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"Укроборонпром" и Rheinmetall открыли совместный цех по ремонту и производству бронетехники в Украине. ФОТО

АО "Украинская оборонная промышленность" и мировой оборонный гигант Rheinmetall открыли первый в Украине совместный цех по ремонту и производству бронетехники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Отмечается, что в рамках партнерства АО "Украинская оборонная промышленность" и мирового оборонного гиганта Rheinmetall в Украине начал работу первый цех по ремонту и производству бронетехники в рамках созданного совместного предприятия.

Главное назначение новой площадки - ремонт и производство военной техники немецких образцов. Это ускорит восстановление боевых машин и возвращение их на передовую, а впоследствии позволит производить новую технику для Сил безопасности и обороны Украины силами украинских оружейников.

"Развитие партнерства с таким ведущим мировым производителем вооружений как Rheinmetall, свидетельствует о высокой степени доверия, которое получил "Укроборонпром" от западных коллег. Такое доверие - результат упорной работы по развитию компетенций наших оружейников, внедрения реформы корпоративного управления и успешной работы по построению антикоррупционной инфраструктуры. Именно все это в комплексе делает Компанию и ее предприятия конкурентоспособными, прозрачными и привлекательными для иностранных партнеров", - рассказал глава наблюдательного совета АО "Украинская оборонная промышленность" Давид Ломджария.

В свою очередь генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер подчеркнул, что для компании "очень важно предоставить Украине эффективную и надежную поддержку".

Читайте: Украина догнала Россию по объемам производства аналогов "шахедов", - гендиректор "Укроборонпрома"

"Когда дело доходит до поставки запасных частей, нашим главным приоритетом является обеспечение максимальной доступности и быстрое пополнение запасов. Для достижения этой цели мы используем имеющиеся каналы оригинальных производителей, обрабатываем материал самостоятельно и с партнерами. Мы также восстанавливаем оригинальные цепочки поставок и интегрируем местное производство в Украине", - сказал он.

Олександр Камишін, Дмитро Кліменков та Армін Паппергер на відкритті цеху.

По словам гендиректора "Укроборонпрома" Германа Сметанина, этот проект, реализованный в рамках большой программы взаимодействия с Rheinmetall, создает новые возможности для наших защитников и защитниц, которые максимально оперативно будут получать технику для боя после ремонта и техобслуживания.

"Важно, что это происходит в Украине: иностранные партнеры уверены в нас, нашем профессионализме и высоком потенциале отечественного ОПК. Я благодарен руководству немецкого концерна за плодотворное взаимодействие, которое позволило в сжатые сроки оборудовать и открыть совместную производственную площадку", - добавил Сметанин.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что "открытие совместной с Rheinmetall производственной площадки - это не только шаг к Победе Украины, но и важный этап в построении Арсенала свободного мира".

Читайте также: Украина в 2024 году догнала Россию по производству дронов-камикадзе, - гендиректор "Укроборонпрома" Сметанин

Автор: 

ремонт (1180) Укроборонпром (1238) техника (1736) Rheinmetall (80)


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Топ комментарии
+17
Нарешті. Але зєлю(з єрмаком) все одно геть. Вибори
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10.06.2024 23:03
+17
Ви ще адресу вкажіть, щоб прилетіло. Дебіли...
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10.06.2024 23:06
+13
Там де є хоч один "Давід Ломджарія" все врешті буде спизжено, а технічна документація продана кацапам, китайцям або іранцям...
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10.06.2024 23:16
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Нарешті. Але зєлю(з єрмаком) все одно геть. Вибори
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10.06.2024 23:03 Ответить
Дуже добре! Зараз півні в коментарях почнуть кукурікати про координати, яких їм ніхто не збирається давати.
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10.06.2024 23:04 Ответить
А про це краще геть не кукурікати , а по тихому робити свою справу..
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11.06.2024 07:19 Ответить
Що за інформаційна самокастрація? Люди мають знати, що відбувається. А рівень секретності і деталізації визначається не спалаханими півнями у коментарях.
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11.06.2024 13:19 Ответить
Ви ще адресу вкажіть, щоб прилетіло. Дебіли...
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10.06.2024 23:06 Ответить
Не треба адреси.Подоляк з Арахамією пізніше під'їдуть,зроблять селфі і виставлять в Твітер з геолокацією,
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11.06.2024 00:54 Ответить
НЕ ПРОШЛО И 11 ЛЕТ !?)
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10.06.2024 23:15 Ответить
32 лєт...
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11.06.2024 07:19 Ответить
Там де є хоч один "Давід Ломджарія" все врешті буде спизжено, а технічна документація продана кацапам, китайцям або іранцям...
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10.06.2024 23:16 Ответить
єрмаку адресу не кажіть,хоча він мабуть вже доповів карліку у кдб через батька
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10.06.2024 23:17 Ответить
Ця потвора працює по-іншому. Після вагнергейту і скандалу з допуском секретуток типу дЄрьмака до секретних нарад з розвідниками, де обговорюється держ.таємниця, він став обережніший. Цех можна знищити економічно, потопивши його в корупційних скандалах. Або бюрократичними механізмами, направивши туди вірних псів Банкової - Державне Бюро Розслідувань з масками-шоу, арештом інженерів, вилученням жорстких дисків з комп'ютерів, які керують станками з ЧПУ. Це вже відпрацьована схема. Український виробник нічних прицілів з охолоджуваною матрицею "Archer", або підрозділ ППО, в якому канцелярські щурі витягнули з радара клістрони в якості "речових доказів", не дадуть збрехати.
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10.06.2024 23:45 Ответить
Таке потрібно ховати як мінімум на глибині київського метро щоб ніяка ракета не дістала.
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10.06.2024 23:21 Ответить
Хороша інформація від Укроборонпрому.
Але, цікаво, а що, для посади Голови наглядової ради АТ "Українська оборонна промисловість" якогось "ломбардженка" не знайшли? Ні? Лише представника Абхазії Давід Ломбарджія? То може хай би вже був один, давід арах***я ?!
( А втім, всьому світу ж відомо, що найкращі та найефективніші організатори оборонної промисловості - саме в Абхазії!))))
Слава Україні!
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10.06.2024 23:32 Ответить
Хто там буде працювати?
Якщо усіх фахівців ТЦК пов'язало?
А наратив "для одного солдата на фронті потрібно 10 робітників у тилу" вже став "рашистським ІПСО"?
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10.06.2024 23:35 Ответить
Будуть працювати лежачі інваліди 1 групи після інсульту, хворі на синдром Дауна і жінкині, як же без них.
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10.06.2024 23:47 Ответить
Та невже усіх так взяло та й пов'язало ? Якщо так-нескінченна кількість знавців Конституції у розділах про права людини замість обов'язків напевно зможе їх замінити. Адже перекваліфікуватися на фахівця з виробнитва та ремонту бронетехніки можна набагато швидше, аніж з пілота Міг-29 на пілота F-16. Обладнання та інструктори з Rheinmetall-допоможуть.
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11.06.2024 01:29 Ответить
а де цех? на фото якесь сладське приміщення ?
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11.06.2024 00:27 Ответить
А набіба показувати обладнання? Щоб будь-хто зміг вирахували весь шлях того обладнання? Все правильно, ну хоч абтак, хоча навіть фото не потрібно було викладати, достатньо інформації і все!
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11.06.2024 01:42 Ответить
А ломджариябарбикю - это друган агрохимии?
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11.06.2024 00:30 Ответить
Податкова, НАБУ, ШНАБУ і інші єрмаковські притулки російських посіпак адресу і кординати вже оприлюднили на своїх сайтах?
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11.06.2024 06:41 Ответить
Виглядає як пилюка в очі. У такій поганій Угорщині величезний завод Райнметалу, в Україні теж обіцяли завод. Але реальність показана на фото, якийсь загашник в який завезли декілька машин. Навіть на цех не схоже. Скоріше на сто.
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11.06.2024 08:27 Ответить
такі справи роблять тихо, але ж відосіки піар.
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11.06.2024 19:11 Ответить
генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер
Джерело:
Ого, сам ген. дир. ??
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11.06.2024 19:36 Ответить
 
 