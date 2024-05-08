Объемы производства военной техники в Украине увеличены в три раза, - гендиректор "Укроборонпрома" Сметанин

Предприятия "Укроборонпрома" также переходят к изготовлению боеприпасов калибров НАТО.

Об этом в интервью Армия Inform заявил гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря усилиям работников наших предприятий объемы производства военной техники увеличены втрое. На этот год задача не менее амбициозная - увеличение производства с такой же динамикой. По одним направлениям - в десятки раз, по другим - меньше, в соответствии с потребностями Минобороны и Вооруженных Сил Украины", - сказал он.

По словам Сметанина, предприятия также постепенно переходят к изготовлению боеприпасов калибров НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дания и Канада согласились профинансировать производство оружия в Украине, - Камышин

Украина нарастила производство боеприпасов

Он отметил, что боеприпасы - это главная номенклатура, которую ожидает фронт.

"Предприятия не только наладили и масштабируют серийное производство артиллерийских снарядов и минометных мин советских калибров, но и постепенно переходят к изготовлению боеприпасов калибров НАТО - 60-мм минометных мин. Украинская противовоздушная оборона успешно применила по вражеским беспилотникам ПВО, разработанное в рамках украинско-американского проекта, известного под брендовым названием FrankenSAM. Она сбила иранский дрон-камикадзе Shahed с расстояния 9 километров", - пояснил гендиректор "Укроборонпрома".

Он также отметил, что Украина может производить больше, но ее сдерживает дефицит денег. Поэтому рассчитывают на дополнительное финансирование, в частности, из-за рубежа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в 2024 году догнала Россию по производству дронов-камикадзе, - гендиректор "Укроборонпрома" Сметанин