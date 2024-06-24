В Великобритании тестируют дешевое оружие против дронов, - Financial Times

В Великобритании военные проводят полевые испытания оружия с радиочастотной направленной энергией. Разработку оружия возглавляет французская компания Thales, которая намерена создать совместное предприятие в Украине.

Ожидается, что это будет недорогое оружие, способное сбивать сразу несколько беспилотников, выводя из строя их электронику. Оно может появиться на рынке уже в 2025 году.

Глава и исполнительный директор британского предприятия Thales UK Алекс Крессвелл, заявил, что оружие должно быть готово к использованию "достаточно быстро".

"Переход от того, что работает в реальной жизни на полигоне, к тому, что вы отправляете в Украину, - это все еще достаточно большой скачок. Это скачок за год, а не за много лет. Может ли система, которую мы продемонстрировали, быть доступной для использования уже в следующем году? Да, конечно, может", - сказал Крессвелл в интервью Financial Times.

По его словам, решение о том, когда и где разворачивать эту систему, будет принимать правительство Великобритании.

"При стоимости всего 10 пенсов (около 5 грн) за использование и дальности действия до 1 км, система станет более дешевой альтернативой традиционным системам противовоздушной обороны, которые обычно стоят более сотни тысяч долларов. Технология может быть установлена на военные транспортные средства и использует мобильный источник питания для производства радиочастотных волн или импульсов, которые вмешиваются в электронику движущейся цели", - отмечает FT.

По словам Крессвелла, вторжение России в Украину стимулировало инвестиции со стороны правительств и промышленности в увеличение возможностей систем ПВО.