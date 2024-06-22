США встановили обмеження на удари по території РФ - можна бити на глибину не більше 100 км, - The Washington Post

Сполучені Штати обмежили використання американської зброї для ударів по Російській Федерації. ЗСУ заборонено атакувати об'єкти на відстані понад 100 км від кордону і бити по ключових російських аеродромах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Washington Post з посиланням на двох українських чиновників, які говорили на умовах анонімності.

"США погодилися дозволити Україні вести вогонь з американської зброї по Росії через ділянку кордону, де російські війська намагатимуться захопити українську територію. Йдеться не про географію чи певний радіус. Однак якщо Росія атакує або збирається атакувати зі своєї території Україну, Сили оборони можуть завдати удару у відповідь по військах, що атакують її з-за кордону", – заявив речник Пентагону Чарлі Дітц.

Він додав, що Києву дозволено використовувати поставлені США системи ППО для завдання ударів по російських літаках, якщо ті збираються відкрити вогонь українським повітряним простором.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може бити американською зброєю по РФ як на Харківському, так і на Сумському напрямах, - Білий дім

Однак до цієї 100-кілометрової зони не потрапляють ключові російські авіабази, з яких злітають літаки, що несуть коректовані авіабомби, - вони становлять тепер найбільшу небезпеку і для військових, і для цивільних, зазначають джерела Washington Post.

Проте, як пише видання WP, українські військові сумніваються, що вони мають таку свободу дій, про яку говорять у Пентагоні та Білому домі.

Нагадаємо, у Пентагоні підтвердили дозвіл бити зброєю США по російських військах у будь-якій точці через кордон із Росією, а не лише поблизу Харківської області. Раніше радник з нацбезпеки США Джейк Саллівана також наголосив, що Сполучені Штати дозволили Україні використовувати американську зброю для ураження будь-яких російських сил, що атакують через кордон.