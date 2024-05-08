Объемы производства военной техники в Украине увеличены в три раза, - гендиректор "Укроборонпрома" Сметанин
Предприятия "Укроборонпрома" также переходят к изготовлению боеприпасов калибров НАТО.
Об этом в интервью Армия Inform заявил гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин, передает Цензор.НЕТ.
"Благодаря усилиям работников наших предприятий объемы производства военной техники увеличены втрое. На этот год задача не менее амбициозная - увеличение производства с такой же динамикой. По одним направлениям - в десятки раз, по другим - меньше, в соответствии с потребностями Минобороны и Вооруженных Сил Украины", - сказал он.
По словам Сметанина, предприятия также постепенно переходят к изготовлению боеприпасов калибров НАТО.
Украина нарастила производство боеприпасов
Он отметил, что боеприпасы - это главная номенклатура, которую ожидает фронт.
"Предприятия не только наладили и масштабируют серийное производство артиллерийских снарядов и минометных мин советских калибров, но и постепенно переходят к изготовлению боеприпасов калибров НАТО - 60-мм минометных мин. Украинская противовоздушная оборона успешно применила по вражеским беспилотникам ПВО, разработанное в рамках украинско-американского проекта, известного под брендовым названием FrankenSAM. Она сбила иранский дрон-камикадзе Shahed с расстояния 9 километров", - пояснил гендиректор "Укроборонпрома".
Он также отметил, что Украина может производить больше, но ее сдерживает дефицит денег. Поэтому рассчитывают на дополнительное финансирование, в частности, из-за рубежа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Брехня.
Бо обсяги виробництва військової техніки в Україні збільшено в 167 разів.
Це все видно по ситуації на фронті.
Рашисти біжать, ага.
А дефіцит грошей може тому що ''дехто'' краде як перед кончиною!
Так що у моїх словах, більше сенсу ніж у словах того Сметаніна
Відстоювання національних інтересів України Зеленським з 2019 року, завершилося кривавим асфальтом і смертями Українців!
Західні Партнери, знають про це, набагато більше….
Тому,
08.05.2024 803 доба війни
37 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Генеральна прокуратура України не здійснює жодних дій, щодо затримання посадових осіб управління державної охорони України, у відповідності з вимогами статті 131-1 Конституції України і не проводить заходів передбачених чинним законодавством.
Офіційні особи США ніяк не відреагували на заяви України про спробу ліквідації Зеленського… Співпадіння ..
Був один снаряд в місяц, а тепер аж три!!!