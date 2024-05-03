Парламент Канади хоче дізнатися, чому уряд послабив санкції проти РФ: "Україна має власний титан, але натомість ми послабили санкції проти російського"
Постійний комітет Палати громад Канади із закордонних справ проведе слухання, аби зрозуміти, чому уряд дозволив компаніям Airbus та Bombardier використовувати російський титан попри санкції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Члени комітету погодилися запросити на слухання міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі, але не підтримали постанову про запрошення представників Airbus та Bombardier.
"Ми розуміємо, що це рішення було особливо обурливим, оскільки Україна має власний титан, але натомість ми послабили санкції проти Росії та її титану. Тому дуже важливо зрозуміти, чому уряд ухвалив це рішення. Уряд стверджує, що твердо підтримує Україну. Тепер виникають питання, чи це дійсно так", - сказала депутат від Нової демократичної партії Гізер Макферсон, яка внесла пропозицію щодо проведення слухань.
Зауважимо, що міністр Жолі раніше вже виступала на захист цього винятку із санкцій, пояснюючи це метою збереження канадських робочих місць, адже обидві компанії працевлаштовують у країні тисячі людей.
Нагадаємо, Канада стала першою західною державою, яка запровадила санкції проти російської металургійної компанії "ВСМПО-Авісма" - одного із найбільших виробників титану у світі. Цей метал використовується у виробництві авіаційних двигунів через свою міць та малу вагу. Наприкінці квітня стало відомо, що уряд Канади дозволив Airbus та Bombardier використовувати російський титан.
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Міністерство фінансів США тимчасово дозволило розрахунки в енергетичній сфері з російськими банками, включаючи ВТБ, Центробанк, Сбербанк та Альфа-банк. Згідно з ліцензією, виданою відомством США, заборона на операції знята до 1 листопада 2024 року з можливістю продовження.
У Мінфіні США пояснили, що операції, пов'язані з енергетикою, пов'язані з видобутком, виробництвом, переробкою, зрідженням, транспортуванням або купівлею нафти, СПГ, деревини, вугілля та урану, вважатимуться пов'язаними з енергетикою. Ліцензія також дозволяє здійснювати операції з російськими банками, пов'язані з видобутком, постачанням або обміном енергії будь-якими способами.