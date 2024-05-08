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Новости Война
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Объемы производства военной техники в Украине увеличены в три раза, - гендиректор "Укроборонпрома" Сметанин

Україна втричі збільшила виробництво військової техніки

Предприятия "Укроборонпрома" также переходят к изготовлению боеприпасов калибров НАТО.

Об этом в интервью Армия Inform заявил гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря усилиям работников наших предприятий объемы производства военной техники увеличены втрое. На этот год задача не менее амбициозная - увеличение производства с такой же динамикой. По одним направлениям - в десятки раз, по другим - меньше, в соответствии с потребностями Минобороны и Вооруженных Сил Украины", - сказал он.

По словам Сметанина, предприятия также постепенно переходят к изготовлению боеприпасов калибров НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дания и Канада согласились профинансировать производство оружия в Украине, - Камышин

Украина нарастила производство боеприпасов

Он отметил, что боеприпасы - это главная номенклатура, которую ожидает фронт.

"Предприятия не только наладили и масштабируют серийное производство артиллерийских снарядов и минометных мин советских калибров, но и постепенно переходят к изготовлению боеприпасов калибров НАТО - 60-мм минометных мин. Украинская противовоздушная оборона успешно применила по вражеским беспилотникам ПВО, разработанное в рамках украинско-американского проекта, известного под брендовым названием FrankenSAM. Она сбила иранский дрон-камикадзе Shahed с расстояния 9 километров", - пояснил гендиректор "Укроборонпрома".

Он также отметил, что Украина может производить больше, но ее сдерживает дефицит денег. Поэтому рассчитывают на дополнительное финансирование, в частности, из-за рубежа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в 2024 году догнала Россию по производству дронов-камикадзе, - гендиректор "Укроборонпрома" Сметанин

Автор: 

оборона (5199) Укроборонпром (1238) ОПК (143) Герман Сметанин (25)


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Топ комментарии
+9
Втричі, порівняно з чим?
А дефіцит грошей може тому що ''дехто'' краде як перед кончиною!
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08.05.2024 15:40
+7
Ну да, аж в три рази!!!
Був один снаряд в місяц, а тепер аж три!!!
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08.05.2024 15:46
+7
Була одиниця, стало три.
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08.05.2024 15:47
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Обсяги виробництва військової техніки в Україні збільшено втричі, - гендиректор "Укроборонпрому" Сметанін.
Брехня.
Бо обсяги виробництва військової техніки в Україні збільшено в 167 разів.
Це все видно по ситуації на фронті.
Рашисти біжать, ага.
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08.05.2024 15:37 Ответить
Втричі, порівняно з чим?
А дефіцит грошей може тому що ''дехто'' краде як перед кончиною!
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08.05.2024 15:40 Ответить
Була одиниця, стало три.
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08.05.2024 15:47 Ответить
Мабуть у порівнянні з 2021 (після того як його вдесятеро зменшили у порівнянні з 2019)
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08.05.2024 16:15 Ответить
Є статистика? Чи це Ваш "пуньк"?
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08.05.2024 16:31 Ответить
Це стьоб! АЛЕ!!! Те, що ті уйобки перед війною урізали військову программу (по деякім напрямкам, не те що у 10 разів, а взагалі до 0) це факт, а от той ріст, який вони зараз рисують - це теж не статистика, бо найвеличніший її сховав.... це лише слова тих кому немає віри, бо постійно брешуть!
Так що у моїх словах, більше сенсу ніж у словах того Сметаніна
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08.05.2024 21:04 Ответить
"пуньк","пуньк","пуньк"...
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10.05.2024 14:11 Ответить
Важко, після розгону та усілякого блокування Зеленським та його прихвостнями з 2019 року, підприємств ОПК України, збільшити у три рази виробництво!!
Відстоювання національних інтересів України Зеленським з 2019 року, завершилося кривавим асфальтом і смертями Українців!
Західні Партнери, знають про це, набагато більше….
Тому,

08.‎05.‎2024 803 доба війни

37 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Генеральна прокуратура України не здійснює жодних дій, щодо затримання посадових осіб управління державної охорони України, у відповідності з вимогами статті 131-1 Конституції України і не проводить заходів передбачених чинним законодавством.

Офіційні особи США ніяк не відреагували на заяви України про спробу ліквідації Зеленського… Співпадіння ..
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08.05.2024 15:44 Ответить
Ну да, аж в три рази!!!
Був один снаряд в місяц, а тепер аж три!!!
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08.05.2024 15:46 Ответить
Коли вони вже заткнуть пельки та почнуть працювати? Хоча про що це я, вони ж робити нічого не вміють.
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08.05.2024 16:50 Ответить
 
 