США могут отправить военных подрядчиков в Украину для ремонта и обслуживания вооружения, - CNN

Администрация президента США Джо Байдена размышляет над тем, чтобы снять запрет на развертывание американских военных подрядчиков в Украине.

Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванных четырех информированных американских чиновников, сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом Вашингтон хочет помочь Украине поддерживать и ремонтировать предоставленные США системы вооружения. Однако над этим вопросом еще работают представители администрации. Сейчас решение еще не получило окончательного одобрения от Джо Байдена.

"Мы не принимали никаких решений, и любое обсуждение этого вопроса является преждевременным. Президент абсолютно тверд, что он не пошлет американские войска в Украину", - сказал американский чиновник на условиях анонимности.

В случае принятия соответствующего решения Пентагон впервые с 2022 года сможет заключать контракты о размещении американских подрядчиков в Украине, которые будут помогать с ремонтом техники. По словам американских чиновников, это ускорит техническое обслуживание и ремонт систем вооружения, которые используются украинскими военными.

Отмечается, что предоставленную США военную технику, которая получила значительные повреждения в боях, украинцам приходится везти из страны в Польшу, Румынию или другие страны НАТО для ремонта. Этот процесс занимает много времени.

CNN пишет, что американцы помогают украинцам с регулярным обслуживанием и материально-техническим обеспечением, но только на расстоянии - через видеочат или защищенный телефон.

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По словам собеседников издания, в последние месяцы чиновники администрации Байдена начали серьезно пересматривать эти ограничения, учитывая дальнейшее продвижение российских войск и задержку с военной помощью.

Если американским военным подрядчикам, которые финансируются правительством США, позволят находиться в Украине, это означает, что они смогут помочь ремонтировать поврежденное оборудование гораздо быстрее. В частности, по словам чиновников, истребители F-16, которые Украина ожидает в этом году, будут нуждаться в регулярном обслуживании после того, как ВСУ начнут их использовать.

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