7 757 98

США встановили обмеження на удари по території РФ - можна бити на глибину не більше 100 км, - The Washington Post

РСЗВ M142 HIMARS

Сполучені Штати обмежили використання американської зброї для ударів по Російській Федерації. ЗСУ заборонено атакувати об'єкти на відстані понад 100 км від кордону і бити по ключових російських аеродромах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Washington Post  з посиланням на двох українських чиновників, які говорили на умовах анонімності.

"США погодилися дозволити Україні вести вогонь з американської зброї по Росії через ділянку кордону, де російські війська намагатимуться захопити українську територію. Йдеться не про географію чи певний радіус. Однак якщо Росія атакує або збирається атакувати зі своєї території Україну, Сили оборони можуть завдати удару у відповідь по військах, що атакують її з-за кордону", – заявив речник Пентагону Чарлі Дітц.

Він додав, що Києву дозволено використовувати поставлені США системи ППО для завдання ударів по російських літаках, якщо ті збираються відкрити вогонь українським повітряним простором.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може бити американською зброєю по РФ як на Харківському, так і на Сумському напрямах, - Білий дім

Однак до цієї 100-кілометрової зони не потрапляють ключові російські авіабази, з яких злітають літаки, що несуть коректовані авіабомби, - вони становлять тепер найбільшу небезпеку і для військових, і для цивільних, зазначають джерела Washington Post.

Проте, як пише видання WP, українські військові сумніваються, що вони мають таку свободу дій, про яку говорять у Пентагоні та Білому домі.

Нагадаємо, у Пентагоні підтвердили дозвіл бити зброєю США по російських військах у будь-якій точці через кордон із Росією, а не лише поблизу Харківської області. Раніше радник з нацбезпеки США Джейк Саллівана також наголосив, що Сполучені Штати дозволили Україні використовувати американську зброю для ураження будь-яких російських сил, що атакують через кордон.

Автор: 

+41
******* піздєц.... В цьому світі залишились адекватні люди ?
показати весь коментар
22.06.2024 08:01 Відповісти
+20
Да, бл****. С такими союзничками много навоюешь. Когда сдавали ЯО нам не говорили что нам свяжут руки. Но ето нам должно быть очень хорошим уроком что не нужно было вестись на сладкие обещания и что в етом мире какие то договоры и законы ето пустая бумажка для лохов.
показати весь коментар
22.06.2024 08:07 Відповісти
+12
Чи можна вірити "двом українським чиновникам" на умовах анонімності? Знаєте англійську - дивіться, слухайте виступи речників Пентагону і Держдепартаменту з перших вуст.
показати весь коментар
22.06.2024 08:15 Відповісти
******* піздєц.... В цьому світі залишились адекватні люди ?
показати весь коментар
22.06.2024 08:01 Відповісти
А ми раз,і на 280 км бах!Йой,най буде,але більше так не робіть.Менше теж!
показати весь коментар
22.06.2024 08:04 Відповісти
Потім півроку будуть слухання в Конгресі, які потім перейдуть ще на кілька місяців в Сенат... ********** і гроші чекають результату а для України побажання триматись не тім, що маєте...
показати весь коментар
22.06.2024 08:24 Відповісти
Так, залишились. Всі оні у ЗСУ. Є трошкі і за клордоном, наприклад літовці, естонці, латиши тощо.
показати весь коментар
22.06.2024 08:24 Відповісти
"Оні". Це на якій мові? Я чомусь завжди думав "вони".
показати весь коментар
22.06.2024 10:03 Відповісти
Сурженяцъкською
показати весь коментар
22.06.2024 10:10 Відповісти
Помилок не робить тільки ваш улюблений злегка прострочений найвЯличайшАй та сонцеликій Вальодья Янелох Боневтик, а як шо він десь помилився, особисто ви надасте йому другий шанс та одягнете футболку з написом "Маю право на помилку".
показати весь коментар
22.06.2024 10:19 Відповісти
Піздєц у томущо вони ще не дали зброюа вже забороняють нею вбивати фашистів
показати весь коментар
22.06.2024 12:33 Відповісти
Писали що за місяць від надання "дозволу" американською зброєю був нанесений аж один удар...
показати весь коментар
22.06.2024 08:03 Відповісти
А ще гаварят что у вас на маскве кур доят.
показати весь коментар
22.06.2024 08:25 Відповісти
Будь уважним. Це писав Блумберг і вчора це було тут в новинах.
показати весь коментар
22.06.2024 08:30 Відповісти
З того часу українські війська один раз використовували американську зброю для завдання удару по території Росії, знищивши цілі в місті Бєлгород, Джерело:
показати весь коментар
22.06.2024 08:32 Відповісти
Да, бл****. С такими союзничками много навоюешь. Когда сдавали ЯО нам не говорили что нам свяжут руки. Но ето нам должно быть очень хорошим уроком что не нужно было вестись на сладкие обещания и что в етом мире какие то договоры и законы ето пустая бумажка для лохов.
показати весь коментар
22.06.2024 08:07 Відповісти
Україна для всього Світу стала прикладом, як не треба робити.
показати весь коментар
22.06.2024 09:04 Відповісти
Да успакойся,ботяра, законы и договоры соблюдаются ответственными демократическими странами. Отвечать не надо, сейчас перданешь, про Будапештский меморандум . Меморандум , он и есть меморандум и не более того
показати весь коментар
22.06.2024 09:29 Відповісти
не зрозуміло чому всі незадоволенні? дальність польоту каба значно меньша за 100 км, відповідно кацапсячому кориту треба підлетіти ближче до Україні ніж 100 км, а далі його може збити будь що з наданного озброєння... в чому проблема?
показати весь коментар
22.06.2024 08:07 Відповісти
А ти спитай у львів'ян або хмельничан, чому всі, як ти кажеш незадоволені
показати весь коментар
22.06.2024 08:10 Відповісти
розвивай когнитивні спроможності
показати весь коментар
22.06.2024 08:13 Відповісти
Сумний троль з небмеженими когнітивними "спроможностями"? Або з занадто завищеною самооцінкою?
показати весь коментар
22.06.2024 08:24 Відповісти
ну то сходи до психолога
показати весь коментар
22.06.2024 08:25 Відповісти
Як у вас, у каців все просто - з помилками через Гугл перекладач пишеш дурню, тебе носом в твоє ж лайно мокають, а ти згадуєш про каральну психіатрію...
показати весь коментар
22.06.2024 08:34 Відповісти
Макають...
показати весь коментар
22.06.2024 09:29 Відповісти
Які ваші докази? (с)
показати весь коментар
22.06.2024 10:28 Відповісти
Сходи за корабльом.
показати весь коментар
22.06.2024 09:04 Відповісти
будь що з наданого озброєння збити не може. Тільки конкретне озброення, якого ми у такій кількості не маємо, щоб підтягнути його до кордону з великим ризиком його втратити. Тому простіше, безпечніше і надійніше ********** ці літаки прямо на летовищі.
показати весь коментар
22.06.2024 08:16 Відповісти
При цьому говориться (якщо це правда) 100 км вглиб території рашки. Це означає, що можна атакамсом херачити з безпечної відстані не наближаючись впритул до кордону.
показати весь коментар
22.06.2024 09:06 Відповісти
атакамси призначені для ураження наземних цілей! в статті ж написано, що в межах 100 км від кордону немає кацапсячіх авіабаз...
показати весь коментар
22.06.2024 09:09 Відповісти
Бити треба на випередження по їх ближніх аеродромах... по тих же с400....не зможуть постійно бути в повітрі ф16 тому що цього року передають невелику кількість... по друге ттх озброєння приблизно рівні з орківським су35...

чим довше затягують з передачею тим більше у них часу підготуватись... вони вже нові радари літаки оснащують з більшою дальністю.... санкції в дії
показати весь коментар
22.06.2024 09:24 Відповісти
боягузливому пацюку-ухилянту-пожирачу спагетті з Італії цього не зрозуміти
показати весь коментар
22.06.2024 09:28 Відповісти
Але ракет не дадуть
показати весь коментар
22.06.2024 08:08 Відповісти
Ці питання обговорював єрмак. Не сирський, не кулеба, не умєров, не зє.
Українці думають, що єрмак буде добиватися більшого радіусу?!
Чи українці вважають, що єрмак сам зникне з України?!
Чи й так "сойдьот", "какаяразніца"?!
показати весь коментар
22.06.2024 08:09 Відповісти
Ти ж додавай,не просто ермак а фсбешник ермак
показати весь коментар
22.06.2024 08:35 Відповісти
Ну тоді фсьо. Здавайся.
показати весь коментар
22.06.2024 09:05 Відповісти
просто з таким кротом на самому верху перемоги не буде.
показати весь коментар
22.06.2024 09:08 Відповісти
я так розумію, що російські бомбардувальники можуть вільно базуватись у Балтиморі для бомбардування КАБами Харкова, бо від кордону до Балтімора 180 кілометрів.
А можно тоді ********* атакмсом по Халіно, бо до зльотнопосадкової полоси від нашого кордону рівно 99 кілометрів??
показати весь коментар
22.06.2024 08:09 Відповісти
а в росіє є такі обмеження? то яко буя нам постійно щось забороняють.
показати весь коментар
22.06.2024 08:14 Відповісти
Начитавшись українських новин, можна зрозуміти, що в адміністрації Байдена йде війна.
показати весь коментар
22.06.2024 08:14 Відповісти
Чи можна вірити "двом українським чиновникам" на умовах анонімності? Знаєте англійську - дивіться, слухайте виступи речників Пентагону і Держдепартаменту з перших вуст.
показати весь коментар
22.06.2024 08:15 Відповісти
Як вони вже задовбали зі своїми занепокоєннями.
показати весь коментар
22.06.2024 08:16 Відповісти
по тихому можно і на бідьшу відстань. Хто там у США буде із ціркулем виміряти відстань. І завжди можно сказати, що переплутали кілометри із мілями
Про всяк випадок, 1 міля = 1,6 км
показати весь коментар
22.06.2024 08:21 Відповісти
Звісно. З точністю до мулімєтра!
показати весь коментар
22.06.2024 08:26 Відповісти
Україна має повне право володіти своєю ядерною зброєю! З необмеженою дальністю ураження
показати весь коментар
22.06.2024 08:27 Відповісти
Ну все,тепер рашисти зітхнуть та спокійно пересунуться на сто перший км. Це ж для них повідомлення.
показати весь коментар
22.06.2024 08:33 Відповісти
Хоч би ще раз Байден виграв на виборах
показати весь коментар
22.06.2024 08:33 Відповісти
з посиланням на двох українських чиновників
показати весь коментар
22.06.2024 08:37 Відповісти
Які всі збуджені)
Ви б так переймалися долею ЗАКРИТИХ ракетних програм за правління їрмака-ларьочника!
Ніхто нам не винен, що досі сидимо і чекаємо, що zeмародери зроблять УСЕ для перемоги, а не для виконання вимог пу
показати весь коментар
22.06.2024 08:40 Відповісти
Як у старому анекдоті
- По яйцям не бить.
- По голові також
(бійка між яйцем і колобком)
показати весь коментар
22.06.2024 08:44 Відповісти
Крім американської зброї є французька, англійська, південно-корейська та німецька.
Нехай московити збирають уламки і читають зі словником що там написано.
показати весь коментар
22.06.2024 08:53 Відповісти
Та всі збирають. І ми збираємо.
показати весь коментар
22.06.2024 09:07 Відповісти
Від Томагавків уламків не лишається.
показати весь коментар
22.06.2024 10:38 Відповісти
навіщо публікувати якісь нісенітниці з мутних джерел?
показати весь коментар
22.06.2024 08:55 Відповісти
а ти подивися вище, як всі накинулись на неї.

І почався там взаємний срач...
показати весь коментар
22.06.2024 09:27 Відповісти
Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що ЗСУ можуть використовувати зброю, яку передають США, для ударів по російських силах у будь-якій точці через кордон із Росією, а не лише по тих, які розташовані поблизу Харківської області.

Джерело:
показати весь коментар
22.06.2024 08:56 Відповісти
Схоже залізнояйцевий очкує бити по території мордору американськими ракетами.320 км це дальність ракет ATACMS.

"Президент США Джо Байден заявив, що не повинна застосовуватися Україною для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Київ не може нею бити по Москві та Кремлю.

Як інформує , про це сказав в інтерв'ю для https://abcnews.go.com/Politics/exclusive-biden-muir-us-weapons-wont-be-used-strike-moscow-kremlin/story?id=110865528 ABC News . Джерело:
показати весь коментар
22.06.2024 09:01 Відповісти
Наявные Атакамсы ( от 300 км реальной дальности) это касетные боеголовки. Против нефтебаз, аэродромов, против пехоты орка вери гут! А против заводов и бункеров/штабов не.
Вот если есть обычная БЧ то было бы неплохо
показати весь коментар
22.06.2024 10:34 Відповісти
Спочатку на пів шишечки, а потім вже як піде )
показати весь коментар
22.06.2024 09:10 Відповісти
Нє - ну по інерціі ракета ше може 200 км пропиляти
показати весь коментар
22.06.2024 09:20 Відповісти
інтершум з приводу.
І без..
Потрібно же Washington Post щось друкувати...
показати весь коментар
22.06.2024 09:25 Відповісти
..ця інформація, вкид на вентилятор, взагалі-то, для кацапів, а нам своє робить..
показати весь коментар
22.06.2024 09:29 Відповісти
Не треба рдзганяти жахи. Ця публікація, і не тільки ця, спецфейк для заспокоєння рашистів. Варять жабу Пу повільно, щоб дуже сильно не тріпався. Але головне питання - чи витримаємо ми цей процес. Американці-то витримають!
показати весь коментар
22.06.2024 09:31 Відповісти
Третій рік вже варять жабу
показати весь коментар
22.06.2024 09:45 Відповісти
А есть другие варианты? После 73% и после Хама-президента и после кучмановской многовекторности и после воровства юща-гриценка сильно будут доверять????
Пример свежий исторический: в Афганистан было вбухано более триллииона американ$ких таллеров и сотни единиц бронетехники им передали а их армия почти полностью легла под Талибан и кланы все тоже легли . ( У них развитой пуштунизм и клановое общество) .
Еще и сторонников демократии и реформ не особо активно получалось эвакуировать - люди тогда верили Штатам а потом попали оркам на подвал в лапы Талибана средневекового
показати весь коментар
22.06.2024 10:28 Відповісти
Тут, простите уважаемый, просто "Чудо на Висле" , иначе божественным вмешательством не обьяснить - при такой работе кротов и разминирователей это Чудо что всего 20 % територии просрано Просроченой Бубой недоглядели бо заняты шашлыками
показати весь коментар
22.06.2024 10:31 Відповісти
а вона себе чудово почуває
показати весь коментар
22.06.2024 23:55 Відповісти
Схоже на правду,хоч ця Вашінгтон Пост і помийниця...Але і без ВП нам вже давно треба зрозуміти,що амери просто рідкісне гов.....о! На початку 90-х амери з Києва не вилазили,коли разом з Рашкою позбавляли Україну ЯЗ,роеспубліканці типу Бейкера,Телбота в ногах валялися,так закликали віддати ЯЗ. Потім амери активно позбавляли Україну тактичних раке,бомбардувальників,КАБів тощо (програма Нанна-Лугара чи щось таке). А тепер цідять допомогу ложками.....
показати весь коментар
22.06.2024 09:34 Відповісти
А потім при Ющі ще привезли грошей щоб знищити ПЗРК, зенітні ракети та ********** до арти...

Але хочу вам зауважити що мабуть це все було не під тиском а просто запропонували грошей.... от що писав Обама про команду Юща.... "До влади прийшли люди які хочуть заробляти гроші і зброя їм не потрібна"

Тому треба не тільки амерів звинувачувати а і себе як виборців які привели до влади продажних політиків
показати весь коментар
22.06.2024 09:56 Відповісти
ну,себе треба в першу чергу....
показати весь коментар
22.06.2024 10:21 Відповісти
Ще одно що в Україні немає механізму проміжного голосування коли влада втрачає довіру... в США вибори в палати і президента розділені в часі... а президент чи палати не можуть один без одного приймати важливі рішення...

В ЄС до прикладу якщо програли проміжні вибори то уряд йде у відставку і т.д. є механізми щоб в період між довгими виборами змінити кофігурацію влади... і це заставляє політиків трохи думати про тих хто їх обрав а не лише про свої кишені чи спонсорів
показати весь коментар
22.06.2024 10:46 Відповісти
А сенатор Обама інспектував навіть утилізацію снарядів,щоб в Європі безпека була.А Ющенко повіддавав всі комплекси скад.
показати весь коментар
22.06.2024 10:34 Відповісти
Союзнички ***
показати весь коментар
22.06.2024 09:44 Відповісти
Офіс пппрезидента окупували Лайно. І зеля несе особисту відповідальність курва. Дибіли проголосували сукі по приколу
показати весь коментар
22.06.2024 09:47 Відповісти
Америка закликає Україну діяти виважено - не бити відразу по Москві.
Гарі Трумен теж не бив по Токіо.
показати весь коментар
22.06.2024 09:47 Відповісти
треба оцінювати дії, а не що сказав, або не сказав президент,
тому що такі питання, це рішення президента
тобто президент на 2й рік війни, дозволив бити по росії, але не більше ніж на 100км

дивно, що в темі немає образ, як зазвичай буває,
коли "хтось щось сказав", та не зробив, тому що немає повноважень,
та якщо "хтось щось не сказав", проте зробив, тому що має повноваження...
показати весь коментар
22.06.2024 09:59 Відповісти
При Байдене Украина НЕ победит.
показати весь коментар
22.06.2024 10:05 Відповісти
Правильнее сказать россия не проиграет

У нее хоть и немного союзников, но они делают больше, чем все 50+ стран рамштайна
а также не накладывают ограничений по использованию
показати весь коментар
22.06.2024 10:11 Відповісти
НЕТ. Правильно если ТОЧНЕЕ сказать : при Байдене Украина ПРОИГРАЕТ. Потому что идёт НЕ война , а ИЗБИЕНИЕ украинской инфраструктуры, мирняка и солдат, а ********* теряет немного быдла и ВСЁ. Война на ********* НЕ чувствуется от слова "совсем". Вот вам и Байден. Одно словоблудие. Если Байден останется на второй срок, это будет ****** для Украины.
показати весь коментар
22.06.2024 16:19 Відповісти
Это тоже возможно

На восстановление инфраструктуры, запад даст с радостью кредиты.
В принципе какая разница выплачивать кредиты за инфраструктуру, или возможно оплатить лендлиз в 2072 году, от которого отказались - так как "шары" достаточно.

Хотя разница есть, но большинство свято верит, что "шары" достаточно, и лендлиз был не нужен...

Можно заметить, что лендлиз предусматривал оружие, технологии - чего не продадут сейчас, даже если есть деньги...
показати весь коментар
22.06.2024 16:51 Відповісти
Хорошо что вы вспомнили про Ленд Лиз который НЕ ДАЛ Байден. Это и есть ОТВЕТ.
показати весь коментар
22.06.2024 19:04 Відповісти
Это факт
Вначале - демократы в Сенате (явно не сами додумались, а ктото "попросил"), сократили срок с до "победы Украины" на фиксированный 1 октября 2023, и убрали отчетность президента перед Конгрессом.
Потом президент не подписывал закон - целый месяц
Потом президент не исполнил безоговорчный пункт закона - разработать ускоренные процедуры доставки за 60 дней.
Потом в прессе стали появляться статьи:
- лендлиз это страховка когда не будет денег - которая кстати не сработала, когда была задержка с деньгами
- надо подождать до 1 октября 2022 - явная чушь, т.к. в законе такого нет
- "халявы" достатчно, зачем лендлиз
и т.п.

https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf Фактически справка бюджетного офиса Конгреса подвтердила - Украина платит 0$ за лендлиз, возврат лендлиза в 2072 году

https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/2022/ госдолг Украины вырос с 98млрд в 2022 до 151млрд на сегодня

не понятна логика, почему нельзя было оплатить лендлиз через 50 лет в 2072 году
ведь эта оплата, которую возможно бы списали, подразумевает победу, иначе некому платить
а так все равно нужно платить, только за кредиты, за инфраструктуру и прочее...
показати весь коментар
22.06.2024 19:46 Відповісти
А теперь вспомните ! Сколько вони было в украинских СМИ и даже здесь, в комментах что Ленд Лиз не нужен. Так и сейчас говорю все время УБИРАЙТЕ сыркина - это агент рашистов ! Никто не реагирует. А уже сколько пунктов сдали с февраля 2024 ! Говорю ОТВЕЧАЙТЕ рашистам так же как они бьют по Харькову - нет, говорят, только "по аэродромам" .
А вот если бы ВСЕ !!! украинцы ПОТРЕБОВАЛИ от Зеленского чтобы он приехал в США и ПОТРЕБОВАЛ отБайдена выполнения Закона Конгресса о Ленд Лизе , то война закончилась бы победой Украины ещё осенью 2022.
Ну как хотите.... вам погибать.
показати весь коментар
22.06.2024 20:18 Відповісти
Есть https://petition.president.gov.ua/petition/196764 даже петиция , которая набрала 25тыс, пока действовал лендлиз
Ровно год как создана.
До сих пор на рассмотрении...
показати весь коментар
22.06.2024 21:01 Відповісти
Что серьёзно ??
показати весь коментар
23.06.2024 01:17 Відповісти
Вот что интересно: целая толпа, гм, ............. исходит на гавно от перевранного пересказа вместо того, чтобы прочитать ОРИГИНАЛ,который в гугле можно перевести с английского:
https://www.washingtonpost.com/world/2024/06/21/ukraine-firing-range-us-weapons-russia/
Что там тов. Лавров говорил?
показати весь коментар
22.06.2024 10:16 Відповісти
!Вашингтон π|з∆§ж" !!
Например Атакамс те которые на 300 км это с касетной частью - они эффективны только против пехоты или самолетов на стоянках. А обычные Хаймарсы бьют от силы 70-80 км.
показати весь коментар
22.06.2024 10:20 Відповісти
Я казав,що по аеродромах не дозволять стріляти американською зброєю.Це все робиться спеціально.
показати весь коментар
22.06.2024 10:31 Відповісти
США би спокійно могли надати ATACMS ще в 22 році і дозволити їх використовувати в глибину москальської території,без обмежень.Не було би таких великих жертв.А в США ще є інші ракети.Ті ж Шторм Шедов інтегрували до СУ-24.Думаю,що і AGM-158,можна би було так само інтегрувати.А AGM-158,біля 5 тисяч одиниць є в США.
показати весь коментар
22.06.2024 10:38 Відповісти
А коли своє розпочнемо робити...де наші ракети?? Зеленою мразотою усе саботуєтся та разкрадается...
показати весь коментар
22.06.2024 10:44 Відповісти
А може краще офіційних осіб послухати, а не одна бабця іншій сказала.
показати весь коментар
22.06.2024 11:00 Відповісти
Розмова ВП з українськими чиновниками ..

..
показати весь коментар
22.06.2024 11:16 Відповісти
А якщо український військовий має стрілецьку зброю американського виробництва, то перед пострілом має крикнути російською мовою попередження про намір використання зброї. Щоб у противника був шанс сховатися.
показати весь коментар
22.06.2024 11:02 Відповісти
Наші дорогі союзники в Вашингтоні,хотять щоб українці оборонялись з зав'язаними за спиною руками,цікава "передова"тактика ,удар по аеродромах це перше що зробили б об'єднані війська НАТО,цікаво хто автор такої геніальної тактики,та чи хоче він перемоги України,виглядає,що ні.
показати весь коментар
22.06.2024 11:06 Відповісти
Это как получаеться, если летит СУ с кабом больше 100 км от границы и наш оператор запускает ракету на перехват, система откажет ?) Если нет, то абсолютно пох, сбиваем все что летит и никаких компромисов.
показати весь коментар
22.06.2024 11:21 Відповісти
Все очень просто, розовые пони глупы и ссыкливы.
показати весь коментар
22.06.2024 12:10 Відповісти
Байден дуже любить хуьло і його авіацію
показати весь коментар
22.06.2024 12:41 Відповісти
Тоді треба процитувати Трампа - щоб перебити негатив

Хоча https://www.youtube.com/watch?v=0-0HC684CMo в цьому інтервью, все навпаки - проте ніхто не згадує.
показати весь коментар
22.06.2024 16:55 Відповісти
Це палиця з двома кінцями.У нашого Верховного і ко чогось не спостерігається особливого бажання потривожити територію росіяк ракетами від НАТО
показати весь коментар
22.06.2024 12:52 Відповісти
Неназвані військові це представники неназваної політичної особи, яка представляє неназвану організацію. Дерьмак заточєн на мирняк. І це його хотєлкі самообмеження.
показати весь коментар
22.06.2024 13:03 Відповісти
 
 