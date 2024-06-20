УКР
Зеленський був розчарований зосередженістю Блінкена на питаннях корупції в Україні під час зустрічі в травні, - WP

Володимир Зеленський та держсекретар США Ентоні Блінкен у Києві

Вашингтон та його союзники неодноразово заявляли, що Київ робить недостатньо для боротьби з корупцією. На думку експертів, Україна, можливо, надто багато робить для того, щоб догодити партнерам і затуманити підзвітність. А остання зустріч Ентоні Блінкена та Володимира Зеленського у столиці була напруженою через зосередженість держсекретаря США на питаннях корупції.

Про це пише видання The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

"Українські чиновники наполягають, що вони борються з корупцією так само жорстоко, як їхні війська борються з російськими окупантами на сході. Але західні уряди, включаючи Сполучені Штати, кажуть, що цього все ще недостатньо - це джерело дедалі гострішої напруженості у відносинах між Києвом і деякими з його найсильніших прихильників, що створює постійну загрозу для додаткової економічної та військової допомоги", - йдеться у статті.

Корупційні скандали у владі України

Видання зазначає, що майже кожен місяць до низки резонансних арештів і звільнень додається нова справа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Боротьба з корупцією має ключове значення для спроможності України вести боротьбу під час війни, - посол США Брінк

Так, наприкінці травня Національне антикорупційне бюро України висунуло звинувачення колишньому заступнику глави ОП Андрію Смирнову у "незаконному збагаченні". НАБУ стверджує, що Смирнов придбав нерухомість, транспортні засоби та інші активи, вартість який у понад 10 разів перевищує його задекларовані зарплату та заощадження.

У квітні президент України Володимир Зеленський звільнив керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка через кілька днів після того, як українські ЗМІ повідомили, що дружина Вітюка купила квартиру за понад 500 тисяч доларів в елітному районі Києва.

Минулого року колишнього голову Верховного суду країни Всеволода Князєва звинуватили в отриманні понад 2 мільйонів доларів хабаря, а відомого олігарха Ігоря Коломойського затримали за підозрою в шахрайстві, розтраті та відмиванні грошей, а потім звинуватили у фінансуванні схеми замовного вбивства на початку 2000-х.

Читайте також: Єврокомісія створила Ревізійну раду для контролю за фінансуванням, що надається Україні

Видання посилається на українських чиновників, які заявляють, що ці справи є "свідченням узгоджених і успішних зусиль у боротьбі з хабарництвом". Однак усі обвинувачені наполягають на своїй невинуватості, і їхні справи ще не дійшли до суду.

"Те, що кількість справ подвоїлася, не означає, що корупції стало вдвічі більше. Навпаки: Це означає, що ми працюємо вдвічі ефективніше, ніж раніше", - цитує видання очільника САП Олександра Клименка.

Від боротьби України з корупцією залежать мільярди

Водночас, наголошує WP, західні столиці не настільки у цьому впевнені. На кону боротьби з корупцією в Україні стоять мільярди - не лише власні податкові кошти, а й західна військова та економічна допомога.

"Хоча прямих звинувачень у нецільовому використанні чи привласненні американських грошей або зброї не надходило, члени Конгресу США від Республіканської партії називали корупцію однією з причин перешкоджання наданню пакета допомоги на суму 61 мільярд доларів - багатомісячна затримка дозволила російським військам просунутися вперед", - йдеться у статті.

Читайте також: Блінкен: Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію

Зеленський був розчарований увагою Блінкена до корупції в Україні

WP пише, що зустріч у травні між президентом Володимиром Зеленським і держсекретарем США Ентоні Блінкеном була напруженою - український лідер висловив свою вдячність за військову допомогу США, але, за словами джерел видання, виглядав розчарованим тим, що Блінкен зосередився на питаннях корупції.

Багато хто в таборі Зеленського в приватних розмовах стверджує, що, хоча корупція залишається проблемою, антикорупційні зусилля відволікатимуть від того, що, на їхню думку, має бути головним: перемоги над Росією", - наголошує WP.

Високопоставлені українські посадовці скаржаться, що американці та європейці часто використовують стереотип про корумповану Україну як виправдання для затримки або протидії життєво необхідної допомоги, "і що це звинувачення є не лише кліше, але й свідченням лицемірства в столицях, які мають власні проблеми з корупцією", резюмує видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони проводить опитування для оцінки корупційних ризиків

Зеленський Володимир корупція США Блінкен Ентоні
Топ коментарі
+52
українці теж так вважають...
показати весь коментар
20.06.2024 13:20 Відповісти
+45
показати весь коментар
20.06.2024 13:30 Відповісти
+43
Мабуть неправильно переклали з англійської.Не недостатньо,а нічого.А правильніше-влада покриває корупцію,яку вона по суті і очолює.
показати весь коментар
20.06.2024 13:24 Відповісти
"А що це таке - срамота?"
(с) слугінарода
показати весь коментар
20.06.2024 14:20 Відповісти
пропонуєте закінчити війну капітуляцією?
показати весь коментар
20.06.2024 21:27 Відповісти
для освоения Колымы?
показати весь коментар
20.06.2024 21:56 Відповісти
Три четверти капитулировавшей Германии попало в цивилизованные руки, а вот та часть, которая попала под влияние кацапстана - до сих пор оклематься не может. Желаете подобной участи Украине?
показати весь коментар
20.06.2024 21:59 Відповісти
Треба не в Блінкені розчаровуватись а в тих двох чи трьох "ефективних менеджерах"
показати весь коментар
20.06.2024 14:27 Відповісти
Зелене чмо говорило про 5-6... хоча цифра суті не міняє.
показати весь коментар
21.06.2024 03:40 Відповісти
Не на часі! В країні війна!
показати весь коментар
20.06.2024 14:31 Відповісти
Та да, бо путін нападе.(((
показати весь коментар
20.06.2024 14:36 Відповісти
І накрадене забере? 😁
показати весь коментар
20.06.2024 19:13 Відповісти
Неможливо боротися з корупцією в краіні Зепрезиденту і його
команді , коли вони самі ії очолили😡
Це смішно ....
показати весь коментар
20.06.2024 14:33 Відповісти
Коррупцию победить нельзя, лучше ее возглавить. А потом главное вовремя смыться,если переизбираться не получиться
показати весь коментар
20.06.2024 14:35 Відповісти
Думаю що цьому хрипатому піськограю місце тільки на шибениці а рядом повинні висіти усі від єрмака до мами саші і папи ріми!!!! Наскільки можна плювати в обличчя людям? Кожен бляха день новий корупційний скандал, кожен день ці виродки крадуть на крові нашого народу і роблять вигляд що нічого не сталося!!!! А лже-патріоти-ідіоти дивляться на свого ..ідера з захватом((((....
Цей хрипатий виродок знищив державу, так вона була не ідеальна але хоть якось працювала. Тепер на основі нашої країни ми повинні побудувати нову державу, нову Україну!!! А трупи цих виродків повинні шягти в фундамент майбутнього як попередження!!!!
показати весь коментар
20.06.2024 14:35 Відповісти
если бы захотели ребятки из сша и европы, то взяли бы наших барыг за яйца за один день,
но тогда кто будет выполнять команды по сокращению населения в Украине
дайте самолеты типа друзя!
показати весь коментар
20.06.2024 14:36 Відповісти
Ты этава, шапочку с фольги одень и не упади с краю земли
показати весь коментар
20.06.2024 17:23 Відповісти
вижу опыт у тебя есть, зебланистый ты наш
показати весь коментар
21.06.2024 07:22 Відповісти
Це вони ще тактично не згадують про розкрадання на військових закупівлях та на гуманітарці. Але ж усе знають та не хочуть дратувати своїх виборців
показати весь коментар
20.06.2024 14:36 Відповісти
котеня було розчароване , коли його вмокали носом в його ще тепле лайно
показати весь коментар
20.06.2024 14:37 Відповісти
И не только меняются,но и увеличиваются
показати весь коментар
20.06.2024 14:51 Відповісти
А роки ідуть! Роки війни...
https://youtu.be/NGVcomhVtvo
показати весь коментар
20.06.2024 14:50 Відповісти
Кто сказал что Украина борется с коррупцией ? БлиNкин пошутил наверное.
показати весь коментар
20.06.2024 14:51 Відповісти
Непристойна пропозиція. Скорше можна умовити наркодилерів торгувати колою.
показати весь коментар
20.06.2024 14:52 Відповісти
просроченный сгнил с головы до хвоста
показати весь коментар
20.06.2024 14:53 Відповісти
Может ли кусок дерьма сгнить? Вот в чем вопрос!
показати весь коментар
20.06.2024 17:11 Відповісти
Зеля и его кореша и есть основные бенефициары коррупционной системы. Бабло льется в их карманы стремительным домкратом. Он что, дурак, сам себе перекрывать поток грошей???
показати весь коментар
20.06.2024 14:57 Відповісти
Да и начальник не позволит.
показати весь коментар
20.06.2024 17:13 Відповісти
Його боброїдка покусала
показати весь коментар
20.06.2024 20:42 Відповісти
А что - ни**я - это правда недостаточно? Удивительно.
показати весь коментар
20.06.2024 14:57 Відповісти
от же підорасня зелена...
показати весь коментар
20.06.2024 14:59 Відповісти
Нажаль за такі вислови тепер будуть карати
показати весь коментар
20.06.2024 15:34 Відповісти
Але це інакше не назвеш
показати весь коментар
20.06.2024 16:53 Відповісти
так і є
показати весь коментар
20.06.2024 15:06 Відповісти
Зрадники та колаборанти кремля, яких й досі покриває та кришує особисто президент:

• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;

• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною та судовою системою в Україні;

• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;

• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР;

• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен буде очолити всю фракцію «слуга народу»;

• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;

• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словенії в якості посла, за сприянням дєрмака;

• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія;

• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;

• російська консерва деркач - агент фсб, кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та за сприянням єрмака;

• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком за поданням єрмака, сдав північ рашистам;

• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;

• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України, втік за кордон за сприянням просроченного найвеличнішого;

• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;

• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;

• ворог та корупціонер України кирило тимошенко, очолював найвеличніше крадівництво в країні, зараз очолює найвеличніше розкрадання армії за сприянням так званого президента та дєрмака;

• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).

Що треба знати про ефективність та незамінність менеджерів зеленського...

Так званий президннт брехав, бреше та буде брехати!
показати весь коментар
20.06.2024 15:06 Відповісти
Хто сидить в тюрьмі і у кого конфіскували майно? Де гроші Вован?
показати весь коментар
20.06.2024 15:15 Відповісти
Резніков де? Де вся шобла яку або в посли або в інші структури або за кордон ....
показати весь коментар
20.06.2024 15:17 Відповісти
Звичайно він розчарований, партнери пропонують припинити красти, фошисти чортові
показати весь коментар
20.06.2024 15:23 Відповісти
Украинцы согласны с Блинкеном, а Президент разочарован, что неблагодарный народ попался.
показати весь коментар
20.06.2024 15:23 Відповісти
Я тоже так считаю. Украинцы, если не хотите быть похожими на русских, НЕ ВОРУЙТЕ и жизнь ваша наладится.
показати весь коментар
20.06.2024 16:08 Відповісти
99% українців не крадуть. А той Один відсоток крадунів і гнид варто зробити відомими
показати весь коментар
20.06.2024 18:46 Відповісти
Згоден, 99% не крадуть,а дають.Це корупція,чи благодійність? Досить вже прикидатись дурниками.Корупція зникне лише тоді,коли суспільство цього захоче?Влада якісно зміниться тоді,коли суспільство захоче.Країна стане іншою тоді,коли суспільство захоче.Поки що,суспільство лише пише про свої побажання.Цього недостатньо.
показати весь коментар
21.06.2024 08:39 Відповісти
ніби цього гундосого хтось питає

Захід вже замахався щось чекати від нього і перейшов на схему дресувальника: робиш певні дії - отримуєш цукерку (зброю і гроші)

шкода лише, що життя військових залежить від розторопності Зе та його шобли
показати весь коментар
20.06.2024 16:46 Відповісти
І дійсно, який поганий Блінкен... Образили мишку, напісяли в норку!!!!
показати весь коментар
20.06.2024 16:49 Відповісти
..видимо Министру Юстиции США придется,более Ясно или физически обьяснить шайке зэШки и завхозу что имеется ввиду...
показати весь коментар
20.06.2024 16:56 Відповісти
Американцы совесть потеряли от слова совсем...Они что слепые как говорит вован сын александра или тупые как стол, ка говорит вован сын володимира...Каждый день нескончаемым потоком из Украины бегут корумпанты, им созданы все условия чтобы как можно легче и как можно быстрей смататься за кордон...Потоки бегущих корумпантов уже скорей всего превысили потоки ухилянтов плывущих на надувных матрасах через Тису...Что ето значит? А всё просто и коню понятно ...если корумпанты покидают Незалежную, значит коррупции В Украине становиться меньше....А Блинкену и другим товарищам необязательно знать куда пойдут выделенные денжата...Всё под тщательным контролем еффективных менеджеров...Так получается, что как бы возникает недоверие к дермаку, татарову, голику ( надеюсь вернулься после трудной поездки в Австрию...) и другим...Так что это ложь, *издёж и провокация...Как говорил председатель домуправления в фильме Мастер и Маргарита при обыске когда мусора нашли доллары спрятаны в туалете...Ваша валюта? Нет не моя, я в руках даже не держал, подбросили...враги...Так что коррупции в Украине нет, это всё прoиски врагов...Если вован сын володимира всё время трындит обманули дурачка, то вован сын александра неустанно утверждает я не лох...Хотя не только я, но и многие украинцы в этом не уверенны...Потому что только лох может так нагло и самоуверенно себя вести, думая что все вокруг лохи...а он самый умный...Время раставит всё по местам и кто знает, может уже в недалёком будущем, я не лох будет выступать в Ростове, на корпоративе януковича...
показати весь коментар
20.06.2024 17:16 Відповісти
Незалежная так тільки кажуть русапети, здрисни лайно до свого путлера, а з своїм недофюрером після війни розберемось.
показати весь коментар
20.06.2024 22:41 Відповісти
"Кляті" Американці..... найбільше "досягнення" (корупцію) ЗЕкоМанди хочуть зруйнувати! Вони шо не чули про "неначасі"?......
показати весь коментар
20.06.2024 17:46 Відповісти
Дивно, чого їм ще треба, що не бачать як воно неустанно бореться...
показати весь коментар
20.06.2024 17:52 Відповісти
А на соседней ветке безмозглые маларосы возмущаются почему амирикосы не дают Патриот, ракеты, денег? Зассали, усрались, обоссались? Ага, именно потому, что зассали плешивого кремлевского выродка, а не потому, что пред Верховного Суда ( по американским понятиям - лицо кристально чистое , высочайшей ответственности) - взяточник и вор.
показати весь коментар
20.06.2024 17:53 Відповісти
Зеля ворует, а Байден ничего не знает.
показати весь коментар
20.06.2024 17:56 Відповісти
Если у вас туго с соображалкой, я подскажу: Блинкен, это подчиненный Байдена. Он говорит то, что ему приказал сказать Байден.
показати весь коментар
20.06.2024 19:34 Відповісти
А Байден говорит, то что прочитал на телесуфлёре, круг замкнулся.
показати весь коментар
20.06.2024 20:25 Відповісти
Його судят зараз. Які проблеми. Також зараз судят і попереднього президента США. Також мав би бути кристальним. Це люди вони завжди хочуть красти. Єдина країна де не судять це поція.
показати весь коментар
20.06.2024 22:47 Відповісти
Та все ок! Коррупция в Украине не больше чем в США! Ага
показати весь коментар
21.06.2024 03:49 Відповісти
Гнать Зельку и его ОП-у в шею! Ермака на нары! Залужнего в президенты!
показати весь коментар
20.06.2024 18:12 Відповісти
Чмирило хрипляве. Воно ще щось там "розчароване", гадьониш.

Вибори
показати весь коментар
20.06.2024 18:36 Відповісти
ЗЕЛЕНІ КЛОУНИ ЗАХІД ЦЕ ВАМ НЕ КАЦАПІЯ - ПРОСТО ТАК ЗА ЛОЯЛЬНІСТЬ ДО СЕБЕ ВІН ГРОЩІ НЕ РОЗДАЄ.
показати весь коментар
20.06.2024 18:37 Відповісти
Ну шо Ви хлопці. Це стара кацапська розвага. Всадити на трон особо обдарованного, шоб не заважав "харчеватися" та робити собі все шо заманеться. Я оце проїздом прямую через сади на Виноградарі у місті Київ. Так ті сади до 22 повирубали та зводять велетенський житиловий масив. Ви кажете війна, все для оборони. НІ!!!! Темпи зведення удвоїлися. І шо цікаво бетону вистачає і арматура є. Кажете це оборонні споруди - вірю зразу!
показати весь коментар
20.06.2024 18:47 Відповісти
Я приблизно такий пост тут написав, тільки вважаю що по всіх країнах садять подібних до зе, тільки нам попався максимально гірший екземпляр.
показати весь коментар
20.06.2024 22:14 Відповісти
Шо ще увесь світ спонукає вкладати в таку корумповану владу ресурси - гроші, зброю та інше. Все ж бачать, все знають. Я б, на їх місці просто все остановив - всю допомогу - їх же, як лохів розводять на бабло, зброю. Це ж домовленість оманська - надати шкоди світу зеленским та сином генерала фсб.
показати весь коментар
20.06.2024 18:49 Відповісти
Зеленський був розчарований, тому що думав, що його команда (збіговисько пройдисвітів) буде рятувати державу (красти), а США будуть аплодувати стоячи й виділяти все більше грошей, не питаючи, куди воно все зникає.
показати весь коментар
20.06.2024 18:58 Відповісти
В Україні шалена корупція не матеріальна,а політична.Достатньо подивитися на монобільшість в ВР та на тих хто на подтанцьовках.І цю корупці підтримує президент і поширюю ії через ОП і кірівництво ВР.
показати весь коментар
20.06.2024 19:00 Відповісти
....грабують чиновники ,які імітують бурхливу діяльність, а пострадаємо ми,українці, бо ніхто злодіям помагати не буде. Совок 2 нас чекає, єрмак і команда туди дорогу знає. Це і є завдання совкових чиновників при владі сьогодні, щоб цивілізований світ побачив це ,та відвернувся від нас ,а мордор нас проковтне ,з допомогою пятої колони...
показати весь коментар
20.06.2024 19:21 Відповісти
Ну так , українські чиновники напо...лягають під фсб у вигляді економічної кремлівської мафії , гадюка зелена🤡 , їди му* ило у відставку, досить грабувати державу ! Ну нема ніхто ...хто цьому чмо ,дасть ручку в руку ,шоб підпись поставив ...?! І ...я ухожу на векі ...і не обіцяю повернутися !
показати весь коментар
20.06.2024 19:43 Відповісти
Це вимога українців.
Щоб тобі **** вкрадені гроші горлом полізли.
Мародерище
показати весь коментар
20.06.2024 19:44 Відповісти
Зе найбільший корупціонер всіх часів України! До речі, українці Єрмака не вибирали...
показати весь коментар
20.06.2024 19:52 Відповісти
Коли курві кажеш, що вона курва, то курва виглядає розчарованою.
показати весь коментар
20.06.2024 19:54 Відповісти
Якщо він не захотів іти до ради зустрічатись з депутатами, то це товстий натяк.
Можна багато говорити, але дії більш красномовні. Корупція цвіте, декларації тому доказ.
показати весь коментар
20.06.2024 19:57 Відповісти
Спросите у засланного казачка Гетьманцева - что с отменой налогов и пошлин на аккумуляторы, электростанции и др альтернативные источники питания для Украинцев? Ведь осень и зима будут тяжёлые для нашей энергосистемы. Или он только работает по умножению экономики Украины на ноль по команде Сивковича и Портнова?
показати весь коментар
20.06.2024 20:32 Відповісти
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://censor.net/ua/news/3485919/z_lytvy_vysylayut_kolyshnogo_soratnyka_yanukovycha_eksgolovu_dus_kravtsya/sortby/date/order/desc/page/1#comments) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. Довели народ до бедности, теперь бедные должны умирать за тех кто их грабил и имеет награбленный капитал...
показати весь коментар
20.06.2024 20:48 Відповісти
Там в нього все на обличчі написано.
показати весь коментар
20.06.2024 21:58 Відповісти
Основне завдання тіньового уряду планети ставити на керівні пости людей які нічого не мислять в економіці і з антилюдською свідомістю. Це люта конспірологія, але нежаль це правда.
показати весь коментар
20.06.2024 21:57 Відповісти
Бубон психопат! Есть аналитическое исследование. Он истерично топает ножками на любое несогласие с его мнением.
Скумбрия и завхоз ведут нас кудато вопис'ду кудато не туда
показати весь коментар
20.06.2024 22:52 Відповісти
Вова растроился что воровать спокойно НЕ дают ! Вот сволочи !
показати весь коментар
20.06.2024 22:57 Відповісти
БАРЫГИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ !!!???
показати весь коментар
20.06.2024 23:35 Відповісти
зьо-бидло настільки тупе, що навіть не знає, як приктити власну тупість
показати весь коментар
21.06.2024 00:04 Відповісти
Тобто, Захід розуміє, що ЗЄрмак очолює корупцію і саме тому боротьба така собі.
показати весь коментар
21.06.2024 00:25 Відповісти
Це привід для Сполучених Штатів зменшити свою допомогу. Справжня проблема полягає в тому, що Сполучені Штати надають недостатньо допомоги Україні, і якби США робили все можливе, щоб допомогти Україні, Україна втратила б набагато менше.
показати весь коментар
21.06.2024 01:33 Відповісти
Так потрібно не зброю просити, а контингент військ НАТО для захисту демократії зі своєю збоєю зі своєю бухгалтерією. А так скоріше всьго головні попрошайки при владі більшу частину допомоги розкрадають, раз не хочуть запршувати професійні армії країн демократичного світу, а ловлять звичайних людей які бояться курці голову відрубати, не те що застрелити російську людиноподібну істоту.
показати весь коментар
21.06.2024 02:37 Відповісти
У бюлетні до слідуючих виборів президента України має бути кілька рандомних питань на визначення рівня IQ виборця якщо рівень високий голос має вагу 100%, якщо рівень "равлика"(па приколу) вага голосу 1%, так голос однієї розумної людини буде вартувати 100 голосам ідіотів. Тільки так ми зможем вибрати нормальну владу. Я це назву вищим рівнем демократії або інтелектуальною демократією.
показати весь коментар
21.06.2024 02:30 Відповісти
зеленский гребаний баран, и все его кодло во главе с ермаком, фейковими борцунами дбр,бєб, шмєб, судьями, мерами, и прочими чинушами. Та еще и клоунская верховная зрада
показати весь коментар
21.06.2024 03:14 Відповісти
Потрібно було на зустріч запросити літаючу зелену мері поппінс - вона б пояснила Блінкену все про корупцію, бл...ді зеленопузі
показати весь коментар
21.06.2024 03:53 Відповісти
Та нема в ОПі корупції. Є банальні тотальні крадіжки та рекет. Вітя Ростовскьий все гріб собі, і клєврети на Рубіконі залишись босяками. А зараз наперед поповнюють свої пенсійні фонди за кордоном, бо втечу Хрипатого вони не перенесуть тут, в Україні.
показати весь коментар
21.06.2024 04:35 Відповісти
стати схожим на росію - кінець без оскаржень, незворотній від моменту оголошення, ганебний економічний крах. паршиво, що його оголосили можливим, бо це варіант загибелі при свідомості
показати весь коментар
21.06.2024 06:36 Відповісти
Давайте стільки, щоб нажерся дерьмак, і ще трох крихіт вистачило тому нещасному населенню
показати весь коментар
21.06.2024 07:03 Відповісти
Так це і є сутність держ.устрою! Розповідати, що це на благо всіх, а очільникам отримувати непомірно більше за мінімуму зусиль https://www.youtube.com/watch?v=DuRLUzDGU40
показати весь коментар
21.06.2024 07:12 Відповісти
Особенно сильный высер" мы так сильно боремся с коррупцией как на фронте с врагом"!! Это малое гнусавое чмок,местечковый клоун из самодеятельности,как и его ларечники,уже наших союзников,от которых мы зависим считают за лохов как свой электорат!! Блдь!! Эту шваль уже понесло!
показати весь коментар
21.06.2024 07:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 