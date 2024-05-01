Зеленский подписал указ об увольнении Витюка с должности начальника Департамента кибербезопасности СБУ

Владимир Зеленский уволил Илью Витюка с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

"Уволить Витюка Илью Анатольевича с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в тексте документа.

Расследование об имуществе жены руководителя департамента кибербезопасности СБУ Витюка

Напомним, журналисты "Слідство.Інфо" обнародовали материал, в котором рассказали, что супруга главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру на столичном Печерске. Рыночная цена такого жилья – более 20 миллионов гривен. Официальной зарплаты должностного лица на такое жилье не хватило бы. Его жена зарабатывает миллионы как ФЛП, но о своей деятельности говорить не хочет.

Через два дня после публикации журналисты сообщили, что, по их мнению, СБУ использовала работников ТЦК для вручения повестки журналисту "Слідство.Інфо" Шульгату из-за его расследования об имуществе семьи генерала Витюка.

После этого глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин после встречи с главой СБУ Малюком заявил, что тот дал понять, что ситуация с повесткой журналисту не останется без внимания.

Впоследствии Малюк отстранил руководителя департамента кибербезопасности СБУ Витюка на время проверки.

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