РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9628 посетителей онлайн
Новости
8 516 55

Зеленский подписал указ об увольнении Витюка с должности начальника Департамента кибербезопасности СБУ

Зеленський звільнив Вітюка з посади очільника департаменту СБУ

Владимир Зеленский уволил Илью Витюка с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

"Уволить Витюка Илью Анатольевича с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в тексте документа.

Расследование об имуществе жены руководителя департамента кибербезопасности СБУ Витюка

Напомним, журналисты "Слідство.Інфо" обнародовали материал, в котором рассказали, что супруга главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру на столичном Печерске. Рыночная цена такого жилья – более 20 миллионов гривен. Официальной зарплаты должностного лица на такое жилье не хватило бы. Его жена зарабатывает миллионы как ФЛП, но о своей деятельности говорить не хочет.

Через два дня после публикации журналисты сообщили, что, по их мнению, СБУ использовала работников ТЦК для вручения повестки журналисту "Слідство.Інфо" Шульгату из-за его расследования об имуществе семьи генерала Витюка.

После этого глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин после встречи с главой СБУ Малюком заявил, что тот дал понять, что ситуация с повесткой журналисту не останется без внимания.

Впоследствии Малюк отстранил руководителя департамента кибербезопасности СБУ Витюка на время проверки.

Смотрите: Генерал СБУ Витюк в 2014 году снимал расстрелы на Майдане со стороны "Беркута" как оперативник Службы, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) СБУ (19855) увольнение (2674) Витюк Илья (22)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
показать весь комментарий
01.05.2024 20:32
+15
Де ж він тепер харчуватися буде? Має піти на підвищення
показать весь комментарий
01.05.2024 20:31
+14
Министром обороны пойдет?)
показать весь комментарий
01.05.2024 20:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де ж він тепер харчуватися буде? Має піти на підвищення
показать весь комментарий
01.05.2024 20:31 Ответить
відосіки з бані продаватиме
показать весь комментарий
01.05.2024 20:43 Ответить
Новий кандидат у посли намалювався.Скоро доведеться нові країни утворювати.
показать весь комментарий
01.05.2024 20:48 Ответить
Його звільнили з golden parashute...

Вам і Вашим нащадкам треба буде трьом поколінням працювати років 10, щоб заробити стільки
показать весь комментарий
01.05.2024 21:12 Ответить
"...нє насасала, а - падарілі!!....."
показать весь комментарий
01.05.2024 21:45 Ответить
правильно, підарілі
і насісала.
до міколи бімби-азірова на курси треба...
показать весь комментарий
01.05.2024 22:46 Ответить
Колишній голова правління «Укрексімбанку» Євген Мецгер, якого звільнили восени 2021 року через напад на журналістів «Схем», став головою правління державної компанії ПАТ «Українська фінансова житлова компанія».

Тимошенко звільнився з Офісу президента
Тимошенко отримав посаду в Міноборони

...
показать весь комментарий
01.05.2024 21:39 Ответить
Не переживайте , 73%ніщеброди Ваші «🤢 СЛУГИ « на три жизні вперед НАМАРОДЕРИЛИ , починаючи з КОВІДНИХ грошей , з дорожнього м КРАДІВНИЦТВА, ***** спасло зельца від відставки ВІЙНОЮ , вона ДЛЯ НИХ МАТИ РІДНА
показать весь комментарий
02.05.2024 03:32 Ответить
Министром обороны пойдет?)
показать весь комментарий
01.05.2024 20:32 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2024 20:32 Ответить
Ольга б теж крала б вагонами у древлян та кривичів. але тоді вагонів не було то крала чи тєлєгами чи возами. скоріше всього фурами. но шось залишала місцевим і на пропітаніє. аби до наступного року не видохли з голоду.
показать весь комментарий
01.05.2024 20:41 Ответить
Интересно дурак отличает конфетку в десятину тогда, от рабского налога , дермищем в десятки процентов сейчас?
показать весь комментарий
01.05.2024 20:46 Ответить
ну, десятина - це поняття умовне, дивлячись від чого. Але для умного шамова я б розповів, що в часи ОЛьги ьбрали не десятину, а від диму (димаря, житла). якщо два димаря то хата на дві сім'ї. ПРоїхали по вулиці, порахували димарі - стільки то білок, скільки то меду, скільки то сушеної тарані чи осетра (звідки я знаю?). Якщо хто вирощував коноплі, то і вірьовка (канат) йшли в уплату. Якісь були певно таблиці відповідності. десятина від зібраних дарів природи була неможлива в принципі - її важко було вирахувати, бо добро ховали надійно від чужого князівського ока. недарма ігоря розіп'яли, бо тричі взяв переступивши через звичаєве право.
показать весь комментарий
01.05.2024 20:58 Ответить
Пане я согласен, в этом вопросе можно и круть-верть, и верть-круть - как душе будет угодно... Но ОЛьге - респектище, она в 945 году из заброшенных деревушек, вроде Рерика, сделала приличный хаб, по сбору дани из предков будущих кацапов. Обнесла те епеня забором и дала название тем складским баракам , мол, Новгород. Создала хаб, шоб по мере накопления обоза, отправлять в Киев.
показать весь комментарий
01.05.2024 21:10 Ответить
ну так не дарма ж заслужила повагу у всієї міжнародної спільноти торговців. На цю тему була непогана стаття у Горького Лука про русь як торгову корпорацію. але потім він її чомусь прибрав. чи заставили прибрати. Там Новгород постає як один із торгових центрів для обслуговування і охорони торгових шляхів. Із варяг в греки наприклад. Ростов на Волзі - інший центр для торговлі з Персією і далі.
показать весь комментарий
01.05.2024 21:36 Ответить
Каароч , новгород возник как перевалочная база в средине 10 века, а тупые кацапы трындят, шо в конце 9-го его построил Рерик. Как он мог его построить в конце девятого века , если он склеил ласты до подлого убийства Аскольда с Диром его воеводою. Рерик и в Киеве то не бывал, а в летописях трындят, шо Рерик сделал Киев своим стольным городом.
показать весь комментарий
01.05.2024 21:44 Ответить
Это не дочка лаврова, на лошадь похожа.
показать весь комментарий
01.05.2024 20:58 Ответить
Та нє, вона із стану любітєлєй солнца і костра.
показать весь комментарий
01.05.2024 22:25 Ответить
Бо він теж крадій з компаніі коломойского
показать весь комментарий
01.05.2024 21:02 Ответить
Ще би звільнив покидьків з ОП, а потім й сам звільнився...
показать весь комментарий
01.05.2024 20:33 Ответить
угу, поки він навчатиметься - країни може не стати. чи всі генерали такі обережні?
показать весь комментарий
01.05.2024 20:43 Ответить
А шо ж такое. шо из Умерова сделали затычку ниже рангом?
показать весь комментарий
01.05.2024 20:37 Ответить
Мабуть, 3 уничтоженные "патриота" -причиной, хотя в данном случае спрос уместен из Сырского.
показать весь комментарий
01.05.2024 20:40 Ответить
Ти щось переплутав, тут нема нічого про Умерова.
показать весь комментарий
01.05.2024 20:45 Ответить
Не скажите... должность - одна и та же(из рук в руки)
показать весь комментарий
01.05.2024 21:02 Ответить
Хотя возможно Вы правы на 100500. мол я спутал, Умерова попинают не на должность Витюка, а на должность министра инфраструктуры. Если чьо, пардоньте.
показать весь комментарий
01.05.2024 21:19 Ответить
Що це за совковий ідиотизм?
Якого хріна це чучело "президента" призначає прибиральниць по усій країні?
А хто такий Малюк? Чергова єрмаківська дірка від бубліка?
Якщо керівник СБУ не призначає і не звільняє своїх співробітників - він просто затичка у діжці з лайном. При тому, що ця зелена гнида Зеленський призначає через голову Сирського і військових керівників.
Що це за країна - зелений балаган де усіх призначає опудало "президента" з пустою макітрою. Хтось ще має надію на якусь перемогу у такому срачі з управлінням країни?
показать весь комментарий
01.05.2024 20:40 Ответить
А раніше хто https://www.president.gov.ua/documents/352017-21294 призначав начальника Департамента контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України ? Не президент ? Чи-аби вкинути ?
показать весь комментарий
01.05.2024 23:41 Ответить
Навіть початківець курсу управління знає - якщо через голову керівника призначають його підлеглих - цей керівник є просто затичкою. Особливо коли підлеглих призначає пустоголове зарозуміле опудало "верховного головнокомандувача". І ще гірше, коли це опудало керується взагалі невідомо ким, або напряму рашистами.
показать весь комментарий
02.05.2024 07:06 Ответить
А Малюк вам особисто доповів, що звільнення відбулося через його голову і він не був поінформований та задіяний щодо цього рішення ?
показать весь комментарий
02.05.2024 07:51 Ответить
Це очевидно - і доповідати не треба.
Підписало наказ опудало "верховного головнокомандувача".
показать весь комментарий
02.05.2024 07:54 Ответить
Де очевидно ? Баба Надя на лавочці під під'їздом авторитетно заявила ? А щодо підпису-то і попередній президент так само ставив свій підпис і так само призначав на цю посаду. Чи "ета другоє" ?
показать весь комментарий
02.05.2024 08:03 Ответить
Підпис Зельки під указом не баба Надя поставила. І не Малюк. А опудало "президента". Тому і очевидно. Це недопустимий срач в управління, бо людина слухається того, хто її призначає. Безпосередній начальник - дірка від бубліка.
Щодо "папередників" - це вже не цікаво, археологія - нудна річ.
Сьогодні Україну розвалює Зеленський, Єрмак і їх шайка продажних зрадників "менеджерів" - вже п'ятий рік.
Їх треба гнати драною мітлою.
показать весь комментарий
02.05.2024 08:14 Ответить
"Щодо "папередників" - це вже не цікаво, археологія - нудна річ."
От що і треба було довести. Усе ж таки "ета другоє". Незважаючи на те, що підписи під такими призначеннями має ставити президент і так було і раніше, вкиди-треба робити зараз. Зрада !
показать весь комментарий
02.05.2024 08:28 Ответить
"...підписи під такими призначеннями має ставити президент..."
Оце і є неправда і призводить до глупства в державному управлінні. Дурня від Зеленського не виправдовується тим, що так робив Порошенко - і тоді це було дурнею. Ця ситуація є дурнею, незалежно від прізвища Президента.
А "вкиди" зараз - тому що це відбувається зараз - сьогодні грається в Президенти України пустоголовий артист розмовного жанру - то ж про нього і мова...
показать весь комментарий
02.05.2024 08:36 Ответить
До речі - Зеленський на стадіоні пускав пузирі зі всіх дир: "зламати систему, зламати систему". Нахабно і тупо збрехав. Не те що не зламав - зробив усе набагато гірше. Тому аргумент, що Зеленський творить гівно, тому що Порошенко так робив - це гнила дискусія...
показать весь комментарий
02.05.2024 08:22 Ответить
Цікаво!

А чого тільки про звільнення? А не відправлення у лук'янівське!

Зелень всіх своії кришує!
показать весь комментарий
01.05.2024 20:50 Ответить
ОМЕРТА - своїм членам ВСЬО ! Переведе зегнилий реЗидент послом в КАБЕ Верде ! 🤢КОШЕР НОСТРА !
показать весь комментарий
02.05.2024 03:41 Ответить
А повістку вручили?
Чи відпустили в Монако тратить наколядоване?
показать весь комментарий
01.05.2024 20:56 Ответить
Накінець посбувся спадку Порошенка. Нє? (то сарказм, якщо щось)
показать весь комментарий
01.05.2024 21:00 Ответить
Нє. Бо сам його і призначав, а не Порошенко.
показать весь комментарий
01.05.2024 23:42 Ответить
Поставлять більше керовану ОПою шістку.
показать весь комментарий
01.05.2024 21:07 Ответить
Там не про керованість ідеться -- у блаЗЄнського некерованих нема.

Там ідеться про те, щоб через високі посади пропустити щонайбільше своїх людей. Це добрі заробітки, а потім високі пенсії/пільги.
показать весь комментарий
01.05.2024 21:14 Ответить
мародерам максимум звильненя и билеты в Дубаи и Монте-Карло и то только потому что журналисты шумиху подняли -а власть в Украине вся состоит из таких вот сбу-шных витюков -мародеров -воров -предателей и гнид -и как можно бороться с внешним врагом -когда внутренний враг тебе ножом тычит в спину -и это враг сидит в судах -раде -сбу -правительстве -играет хером на пианино и гундосит по телеку каждый день и Украина все больше и больше становится похожа на болота с царем -мафией и силовиками
показать весь комментарий
01.05.2024 21:17 Ответить
і то все покарання?
показать весь комментарий
01.05.2024 21:51 Ответить
дуже 'правильні' закони поприймали наші депутати, коли 'палавінка' високопосадовця може безкарно відмивати мільйонні хабарі свого чоловіка, назвавшись фопом
показать весь комментарий
01.05.2024 21:57 Ответить
Цікаво а хто призначав Вітюка на посаду?
показать весь комментарий
01.05.2024 22:03 Ответить
ЗАГУГЛІ не делайся дурніше , чем ти є ! Хто , хто …» янелох» піськограй нахабний мародёр №1
показать весь комментарий
02.05.2024 03:47 Ответить
 
 