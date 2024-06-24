УКР
Новини
У Великій Британії тестують дешеву зброю проти дронів, - Financial Times

Стіна дронів

У Великій Британії військові проводять польові випробування зброї з радіочастотною спрямованою енергією.  Розробку зброї очолює французька компанія Thales, що має намір створити спільне підприємство в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Очікується, що це буде недорога зброя, здатна збивати одразу декілька безпілотників, виводячи з ладу їхню електроніку.  Вона може з'явитися на ринку вже у 2025 році.

Голова і виконавчий директор британського підприємства Thales UK Алекс Крессвелл, заявив, що зброя має бути готова до використання "досить швидко".

"Перехід від того, що працює в реальному житті на полігоні, до того, що ви відправляєте в Україну, – це все ще достатньо великий стрибок. Це стрибок за рік, а не за багато років. Чи може система, яку ми продемонстрували, бути доступною для використання вже наступного року? Так, звичайно, може", – сказав Крессвелл в інтерв'ю Financial Times.

За його словами, рішення про те, коли і де розгортати цю систему, ухвалюватиме уряд Великої Британії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари України по Криму і аеродромах у РФ змусять росіян залучати ППО з інших регіонів, - британська розвідка

"При вартості всього 10 пенсів (близько 5 грн) за використання і дальності дії до 1 км, система стане дешевшою альтернативою традиційним системам протиповітряної оборони, які зазвичай коштують понад сотні тисяч доларів. Технологія може бути встановлена на військові транспортні засоби і використовує мобільне джерело живлення для виробництва радіочастотних хвиль або імпульсів, які втручаються в електроніку рухомої цілі", – зазначає FT.

За словами Крессвелла, вторгнення Росії в Україну стимулювало інвестиції з боку урядів і промисловості у збільшення можливостей систем ППО.

Автор: 

Велика Британія (5746) зброя (7695) дрони (5334)
Цікаво, а є якісь запобіжники, щоб кацапи не змогли копіювати ці пристрої у разі захоплення?
показати весь коментар
24.06.2024 06:48 Відповісти
"Запобіжниками" можуть бути хіба що технологічний рівень (відсталість) рф і обмеження можливості імпорту, санкції. А так, то все можна скопіювати, вкрасти, купити.
показати весь коментар
24.06.2024 06:57 Відповісти
Вони вже використовують це. Мабуть теж тестують. Була на цензорі інформація від фахівців.
показати весь коментар
24.06.2024 10:03 Відповісти
Головне щоб китайози не скопіювали і передали касапам.
показати весь коментар
24.06.2024 08:40 Відповісти
коштує 5 гривень? це що? рулон туалетного паперу який жбурляють в дрон і він намотує лопатями папір ніби мумія і падає?
показати весь коментар
24.06.2024 09:31 Відповісти
Така вартість пострілу. Якби постріл коштував 2 тисячі фунтів тобі тоді було морально легше?
показати весь коментар
24.06.2024 09:42 Відповісти
А яка доля українських розробок щодо бойових комарів ?
Їдять мало, розбираються в електроніці і не гавкають.
показати весь коментар
24.06.2024 11:17 Відповісти
Дрони, які рухаються на великій відстані від землі треба збивати міні ракетами піднятими аеростатами на висоту 40 км.
показати весь коментар
21.09.2024 10:45 Відповісти
 
 