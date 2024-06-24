У Великій Британії тестують дешеву зброю проти дронів, - Financial Times

У Великій Британії військові проводять польові випробування зброї з радіочастотною спрямованою енергією. Розробку зброї очолює французька компанія Thales, що має намір створити спільне підприємство в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Очікується, що це буде недорога зброя, здатна збивати одразу декілька безпілотників, виводячи з ладу їхню електроніку. Вона може з'явитися на ринку вже у 2025 році.

Голова і виконавчий директор британського підприємства Thales UK Алекс Крессвелл, заявив, що зброя має бути готова до використання "досить швидко".

"Перехід від того, що працює в реальному житті на полігоні, до того, що ви відправляєте в Україну, – це все ще достатньо великий стрибок. Це стрибок за рік, а не за багато років. Чи може система, яку ми продемонстрували, бути доступною для використання вже наступного року? Так, звичайно, може", – сказав Крессвелл в інтерв'ю Financial Times.

За його словами, рішення про те, коли і де розгортати цю систему, ухвалюватиме уряд Великої Британії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари України по Криму і аеродромах у РФ змусять росіян залучати ППО з інших регіонів, - британська розвідка

"При вартості всього 10 пенсів (близько 5 грн) за використання і дальності дії до 1 км, система стане дешевшою альтернативою традиційним системам протиповітряної оборони, які зазвичай коштують понад сотні тисяч доларів. Технологія може бути встановлена на військові транспортні засоби і використовує мобільне джерело живлення для виробництва радіочастотних хвиль або імпульсів, які втручаються в електроніку рухомої цілі", – зазначає FT.

За словами Крессвелла, вторгнення Росії в Україну стимулювало інвестиції з боку урядів і промисловості у збільшення можливостей систем ППО.