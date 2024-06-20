Удари України по Криму і аеродромах у РФ змусять росіян залучати ППО з інших регіонів, - британська розвідка

Останні успіхи ударів українських сил по військових цілях в Криму і аеродромах на території РФ призвела до знищення критично важливих елементів російських зенітно-ракетних комплексів класу "земля-повітря" С-300 і С-400.

у щоденному звіті британської розвідки.

Протягом червня 2024 року російські ВПС підтримували тиск на лінію фронту в Україні за допомогою тактичної авіації, тоді як безпілотники-камікадзе продовжували завдавати ударів по глибинних об'єктах інфраструктури та військових цілях, пов'язаних з обороною.

Однак, в період з 12 по 18 червня російська авіація дальньої дії переключила увагу своїх ударів крилатими ракетами на українські військово-повітряні бази, що майже напевно було викликано розчаруванням успіхами українських авіаударів, а також, ймовірно, підкреслює занепокоєння Росії щодо майбутнього використання літаків F-16.

У розвідці Великої Британії зазначають, що РФ може швидко замінити систем, які Україні вдалося знищити у Криму та іншій російській території, але подальше виснаження, ймовірно, змусить Росію залучати обладнання з інших регіонів, як вона це робила раніше, якщо вона хоче зберегти щільність покриття своєї системи ППО.

Або ж Росія може бути змушена змиритися зі зменшенням своїх можливостей, піддаючи свої сили в Криму підвищеному ризику.

Подальші успішні українські атаки на російські аеродроми, з яких проводяться ударні операції, такі як Моздок, Ахтубінськ і нещодавно Морозовськ, дуже ймовірно, змусять Росію продовжувати політику розосередження авіації далі від лінії фронту.

Це майже напевно призведе до збільшення втоми літаків і екіпажів, оскільки збільшиться час вильотів. Не виключено, що втрата винищувача-бомбардувальника Су-34 в Північній Осетії на півдні Росії 12 червня була пов'язана саме з цим.

