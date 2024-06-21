США дозволили Україні бити по будь-яких цілях РФ на кордоні, - Politico

США дозволили Україні використовувати американську зброю для ураження будь-яких російських сил, що атакують через кордон, а не лише тих, що перебувають поблизу Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на радника з нацбезпеки США Джейка Саллівана і двох неназваних американських чиновників

Видання зазначає, що ця ледь помітна зміна в меседжах офіційних американських осіб сталася всього через кілька тижнів після того, як США дали Києву "зелене світло" щодо завдання ударів всередині Росії у відповідь на транскордонний напад на місто Харків. Тоді американські посадовці наголошували, що ця політика обмежується суто Харківською областю.

З того часу українські війська щонайменше один раз використовували американську зброю для завдання удару по території Росії, знищивши цілі в місті Бєлгород, і зуміли стримати російський наступ. Але українські та інші європейські офіційні особи тиснули на США, щоб ті ще більше послабили свої обмеження, дозволивши Україні завдавати ударів по будь-якій точці Росії.

Салліван заявив у вівторок в інтерв'ю PBS, що угода з Україною про удари американською зброєю по Росії поширюється на "будь-яке місце, де російські війська перетинають кордон з російської сторони на українську сторону, щоб спробувати захопити більше української території".

"Справа не в географії. Справа у здоровому глузді. Якщо Росія нападає або збирається напасти зі своєї території на Україну, є сенс лише в тому, щоб дозволити Україні дати відсіч силам, які б'ють по ній через кордон", – додав Салліван.

Останніми днями Росія заявила, що може незабаром наступати на північно-східне місто Суми, яке також знаходиться поблизу російського кордону. Якщо це станеться, політика дозволу ударів наданою зброєю буде застосована і там, сказав Салліван.

Два американських чиновники на умовах анонімності наголосили, що дозвіл Україні завдавати ударів по території Росії "у відповідь на вогонь з будь-якої точки кордону" не є зміною в політиці Білого дому. Спочатку цей крок розглядався лише в контексті харківського наступу РФ, але це не виключає можливості завдавати ударів у відповідь на інші транскордонні напади.

Втім, мова Саллівана помітно відрізняється від того, що американські чиновники говорили в травні, коли нова політика була детально розроблена.

Тоді високопоставлений американський чиновник сказав: "Нещодавно президент доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю у відповідь на удари по Харкову, щоб Україна могла бити у відповідь по російських силах, які завдають або готуються завдати удару".

Політика недопущення дальніх ударів всередині Росії "не змінилася", підкреслив чиновник.

Нагадаємо, США нададуть Україні пріоритет у постачанні ракет для Patriot і NASAMS, відтермінувавши доставлення замовлень до інших країн.