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Парламент Канади хоче дізнатися, чому уряд послабив санкції проти РФ: "Україна має власний титан, але натомість ми послабили санкції проти російського"

Парламент Канади хоче дізнатися, чому уряд послабив санкції проти РФ

Постійний комітет Палати громад Канади із закордонних справ проведе слухання, аби зрозуміти, чому уряд дозволив компаніям Airbus та Bombardier використовувати російський титан попри санкції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Члени комітету погодилися запросити на слухання міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі, але не підтримали постанову про запрошення представників Airbus та Bombardier.

"Ми розуміємо, що це рішення було особливо обурливим, оскільки Україна має власний титан, але натомість ми послабили санкції проти Росії та її титану. Тому дуже важливо зрозуміти, чому уряд ухвалив це рішення. Уряд стверджує, що твердо підтримує Україну. Тепер виникають питання, чи це дійсно так", - сказала депутат від Нової демократичної партії Гізер Макферсон, яка внесла пропозицію щодо проведення слухань.

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Зауважимо, що міністр Жолі раніше вже виступала на захист цього винятку із санкцій, пояснюючи це метою збереження канадських робочих місць, адже обидві компанії працевлаштовують у країні тисячі людей.

Нагадаємо, Канада стала першою західною державою, яка запровадила санкції проти російської металургійної компанії "ВСМПО-Авісма" - одного із найбільших виробників титану у світі. Цей метал використовується у виробництві авіаційних двигунів через свою міць та малу вагу. Наприкінці квітня стало відомо, що уряд Канади дозволив Airbus та Bombardier використовувати російський титан.

Автор: 

Канада (2186) санкції (11769) титан (57)


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Топ коментарі
+6
..нормальный парламент.. нам бы такой.. размечтался.. всем доброй ночи..
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03.05.2024 00:16
+5
Тому, що в нас вже другий термін керує свій ДжастінЗеленський
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03.05.2024 00:40
+3
Україна МАЛА свій титан. У Криму був єдиний в Україні завод з виробництва титанової губки, з якої виплавляють титан. Після його захоплення московитами, почалися великі проблеми у всіх трьох комбінатах, де виплавлявся титан. 2 з них точно закрилися, один з них - остаточно назавжди, щодо третього - не маю інформації.
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03.05.2024 00:48
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Правила форума Рада форумчан
..нормальный парламент.. нам бы такой.. размечтался.. всем доброй ночи..
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03.05.2024 00:16 Відповісти
А де він у вас взагалі взявся, той парламент. Диви не помри уві сні
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03.05.2024 00:22 Відповісти
Так. В нас не Парламент, а Рада. У вас Дума.
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03.05.2024 00:44 Відповісти
Міша, вас навіть вираховувати не треба.
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03.05.2024 01:14 Відповісти
Дійсно. І так видно, що я живу в країні де законодавчий орган зветься Рада. Твій-Дума.
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03.05.2024 01:21 Відповісти
Бот заробітчанський
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03.05.2024 01:50 Відповісти
Це ти представилась так? Навіщо. Я й так знаю. Від тебе навіть через монітор кацапсиною пре.
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03.05.2024 10:40 Відповісти
А уміще то куди дівати, так? Прохффесор
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03.05.2024 11:12 Відповісти
І мені цікаво
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03.05.2024 00:20 Відповісти
Білоруський мазут теж цікаво.
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03.05.2024 00:23 Відповісти
Взагалі-то - цим питанням мали б перейматися Кулеба і Шмигаль. Я маю на увазі не титанові лопати.
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03.05.2024 00:33 Відповісти
Тому, що в нас вже другий термін керує свій ДжастінЗеленський
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03.05.2024 00:40 Відповісти
Вже не довго йому залишилось, хоча, здається, Канаді на наступних виборах один фіг доведеться обирати між "сечею та гівном".
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03.05.2024 01:32 Відповісти
Україна МАЛА свій титан. У Криму був єдиний в Україні завод з виробництва титанової губки, з якої виплавляють титан. Після його захоплення московитами, почалися великі проблеми у всіх трьох комбінатах, де виплавлявся титан. 2 з них точно закрилися, один з них - остаточно назавжди, щодо третього - не маю інформації.
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03.05.2024 00:48 Відповісти
Цинічно кажучи, Захід завжди рахує, кому буде гірше від санкцій - Заходу, чи росії.
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03.05.2024 01:07 Відповісти
Якби держава на іншому боці антлантики була б справді цинічною державою, плювала б на пісню, а так, чмо обпісяне
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03.05.2024 01:19 Відповісти
DW

Міністерство фінансів США тимчасово дозволило розрахунки в енергетичній сфері з російськими банками, включаючи ВТБ, Центробанк, Сбербанк та Альфа-банк. Згідно з ліцензією, виданою відомством США, заборона на операції знята до 1 листопада 2024 року з можливістю продовження.

У Мінфіні США пояснили, що операції, пов'язані з енергетикою, пов'язані з видобутком, виробництвом, переробкою, зрідженням, транспортуванням або купівлею нафти, СПГ, деревини, вугілля та урану, вважатимуться пов'язаними з енергетикою. Ліцензія також дозволяє здійснювати операції з російськими банками, пов'язані з видобутком, постачанням або обміном енергії будь-якими способами.
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03.05.2024 01:24 Відповісти
Так, як я казала.цинічне, це норм для держави, свої громадяни понад усе. В Україні зовсім інше. Громадяни пофіг, зеля в його оманської понад усе
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03.05.2024 01:46 Відповісти
Поспілкуєшся , бачиш, заробітчани, з бронею, а уміща нулік, скучні, під руками цитати
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03.05.2024 01:54 Відповісти
Іди з миром ..........убогая
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03.05.2024 05:14 Відповісти
Я перемогла
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03.05.2024 08:22 Відповісти
Бо при владі тут імбецил-лівак-куколд брехливий Трудо, ось чому. Ці ліваки знищили Канадy до рівня бананової країни, і попри усе позування - їм нас.. ти на Україну, більше кліматом і транс гендеризмом переймаються.
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03.05.2024 05:30 Відповісти
Деньги "не пахнут"! Если бы это было иначе, то не было никаких отговорок и лапша на уши ЛОХТОРАТА под названием "САНКЦИИ", были бы БОЙКОТ И ПОЛНАЯ БЛОКАДА (в том числе по отношению к тем, кто ее нарушает)!
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03.05.2024 09:06 Відповісти
К сожалению Украина имеет производство полуфабриката титана, а Расия - уже листов и проката титановых сплавов...
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03.05.2024 11:57 Відповісти
Кому принадлежит Жавсковский ГОК? У местных сомнений нет - россиянам.
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03.05.2024 13:54 Відповісти
 
 