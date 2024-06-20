Зеленський був розчарований зосередженістю Блінкена на питаннях корупції в Україні під час зустрічі в травні, - WP
Вашингтон та його союзники неодноразово заявляли, що Київ робить недостатньо для боротьби з корупцією. На думку експертів, Україна, можливо, надто багато робить для того, щоб догодити партнерам і затуманити підзвітність. А остання зустріч Ентоні Блінкена та Володимира Зеленського у столиці була напруженою через зосередженість держсекретаря США на питаннях корупції.
Про це пише видання The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
"Українські чиновники наполягають, що вони борються з корупцією так само жорстоко, як їхні війська борються з російськими окупантами на сході. Але західні уряди, включаючи Сполучені Штати, кажуть, що цього все ще недостатньо - це джерело дедалі гострішої напруженості у відносинах між Києвом і деякими з його найсильніших прихильників, що створює постійну загрозу для додаткової економічної та військової допомоги", - йдеться у статті.
Корупційні скандали у владі України
Видання зазначає, що майже кожен місяць до низки резонансних арештів і звільнень додається нова справа.
Так, наприкінці травня Національне антикорупційне бюро України висунуло звинувачення колишньому заступнику глави ОП Андрію Смирнову у "незаконному збагаченні". НАБУ стверджує, що Смирнов придбав нерухомість, транспортні засоби та інші активи, вартість який у понад 10 разів перевищує його задекларовані зарплату та заощадження.
У квітні президент України Володимир Зеленський звільнив керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка через кілька днів після того, як українські ЗМІ повідомили, що дружина Вітюка купила квартиру за понад 500 тисяч доларів в елітному районі Києва.
Минулого року колишнього голову Верховного суду країни Всеволода Князєва звинуватили в отриманні понад 2 мільйонів доларів хабаря, а відомого олігарха Ігоря Коломойського затримали за підозрою в шахрайстві, розтраті та відмиванні грошей, а потім звинуватили у фінансуванні схеми замовного вбивства на початку 2000-х.
Видання посилається на українських чиновників, які заявляють, що ці справи є "свідченням узгоджених і успішних зусиль у боротьбі з хабарництвом". Однак усі обвинувачені наполягають на своїй невинуватості, і їхні справи ще не дійшли до суду.
"Те, що кількість справ подвоїлася, не означає, що корупції стало вдвічі більше. Навпаки: Це означає, що ми працюємо вдвічі ефективніше, ніж раніше", - цитує видання очільника САП Олександра Клименка.
Від боротьби України з корупцією залежать мільярди
Водночас, наголошує WP, західні столиці не настільки у цьому впевнені. На кону боротьби з корупцією в Україні стоять мільярди - не лише власні податкові кошти, а й західна військова та економічна допомога.
"Хоча прямих звинувачень у нецільовому використанні чи привласненні американських грошей або зброї не надходило, члени Конгресу США від Республіканської партії називали корупцію однією з причин перешкоджання наданню пакета допомоги на суму 61 мільярд доларів - багатомісячна затримка дозволила російським військам просунутися вперед", - йдеться у статті.
Зеленський був розчарований увагою Блінкена до корупції в Україні
WP пише, що зустріч у травні між президентом Володимиром Зеленським і держсекретарем США Ентоні Блінкеном була напруженою - український лідер висловив свою вдячність за військову допомогу США, але, за словами джерел видання, виглядав розчарованим тим, що Блінкен зосередився на питаннях корупції.
Багато хто в таборі Зеленського в приватних розмовах стверджує, що, хоча корупція залишається проблемою, антикорупційні зусилля відволікатимуть від того, що, на їхню думку, має бути головним: перемоги над Росією", - наголошує WP.
Високопоставлені українські посадовці скаржаться, що американці та європейці часто використовують стереотип про корумповану Україну як виправдання для затримки або протидії життєво необхідної допомоги, "і що це звинувачення є не лише кліше, але й свідченням лицемірства в столицях, які мають власні проблеми з корупцією", резюмує видання.
