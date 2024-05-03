До парламенту Канади внесли законопроєкт про пришвидшення військової допомоги Україні

У нижній палаті парламенту Канади зареєстрували законопроєкт, що має спростити процес надання Україні військової допомоги та підтримати українську оборонну промисловість.

Законопроєкт вніс депутат від опозиційної Консервативної партії Гарнет Дженуіс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Серед інших кроків законопроєкт вимагає від уряду негайно передати Україні надлишкове військове спорядження Збройних сил Канади та скасувати або спростити експортний контроль щодо військового обладнанням, яке прямує до України.

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Окрім цього законопроєкт закликає канадські державні кредитні установи надавати пріоритет оборонним промисловим проєктам в Україні.

Також документом вимагається прискорити втілення енергетичних та гірничо-видобувних проєктів у Канаді, зокрема у сфері скрапленого газу й ядерної енергетики "для заміни енергетичного експорту із ворожих держав та підтримки енергетичної співпраці між союзниками й партнерами".

"Після понад двох років війни Україна не може більше чекати на необхідну допомогу. Для досягнення перемоги України, відстоювання її суверенітету й безпеки, критичними є негайні дії. Цей законопроєкт - це важливий крок до підвищення оборонних спроможностей України та пришвидшення втілення канадських енергетичних проєктів", - заявив автор законопроєкту Дженуіс.

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Раніше повідомлялося, що Канада виділяє 2,3 млн дол. на українське виробництво дронів для ЗСУ.

Нагадаємо, Канада вже тривалий час вагається, чи передавати Україні списані авіаційні ракети CRV7. Вони були розроблені у 1980-х роках і зняті Канадою з озброєння на початку 2000-х. Три роки тому уряд підписав контракт на їх поступову утилізацію. Міністерство оборони Канади згодом повідомило, що вони розглядають ці ракети як частину можливого майбутнього пакету військової допомоги, проте не всі ракети мають боєголовки. Україна закликає Канаду якомога швидше передати їй ці боєприпаси. Цю позицію підтримує і канадська опозиція.