Британська компанія BAE Systems обслуговуватиме і ремонтуватиме гаубиці L119 в Україні

Компанія BAE Systems підписала контракт з урядом Британії на технічне обслуговування та ремонт легкої гармати L119, яку раніше держава передала Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Британії.

Підписання угоди відбулося в межах візиту другої британської торговельної місії до Києва.

За словами представників компанії, це перша частина угоди, яку уряд Великої Британії планує розширити на ремонт інших озброєнь, які використовують ЗСУ.

"Це означає, що L119, які були подаровані Великою Британією Україні, можуть обслуговуватися в країні й швидше повертатися на передову, а також забезпечують життєво важливу підтримку оборонної інфраструктури України", - повідомили в уряді Британії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Велика Британія підписали угоду щодо співпраці у сфері оборонних матеріалів. ФОТО

"Нова угода стане дієвим механізмом посилення нашої співпраці у військовій галузі, відкриває шлях до надання ще більшої підтримки з боку Великої Британії, залучення найпрогресивніших британських технологій для нашої оборони", - зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.

"По-перше, це скорочує логістичне плече для Сил оборони – раніше ремонт та обслуговування цієї техніки відбувався за кордоном та займав багато часу. По-друге, залучає партнерські кошти та залишає їх в Україні", - зауважив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Міністр також наголосив, що локалізація ремонту та обслуговування є першим кроком до локалізації виробництва британської військової техніки в Україні.

Читайте також: Україна нарощує виробництво зброї, протягом року виготовили втричі більше бронетехніки, ніж до повномасштабного вторгнення РФ, - NYT

Як повідомлялося, британська BAE Systems, яка веде діяльність у галузях виробництва зброї, безпеки та аерокосмічній сфері, відкриє представництво в Україні.