США не ведут закулисных переговоров с Россией относительно мира в Украине, - Белый дом

США не ведут закулисных переговоров с Россией относительно мира в Украине и продолжат придерживаться принципа "ничего об Украине без Украины".

Об этом заявил старший директор по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США Майкл Карпентер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

О переговорах с Россией

"Когда вы говорите, что США участвуют в этой деятельности, я предполагаю, что вы имеете в виду переговоры с Россией, и ответ на это - нет", - заявил Карпентер, отвечая на вопрос о вероятном отсутствии фактического закулисного разговора или переговоров с Россией и потенциального участия США в такой деятельности.

"И в конце концов, мы будем поддерживать Украину, пока они не решат, что время договариваться с Россией пришло. Как мы говорим на протяжении всей этой войны - ничего об Украине без Украины - это наш девиз, и мы будем и в дальнейшем этого придерживаться", - добавил он.

Комментируя предложенный Путиным план достижения мира в Украине, по которому для начала переговоров Украина должна уступить значительные территории на востоке и юге, а также отказаться от амбиций по вступлению в НАТО, Карпентер в очередной раз подчеркнул американскую позицию, что такое видение предусматривает не переговоры, а скорее капитуляцию.

"Это не переговоры, это сдача. На самом деле вполне понятно, что это такое: это империалистический захват земли, как отметили многие участники конференции в Швейцарии, - отметил он. - Украина защищает международный порядок именно от такого хищничества".

Об использовании американского оружия по территории РФ

Отвечая на вопросы журналистов чиновник в очередной раз уточнил параметры разрешения США на использование американского оружия для нанесения ударов по целям на территории России, которая граничит с Харьковской и Сумской областями.

"Мы достаточно четко сказали, что эти правила ведения боя, которые позволяют украинцам открывать огонь по российским позициям прямо через границу в Харьковской области, но также в Сумской области, призваны помешать России иметь де-факто безопасную зону на своей стороне границы, из которой она атакует украинскую территорию и украинские военные посты на украинской стороне границы, - отметил Карпентер. - Итак, это было понятно. Я думаю, что мы обсуждали это достаточно долго, и так будет и в дальнейшем".

