сохранения канадских рабочих мест, поскольку обе компании трудоустраивают в стране тысячи людей.

Напомним, Канада стала первым западным государством, которое ввело санкции против российской металлургической компании "ВСМПО-Ависма" - одного из крупнейших производителей титана в мире. Этот металл используется в производстве авиационных двигателей из-за своей мощи и малого веса. В конце апреля стало известно, что правительство Канады разрешило Airbus и Bombardier использовать российский титан.