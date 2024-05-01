Зеленський підписав указ про звільнення Вітюка з посади начальника Департаменту кібербезпеки СБУ
Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.
Відповідний указ було опубліковано на офіційному сайті президента, передає Цензор.НЕТ.
"Звільнити Вітюка Іллю Анатолійовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України", - йдеться в тексті документа.
Розслідування про майно дружини керівника департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка
Нагадаємо, журналісти Слідство.Інфо оприлюднили матеріал, в якому розповіли, що дружина голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру на столичному Печерську. Ринкова ціна такого житла — понад 20 мільйонів гривень. Офіційної зарплати посадовця на таке житло не вистачило б. Натомість його дружина заробляє мільйони як ФОП, але про свою діяльність говорити не хоче.
Через два дні після публікації журналісти повідомили, що, на їхню думку, СБУ використала працівників ТЦК для вручення повістки журналісту Слідства.Інфо Шульгату через його розслідування про майно родини генерала Вітюка.
Після цього голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин після зустрічі з головою СБУ Малюком заявив, що той дав зрозуміти, що ситуація з повісткою журналісту не залишиться без уваги.
Згодом Малюк відсторонив керівника департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка на час перевірки.
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Вам і Вашим нащадкам треба буде трьом поколінням працювати років 10, щоб заробити стільки
і насісала.
до міколи бімби-азірова на курси треба...
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Якого хріна це чучело "президента" призначає прибиральниць по усій країні?
А хто такий Малюк? Чергова єрмаківська дірка від бубліка?
Якщо керівник СБУ не призначає і не звільняє своїх співробітників - він просто затичка у діжці з лайном. При тому, що ця зелена гнида Зеленський призначає через голову Сирського і військових керівників.
Що це за країна - зелений балаган де усіх призначає опудало "президента" з пустою макітрою. Хтось ще має надію на якусь перемогу у такому срачі з управлінням країни?
Підписало наказ опудало "верховного головнокомандувача".
Щодо "папередників" - це вже не цікаво, археологія - нудна річ.
Сьогодні Україну розвалює Зеленський, Єрмак і їх шайка продажних зрадників "менеджерів" - вже п'ятий рік.
Їх треба гнати драною мітлою.
От що і треба було довести. Усе ж таки "ета другоє". Незважаючи на те, що підписи під такими призначеннями має ставити президент і так було і раніше, вкиди-треба робити зараз. Зрада !
Оце і є неправда і призводить до глупства в державному управлінні. Дурня від Зеленського не виправдовується тим, що так робив Порошенко - і тоді це було дурнею. Ця ситуація є дурнею, незалежно від прізвища Президента.
А "вкиди" зараз - тому що це відбувається зараз - сьогодні грається в Президенти України пустоголовий артист розмовного жанру - то ж про нього і мова...
А чого тільки про звільнення? А не відправлення у лук'янівське!
Зелень всіх своії кришує!
Чи відпустили в Монако тратить наколядоване?
Там ідеться про те, щоб через високі посади пропустити щонайбільше своїх людей. Це добрі заробітки, а потім високі пенсії/пільги.