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Новини
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Зеленський підписав указ про звільнення Вітюка з посади начальника Департаменту кібербезпеки СБУ

Зеленський звільнив Вітюка з посади очільника департаменту СБУ

Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

Відповідний указ було опубліковано на офіційному сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнити Вітюка Іллю Анатолійовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України", - йдеться в тексті документа.

Розслідування про майно дружини керівника департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка

Нагадаємо, журналісти Слідство.Інфо оприлюднили матеріал, в якому розповіли, що дружина голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру на столичному Печерську. Ринкова ціна такого житла — понад 20 мільйонів гривень. Офіційної зарплати посадовця на таке житло не вистачило б. Натомість його дружина заробляє мільйони як ФОП, але про свою діяльність говорити не хоче.

Через два дні після публікації журналісти повідомили, що, на їхню думку, СБУ використала працівників ТЦК для вручення повістки журналісту Слідства.Інфо Шульгату через його розслідування про майно родини генерала Вітюка.

Після цього голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин після зустрічі з головою СБУ Малюком заявив, що той дав зрозуміти, що ситуація з повісткою журналісту не залишиться без уваги.

Згодом Малюк відсторонив керівника департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка на час перевірки.

Дивіться: Генерал СБУ Вітюк у 2014 році знімав розстріли на Майдані з боку "Беркута" як оперативник Служби, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) СБУ (12774) звільнення (2667) Вітюк Ілля (30)


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Топ коментарі
+27
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01.05.2024 20:32
+15
Де ж він тепер харчуватися буде? Має піти на підвищення
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01.05.2024 20:31
+14
Министром обороны пойдет?)
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01.05.2024 20:32
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Де ж він тепер харчуватися буде? Має піти на підвищення
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01.05.2024 20:31 Відповісти
відосіки з бані продаватиме
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01.05.2024 20:43 Відповісти
Новий кандидат у посли намалювався.Скоро доведеться нові країни утворювати.
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01.05.2024 20:48 Відповісти
Його звільнили з golden parashute...

Вам і Вашим нащадкам треба буде трьом поколінням працювати років 10, щоб заробити стільки
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01.05.2024 21:12 Відповісти
"...нє насасала, а - падарілі!!....."
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01.05.2024 21:45 Відповісти
правильно, підарілі
і насісала.
до міколи бімби-азірова на курси треба...
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01.05.2024 22:46 Відповісти
Колишній голова правління «Укрексімбанку» Євген Мецгер, якого звільнили восени 2021 року через напад на журналістів «Схем», став головою правління державної компанії ПАТ «Українська фінансова житлова компанія».

Тимошенко звільнився з Офісу президента
Тимошенко отримав посаду в Міноборони

...
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01.05.2024 21:39 Відповісти
Не переживайте , 73%ніщеброди Ваші «🤢 СЛУГИ « на три жизні вперед НАМАРОДЕРИЛИ , починаючи з КОВІДНИХ грошей , з дорожнього м КРАДІВНИЦТВА, ***** спасло зельца від відставки ВІЙНОЮ , вона ДЛЯ НИХ МАТИ РІДНА
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02.05.2024 03:32 Відповісти
Министром обороны пойдет?)
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01.05.2024 20:32 Відповісти
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01.05.2024 20:32 Відповісти
Ольга б теж крала б вагонами у древлян та кривичів. але тоді вагонів не було то крала чи тєлєгами чи возами. скоріше всього фурами. но шось залишала місцевим і на пропітаніє. аби до наступного року не видохли з голоду.
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01.05.2024 20:41 Відповісти
Интересно дурак отличает конфетку в десятину тогда, от рабского налога , дермищем в десятки процентов сейчас?
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01.05.2024 20:46 Відповісти
ну, десятина - це поняття умовне, дивлячись від чого. Але для умного шамова я б розповів, що в часи ОЛьги ьбрали не десятину, а від диму (димаря, житла). якщо два димаря то хата на дві сім'ї. ПРоїхали по вулиці, порахували димарі - стільки то білок, скільки то меду, скільки то сушеної тарані чи осетра (звідки я знаю?). Якщо хто вирощував коноплі, то і вірьовка (канат) йшли в уплату. Якісь були певно таблиці відповідності. десятина від зібраних дарів природи була неможлива в принципі - її важко було вирахувати, бо добро ховали надійно від чужого князівського ока. недарма ігоря розіп'яли, бо тричі взяв переступивши через звичаєве право.
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01.05.2024 20:58 Відповісти
Пане я согласен, в этом вопросе можно и круть-верть, и верть-круть - как душе будет угодно... Но ОЛьге - респектище, она в 945 году из заброшенных деревушек, вроде Рерика, сделала приличный хаб, по сбору дани из предков будущих кацапов. Обнесла те епеня забором и дала название тем складским баракам , мол, Новгород. Создала хаб, шоб по мере накопления обоза, отправлять в Киев.
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01.05.2024 21:10 Відповісти
ну так не дарма ж заслужила повагу у всієї міжнародної спільноти торговців. На цю тему була непогана стаття у Горького Лука про русь як торгову корпорацію. але потім він її чомусь прибрав. чи заставили прибрати. Там Новгород постає як один із торгових центрів для обслуговування і охорони торгових шляхів. Із варяг в греки наприклад. Ростов на Волзі - інший центр для торговлі з Персією і далі.
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01.05.2024 21:36 Відповісти
Каароч , новгород возник как перевалочная база в средине 10 века, а тупые кацапы трындят, шо в конце 9-го его построил Рерик. Как он мог его построить в конце девятого века , если он склеил ласты до подлого убийства Аскольда с Диром его воеводою. Рерик и в Киеве то не бывал, а в летописях трындят, шо Рерик сделал Киев своим стольным городом.
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01.05.2024 21:44 Відповісти
Это не дочка лаврова, на лошадь похожа.
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01.05.2024 20:58 Відповісти
Та нє, вона із стану любітєлєй солнца і костра.
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01.05.2024 22:25 Відповісти
Бо він теж крадій з компаніі коломойского
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01.05.2024 21:02 Відповісти
Ще би звільнив покидьків з ОП, а потім й сам звільнився...
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01.05.2024 20:33 Відповісти
угу, поки він навчатиметься - країни може не стати. чи всі генерали такі обережні?
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01.05.2024 20:43 Відповісти
А шо ж такое. шо из Умерова сделали затычку ниже рангом?
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01.05.2024 20:37 Відповісти
Мабуть, 3 уничтоженные "патриота" -причиной, хотя в данном случае спрос уместен из Сырского.
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01.05.2024 20:40 Відповісти
Ти щось переплутав, тут нема нічого про Умерова.
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01.05.2024 20:45 Відповісти
Не скажите... должность - одна и та же(из рук в руки)
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01.05.2024 21:02 Відповісти
Хотя возможно Вы правы на 100500. мол я спутал, Умерова попинают не на должность Витюка, а на должность министра инфраструктуры. Если чьо, пардоньте.
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01.05.2024 21:19 Відповісти
Що це за совковий ідиотизм?
Якого хріна це чучело "президента" призначає прибиральниць по усій країні?
А хто такий Малюк? Чергова єрмаківська дірка від бубліка?
Якщо керівник СБУ не призначає і не звільняє своїх співробітників - він просто затичка у діжці з лайном. При тому, що ця зелена гнида Зеленський призначає через голову Сирського і військових керівників.
Що це за країна - зелений балаган де усіх призначає опудало "президента" з пустою макітрою. Хтось ще має надію на якусь перемогу у такому срачі з управлінням країни?
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01.05.2024 20:40 Відповісти
А раніше хто https://www.president.gov.ua/documents/352017-21294 призначав начальника Департамента контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України ? Не президент ? Чи-аби вкинути ?
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01.05.2024 23:41 Відповісти
Навіть початківець курсу управління знає - якщо через голову керівника призначають його підлеглих - цей керівник є просто затичкою. Особливо коли підлеглих призначає пустоголове зарозуміле опудало "верховного головнокомандувача". І ще гірше, коли це опудало керується взагалі невідомо ким, або напряму рашистами.
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02.05.2024 07:06 Відповісти
А Малюк вам особисто доповів, що звільнення відбулося через його голову і він не був поінформований та задіяний щодо цього рішення ?
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02.05.2024 07:51 Відповісти
Це очевидно - і доповідати не треба.
Підписало наказ опудало "верховного головнокомандувача".
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02.05.2024 07:54 Відповісти
Де очевидно ? Баба Надя на лавочці під під'їздом авторитетно заявила ? А щодо підпису-то і попередній президент так само ставив свій підпис і так само призначав на цю посаду. Чи "ета другоє" ?
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02.05.2024 08:03 Відповісти
Підпис Зельки під указом не баба Надя поставила. І не Малюк. А опудало "президента". Тому і очевидно. Це недопустимий срач в управління, бо людина слухається того, хто її призначає. Безпосередній начальник - дірка від бубліка.
Щодо "папередників" - це вже не цікаво, археологія - нудна річ.
Сьогодні Україну розвалює Зеленський, Єрмак і їх шайка продажних зрадників "менеджерів" - вже п'ятий рік.
Їх треба гнати драною мітлою.
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02.05.2024 08:14 Відповісти
"Щодо "папередників" - це вже не цікаво, археологія - нудна річ."
От що і треба було довести. Усе ж таки "ета другоє". Незважаючи на те, що підписи під такими призначеннями має ставити президент і так було і раніше, вкиди-треба робити зараз. Зрада !
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02.05.2024 08:28 Відповісти
"...підписи під такими призначеннями має ставити президент..."
Оце і є неправда і призводить до глупства в державному управлінні. Дурня від Зеленського не виправдовується тим, що так робив Порошенко - і тоді це було дурнею. Ця ситуація є дурнею, незалежно від прізвища Президента.
А "вкиди" зараз - тому що це відбувається зараз - сьогодні грається в Президенти України пустоголовий артист розмовного жанру - то ж про нього і мова...
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02.05.2024 08:36 Відповісти
До речі - Зеленський на стадіоні пускав пузирі зі всіх дир: "зламати систему, зламати систему". Нахабно і тупо збрехав. Не те що не зламав - зробив усе набагато гірше. Тому аргумент, що Зеленський творить гівно, тому що Порошенко так робив - це гнила дискусія...
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02.05.2024 08:22 Відповісти
Цікаво!

А чого тільки про звільнення? А не відправлення у лук'янівське!

Зелень всіх своії кришує!
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01.05.2024 20:50 Відповісти
ОМЕРТА - своїм членам ВСЬО ! Переведе зегнилий реЗидент послом в КАБЕ Верде ! 🤢КОШЕР НОСТРА !
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02.05.2024 03:41 Відповісти
А повістку вручили?
Чи відпустили в Монако тратить наколядоване?
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01.05.2024 20:56 Відповісти
Накінець посбувся спадку Порошенка. Нє? (то сарказм, якщо щось)
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01.05.2024 21:00 Відповісти
Нє. Бо сам його і призначав, а не Порошенко.
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01.05.2024 23:42 Відповісти
Поставлять більше керовану ОПою шістку.
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01.05.2024 21:07 Відповісти
Там не про керованість ідеться -- у блаЗЄнського некерованих нема.

Там ідеться про те, щоб через високі посади пропустити щонайбільше своїх людей. Це добрі заробітки, а потім високі пенсії/пільги.
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01.05.2024 21:14 Відповісти
мародерам максимум звильненя и билеты в Дубаи и Монте-Карло и то только потому что журналисты шумиху подняли -а власть в Украине вся состоит из таких вот сбу-шных витюков -мародеров -воров -предателей и гнид -и как можно бороться с внешним врагом -когда внутренний враг тебе ножом тычит в спину -и это враг сидит в судах -раде -сбу -правительстве -играет хером на пианино и гундосит по телеку каждый день и Украина все больше и больше становится похожа на болота с царем -мафией и силовиками
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01.05.2024 21:17 Відповісти
і то все покарання?
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01.05.2024 21:51 Відповісти
дуже 'правильні' закони поприймали наші депутати, коли 'палавінка' високопосадовця може безкарно відмивати мільйонні хабарі свого чоловіка, назвавшись фопом
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01.05.2024 21:57 Відповісти
Цікаво а хто призначав Вітюка на посаду?
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01.05.2024 22:03 Відповісти
ЗАГУГЛІ не делайся дурніше , чем ти є ! Хто , хто …» янелох» піськограй нахабний мародёр №1
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02.05.2024 03:47 Відповісти
 
 