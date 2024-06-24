РУС
В Великобритании тестируют дешевое оружие против дронов, - Financial Times

Стіна дронів

В Великобритании военные проводят полевые испытания оружия с радиочастотной направленной энергией. Разработку оружия возглавляет французская компания Thales, которая намерена создать совместное предприятие в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Ожидается, что это будет недорогое оружие, способное сбивать сразу несколько беспилотников, выводя из строя их электронику. Оно может появиться на рынке уже в 2025 году.

Глава и исполнительный директор британского предприятия Thales UK Алекс Крессвелл, заявил, что оружие должно быть готово к использованию "достаточно быстро".

"Переход от того, что работает в реальной жизни на полигоне, к тому, что вы отправляете в Украину, - это все еще достаточно большой скачок. Это скачок за год, а не за много лет. Может ли система, которую мы продемонстрировали, быть доступной для использования уже в следующем году? Да, конечно, может", - сказал Крессвелл в интервью Financial Times.

По его словам, решение о том, когда и где разворачивать эту систему, будет принимать правительство Великобритании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удары Украины по Крыму и аэродромам в РФ заставят россиян привлекать ПВО из других регионов, - британская разведка

"При стоимости всего 10 пенсов (около 5 грн) за использование и дальности действия до 1 км, система станет более дешевой альтернативой традиционным системам противовоздушной обороны, которые обычно стоят более сотни тысяч долларов. Технология может быть установлена на военные транспортные средства и использует мобильный источник питания для производства радиочастотных волн или импульсов, которые вмешиваются в электронику движущейся цели", - отмечает FT.

По словам Крессвелла, вторжение России в Украину стимулировало инвестиции со стороны правительств и промышленности в увеличение возможностей систем ПВО.

Цікаво, а є якісь запобіжники, щоб кацапи не змогли копіювати ці пристрої у разі захоплення?
24.06.2024 06:48 Ответить
"Запобіжниками" можуть бути хіба що технологічний рівень (відсталість) рф і обмеження можливості імпорту, санкції. А так, то все можна скопіювати, вкрасти, купити.
24.06.2024 06:57 Ответить
Вони вже використовують це. Мабуть теж тестують. Була на цензорі інформація від фахівців.
24.06.2024 10:03 Ответить
Головне щоб китайози не скопіювали і передали касапам.
24.06.2024 08:40 Ответить
коштує 5 гривень? це що? рулон туалетного паперу який жбурляють в дрон і він намотує лопатями папір ніби мумія і падає?
24.06.2024 09:31 Ответить
Така вартість пострілу. Якби постріл коштував 2 тисячі фунтів тобі тоді було морально легше?
24.06.2024 09:42 Ответить
А яка доля українських розробок щодо бойових комарів ?
Їдять мало, розбираються в електроніці і не гавкають.
24.06.2024 11:17 Ответить
Дрони, які рухаються на великій відстані від землі треба збивати міні ракетами піднятими аеростатами на висоту 40 км.
21.09.2024 10:45 Ответить
 
 