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США могут отправить военных подрядчиков в Украину для ремонта и обслуживания вооружения, - CNN

США можуть відправити військових підрядників до України для ремонту та обслуговування озброєння, - CNN

Администрация президента США Джо Байдена размышляет над тем, чтобы снять запрет на развертывание американских военных подрядчиков в Украине.

Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванных четырех информированных американских чиновников, сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом Вашингтон хочет помочь Украине поддерживать и ремонтировать предоставленные США системы вооружения. Однако над этим вопросом еще работают представители администрации. Сейчас решение еще не получило окончательного одобрения от Джо Байдена.

"Мы не принимали никаких решений, и любое обсуждение этого вопроса является преждевременным. Президент абсолютно тверд, что он не пошлет американские войска в Украину", - сказал американский чиновник на условиях анонимности.

В случае принятия соответствующего решения Пентагон впервые с 2022 года сможет заключать контракты о размещении американских подрядчиков в Украине, которые будут помогать с ремонтом техники. По словам американских чиновников, это ускорит техническое обслуживание и ремонт систем вооружения, которые используются украинскими военными.

Отмечается, что предоставленную США военную технику, которая получила значительные повреждения в боях, украинцам приходится везти из страны в Польшу, Румынию или другие страны НАТО для ремонта. Этот процесс занимает много времени.

CNN пишет, что американцы помогают украинцам с регулярным обслуживанием и материально-техническим обеспечением, но только на расстоянии - через видеочат или защищенный телефон.

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По словам собеседников издания, в последние месяцы чиновники администрации Байдена начали серьезно пересматривать эти ограничения, учитывая дальнейшее продвижение российских войск и задержку с военной помощью.

Если американским военным подрядчикам, которые финансируются правительством США, позволят находиться в Украине, это означает, что они смогут помочь ремонтировать поврежденное оборудование гораздо быстрее. В частности, по словам чиновников, истребители F-16, которые Украина ожидает в этом году, будут нуждаться в регулярном обслуживании после того, как ВСУ начнут их использовать.

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Автор: 

оружие (10242) ремонт (1181) США (27043)


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Стоп.Це ж коричнева лінія
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25.06.2024 21:35 Ответить
MSZ: z zadowoleniem przyjmujemy wydanie nakazów aresztowania Szojgu i Gierasimowa

https://www.pap.pl/aktualnosci/msz-z-zadowoleniem-przyjmujemy-wydanie-nakazow-aresztowania-szojgu-i-gierasimowa

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25.06.2024 21:36 Ответить
Колишній американський пілот F-16 каже, що літатиме на винищувачах для України: "Ви можете розраховувати на мене", - сказав він в інтерв'ю "Голосу Америки". Хемптон сказав інтерв'юеру, що український уряд може найняти приватних підрядників, які вже знають, як керувати F-16, що, за його словами, «купує вам час» і «допомагає виграти війну».

"Я навіть сам піду. Ви можете розраховувати на мене", - сказав Хемптон.

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25.06.2024 21:42 Ответить
Он это сказал почти год в зад.
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25.06.2024 21:46 Ответить
Зачем об этом рассказывать ))
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25.06.2024 21:48 Ответить
підрядники, морпіхи, рейнджери, пілоти.... вітатимемо всіх
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25.06.2024 21:54 Ответить
давайте і побільше інструкторів )) а ще можна з Гуантанамо "добровольців" завезти ))
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25.06.2024 22:00 Ответить
Нормальні люди спочатку роблять, а потім повідомляють! А краще взагалі мовчать про це!!
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25.06.2024 22:27 Ответить
 
 