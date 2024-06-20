США не ведуть залаштункових переговорів з Росією щодо миру в Україні, - Білий дім

США не ведуть залаштункових переговорів з Росією щодо миру в Україні й продовжать дотримуватися принципу "нічого про Україну без України".

Про це заявив старший директор з питань Європі у Ради національної безпеки США Майкл Карпентер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Про переговори з Росією

"Коли ви говорите, що США беруть участь у цій діяльності, я припускаю, що ви маєте на увазі переговори з Росією, і відповідь на це – ні", - заявив Карпентер, відповідаючи на запитання щодо ймовірної відсутності фактичної залаштункової розмови чи переговорів з Росією й потенційної участі США у такій діяльності.

"І зрештою, ми будемо підтримувати Україну, допоки вони не вирішать, що час домовлятися з Росією настав. Як ми говоримо протягом усієї цієї війни - нічого про Україну без України - це наш девіз, і ми будемо й надалі цього дотримуватися", - додав він.

Коментуючи запропонований Путіним план досягнення миру в Україні, за яким для початку переговорів Україна має поступитися значними територіями на сході та півдні, а також відмовитись від амбіцій щодо вступу до НАТО, Карпентер вчергове наголосив на американській позиції, що таке бачення передбачає не переговори, а радше капітуляцію.

"Це не переговори, це здача. Насправді цілком зрозуміло, що це таке: це імперіалістичне захоплення землі, як зазначили багато учасників конференції у Швейцарії", - зазначив він. "Україна захищає міжнародний порядок саме від такого хижацтва".

Про використання американської зброї по території РФ

Відповідаючи на питання журналістів посадовець вчергове уточнив параметри дозволу США на використання американської зброї для завдання ударів по цілях на території Росії, яка межує з Харківською та Сумською областями.

"Ми досить чітко сказали, що ці правила ведення бою, які дозволяють українцям відкривати вогонь по російських позиціях прямо через кордон у Харківській області, але також у Сумській області, покликані перешкодити Росії мати де-факто безпечну зону на своєму боці кордону, з якої вона атакує українську територію та українські військові пости на українському боці кордону, - зазначив Карпентер. - Отже, це було зрозуміло. Я думаю, що ми обговорювали це досить довго, і так буде й надалі".

