США встановили обмеження на удари по території РФ - можна бити на глибину не більше 100 км, - The Washington Post
Сполучені Штати обмежили використання американської зброї для ударів по Російській Федерації. ЗСУ заборонено атакувати об'єкти на відстані понад 100 км від кордону і бити по ключових російських аеродромах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Washington Post з посиланням на двох українських чиновників, які говорили на умовах анонімності.
"США погодилися дозволити Україні вести вогонь з американської зброї по Росії через ділянку кордону, де російські війська намагатимуться захопити українську територію. Йдеться не про географію чи певний радіус. Однак якщо Росія атакує або збирається атакувати зі своєї території Україну, Сили оборони можуть завдати удару у відповідь по військах, що атакують її з-за кордону", – заявив речник Пентагону Чарлі Дітц.
Він додав, що Києву дозволено використовувати поставлені США системи ППО для завдання ударів по російських літаках, якщо ті збираються відкрити вогонь українським повітряним простором.
Однак до цієї 100-кілометрової зони не потрапляють ключові російські авіабази, з яких злітають літаки, що несуть коректовані авіабомби, - вони становлять тепер найбільшу небезпеку і для військових, і для цивільних, зазначають джерела Washington Post.
Проте, як пише видання WP, українські військові сумніваються, що вони мають таку свободу дій, про яку говорять у Пентагоні та Білому домі.
Нагадаємо, у Пентагоні підтвердили дозвіл бити зброєю США по російських військах у будь-якій точці через кордон із Росією, а не лише поблизу Харківської області. Раніше радник з нацбезпеки США Джейк Саллівана також наголосив, що Сполучені Штати дозволили Україні використовувати американську зброю для ураження будь-яких російських сил, що атакують через кордон.
чим довше затягують з передачею тим більше у них часу підготуватись... вони вже нові радари літаки оснащують з більшою дальністю.... санкції в дії
Українці думають, що єрмак буде добиватися більшого радіусу?!
Чи українці вважають, що єрмак сам зникне з України?!
Чи й так "сойдьот", "какаяразніца"?!
А можно тоді ********* атакмсом по Халіно, бо до зльотнопосадкової полоси від нашого кордону рівно 99 кілометрів??
Про всяк випадок, 1 міля = 1,6 км
Ви б так переймалися долею ЗАКРИТИХ ракетних програм за правління їрмака-ларьочника!
Ніхто нам не винен, що досі сидимо і чекаємо, що zeмародери зроблять УСЕ для перемоги, а не для виконання вимог пу
- По яйцям не бить.
- По голові також
(бійка між яйцем і колобком)
Нехай московити збирають уламки і читають зі словником що там написано.
І почався там взаємний срач...
Джерело:
"Президент США Джо Байден заявив, що не повинна застосовуватися Україною для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Київ не може нею бити по Москві та Кремлю.
Як інформує , про це сказав в інтерв'ю для https://abcnews.go.com/Politics/exclusive-biden-muir-us-weapons-wont-be-used-strike-moscow-kremlin/story?id=110865528 ABC News . Джерело:
Вот если есть обычная БЧ то было бы неплохо
І без..
Потрібно же Washington Post щось друкувати...
Пример свежий исторический: в Афганистан было вбухано более триллииона американ$ких таллеров и сотни единиц бронетехники им передали а их армия почти полностью легла под Талибан и кланы все тоже легли . ( У них развитой пуштунизм и клановое общество) .
Еще и сторонников демократии и реформ не особо активно получалось эвакуировать - люди тогда верили Штатам
а потом попали оркам на подвал в лапы Талибана средневекового % територии просрано Просроченой Бубойнедоглядели бо заняты шашлыками
Але хочу вам зауважити що мабуть це все було не під тиском а просто запропонували грошей.... от що писав Обама про команду Юща.... "До влади прийшли люди які хочуть заробляти гроші і зброя їм не потрібна"
Тому треба не тільки амерів звинувачувати а і себе як виборців які привели до влади продажних політиків
В ЄС до прикладу якщо програли проміжні вибори то уряд йде у відставку і т.д. є механізми щоб в період між довгими виборами змінити кофігурацію влади... і це заставляє політиків трохи думати про тих хто їх обрав а не лише про свої кишені чи спонсорів
Гарі Трумен теж не бив по Токіо.
тому що такі питання, це рішення президента
тобто президент на 2й рік війни, дозволив бити по росії, але не більше ніж на 100км
дивно, що в темі немає образ, як зазвичай буває,
коли "хтось щось сказав", та не зробив, тому що немає повноважень,
та якщо "хтось щось не сказав", проте зробив, тому що має повноваження...
У нее хоть и немного союзников, но они делают больше, чем все 50+ стран рамштайна
а также не накладывают ограничений по использованию
На восстановление инфраструктуры, запад даст с радостью кредиты.
В принципе какая разница выплачивать кредиты за инфраструктуру, или возможно оплатить лендлиз в 2072 году, от которого отказались - так как "шары" достаточно.
Хотя разница есть, но большинство свято верит, что "шары" достаточно, и лендлиз был не нужен...
Можно заметить, что лендлиз предусматривал оружие, технологии - чего не продадут сейчас, даже если есть деньги...
Вначале - демократы в Сенате (явно не сами додумались, а ктото "попросил"), сократили срок с до "победы Украины" на фиксированный 1 октября 2023, и убрали отчетность президента перед Конгрессом.
Потом президент не подписывал закон - целый месяц
Потом президент не исполнил безоговорчный пункт закона - разработать ускоренные процедуры доставки за 60 дней.
Потом в прессе стали появляться статьи:
- лендлиз это страховка когда не будет денег - которая кстати не сработала, когда была задержка с деньгами
- надо подождать до 1 октября 2022 - явная чушь, т.к. в законе такого нет
- "халявы" достатчно, зачем лендлиз
и т.п.
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf Фактически справка бюджетного офиса Конгреса подвтердила - Украина платит 0$ за лендлиз, возврат лендлиза в 2072 году
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/2022/ госдолг Украины вырос с 98млрд в 2022 до 151млрд на сегодня
не понятна логика, почему нельзя было оплатить лендлиз через 50 лет в 2072 году
ведь эта оплата, которую возможно бы списали, подразумевает победу, иначе некому платить
а так все равно нужно платить, только за кредиты, за инфраструктуру и прочее...
А вот если бы ВСЕ !!! украинцы ПОТРЕБОВАЛИ от Зеленского чтобы он приехал в США и ПОТРЕБОВАЛ отБайдена выполнения Закона Конгресса о Ленд Лизе , то война закончилась бы победой Украины ещё осенью 2022.
Ну как хотите.... вам погибать.
Ровно год как создана.
До сих пор на рассмотрении...
https://www.washingtonpost.com/world/2024/06/21/ukraine-firing-range-us-weapons-russia/
Что там тов. Лавров говорил?
Например Атакамс те которые на 300 км это с касетной частью - они эффективны только против пехоты или самолетов на стоянках. А обычные Хаймарсы бьют от силы 70-80 км.
..
Хоча https://www.youtube.com/watch?v=0-0HC684CMo в цьому інтервью, все навпаки - проте ніхто не згадує.