Зеленский подписал указ об увольнении Витюка с должности начальника Департамента кибербезопасности СБУ
Владимир Зеленский уволил Илью Витюка с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.
Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте президента, передает Цензор.НЕТ.
"Уволить Витюка Илью Анатольевича с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в тексте документа.
Расследование об имуществе жены руководителя департамента кибербезопасности СБУ Витюка
Напомним, журналисты "Слідство.Інфо" обнародовали материал, в котором рассказали, что супруга главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру на столичном Печерске. Рыночная цена такого жилья – более 20 миллионов гривен. Официальной зарплаты должностного лица на такое жилье не хватило бы. Его жена зарабатывает миллионы как ФЛП, но о своей деятельности говорить не хочет.
Через два дня после публикации журналисты сообщили, что, по их мнению, СБУ использовала работников ТЦК для вручения повестки журналисту "Слідство.Інфо" Шульгату из-за его расследования об имуществе семьи генерала Витюка.
После этого глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин после встречи с главой СБУ Малюком заявил, что тот дал понять, что ситуация с повесткой журналисту не останется без внимания.
Впоследствии Малюк отстранил руководителя департамента кибербезопасности СБУ Витюка на время проверки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вам і Вашим нащадкам треба буде трьом поколінням працювати років 10, щоб заробити стільки
і насісала.
до міколи бімби-азірова на курси треба...
Тимошенко звільнився з Офісу президента
Тимошенко отримав посаду в Міноборони
...
Якого хріна це чучело "президента" призначає прибиральниць по усій країні?
А хто такий Малюк? Чергова єрмаківська дірка від бубліка?
Якщо керівник СБУ не призначає і не звільняє своїх співробітників - він просто затичка у діжці з лайном. При тому, що ця зелена гнида Зеленський призначає через голову Сирського і військових керівників.
Що це за країна - зелений балаган де усіх призначає опудало "президента" з пустою макітрою. Хтось ще має надію на якусь перемогу у такому срачі з управлінням країни?
Підписало наказ опудало "верховного головнокомандувача".
Щодо "папередників" - це вже не цікаво, археологія - нудна річ.
Сьогодні Україну розвалює Зеленський, Єрмак і їх шайка продажних зрадників "менеджерів" - вже п'ятий рік.
Їх треба гнати драною мітлою.
От що і треба було довести. Усе ж таки "ета другоє". Незважаючи на те, що підписи під такими призначеннями має ставити президент і так було і раніше, вкиди-треба робити зараз. Зрада !
Оце і є неправда і призводить до глупства в державному управлінні. Дурня від Зеленського не виправдовується тим, що так робив Порошенко - і тоді це було дурнею. Ця ситуація є дурнею, незалежно від прізвища Президента.
А "вкиди" зараз - тому що це відбувається зараз - сьогодні грається в Президенти України пустоголовий артист розмовного жанру - то ж про нього і мова...
А чого тільки про звільнення? А не відправлення у лук'янівське!
Зелень всіх своії кришує!
Чи відпустили в Монако тратить наколядоване?
Там ідеться про те, щоб через високі посади пропустити щонайбільше своїх людей. Це добрі заробітки, а потім високі пенсії/пільги.