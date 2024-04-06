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Малюк дав зрозуміти, що ситуація з повісткою журналісту не залишиться без уваги, - Юрчишин

Ярослав Юрчишин та Василь Малюк

Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин ("Голос") під час зустрічі з головою СБУ Василем Малюком обговорили ситуацію з намаганням вручити повістку журналісту-розслідувачу "Слідства.Інфо" Євгенію Шульгату.

Про це Юрчишин розповів у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Зустрілися по гарячим слідам з Головою Служби безпеки України. Проговорили і співпрацю у боротьбі з російською дезінформацією, і допомогу поневоленим росією народам і взаємодію з соціальними мережами для посилення нашої інформаційної безпеки. Подякував за внесок у збройну відсіч агресору. Акцентував на неприпустимості дій та поведінки окремих співробітників. Голова чітко дав зрозуміти, що ця ситуація не залишиться без уваги", - повідомив Юрчишин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ використала працівників ТЦК для вручення повістки журналісту Слідство.Інфо Шульгату через його розслідування про майно родини генерала Вітюка. ВIДЕО

Відповідаючи в коментарях до посту на уточнююче питання, чи обговорювалася під час зустрічі ситуація з намаганням вручити повістку журналісту-розслідувачу Юрчишин відповів, що саме про це йшлося в останньому реченні його посту.

Ярослав Юрчишин про зустріч з Василем Малюком
Ярослав Юрчишин про зустріч з Василем Малюком

Нагадаємо, у суботу "Слідство.Інфо" оприлюднило матеріал про те, що СБУ використала працівників ТЦК для вручення повістки журналісту Слідство.Інфо Шульгату через його розслідування про майно родини генерала Вітюка. У понеділок 1 квітня у супермаркеті в Оболонському районі Києва до журналіста "Слідства.Інфо" Євгенія Шульгата підійшли співробітники Солом’янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку. Завдяки відео з камер спостереження стало зрозуміло, що цих двох військових вів чоловік у цивільному одязі - саме він вказав їм на журналіста. "Слідство.Інфо" з’ясувало, що з представниками ТЦК, які намагалися вручити повістку, імовірно, був Олексій Володимирович Біленко, який працює у департаменті кібербезпеки СБУ і є людиною, близькою до Вітюка.

Автор: 

журналістика (1757) СБУ (12805) Юрчишин Ярослав (153) Малюк Василь (99) повістка (182)


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Топ коментарі
+46
Знову СБУ помітили в репресіях проти журналістів.
Таке враження, що замість зебіла в кабінеті сидить вітьок янукович. Ті самі методи.
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06.04.2024 18:49
+31
Малюк після того , як закришував у себе Бєню від США , пам"ятємо ж як вони в шкарпеточках обшуком у Бєні смішили...Так от, до того його Татарів з Єрмаком тримали в ВО , а потім вова ( з маленької літери пишеться), підписав на ГОЛОВУВАННЯ СЛУЖБОЮ БЕЗПЕКОЮ ВІРНОГО ОПУ ЧУВАКА МАЛЮКА
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06.04.2024 19:01
+26
малюк, як з'ясувалось, знову не в курсє!
взагалі, нє в тємє.
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06.04.2024 18:51
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"Ця людинка в цивільному і є підлеглим вітюка".
Журналіст пише "що з представниками ТЦК, які намагалися вручити повістку, імовірно, був..."
ІМОВІРНО.Тобто,натяками журналіст створює враження.
Щось подібним займався бігус,аби збити Порошенка з виборів(аля-свинарчук).
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08.04.2024 08:26 Відповісти
кожен тиждень якийсь ******* стид від СБУ, шпіони кругом бродять а ті по саунах піські журналістів знімають
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06.04.2024 19:30 Відповісти
Чому всі очільники силових структур на бандюганів з 90-х схожі?
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06.04.2024 19:31 Відповісти
У комуняк після революції було особливе формулювання щодо кримінальних елементів, - "соціально блізкіє".
Так і тут. Тим більше, що вся наша дотеперішня влада. - це перефарбовані комуняки, або їхні вишкребки.

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06.04.2024 21:17 Відповісти
Що, "взяв під особистий контроль"?!
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06.04.2024 19:36 Відповісти
Малюк така сама *****.
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06.04.2024 19:45 Відповісти
какие-то они страшновато- дебильноватые на фотке или такие и в жизни?
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06.04.2024 19:56 Відповісти
Також ермак мітить і на посаду Генпрокурора.
Як зазначає ZN.UA, призначення Олега Кіпера на посаду генпрокурора пролобіював очільник ОП Андрій Єрмак: "Президент не в захваті від кандидатури Кіпера, але Єрмак його дуже просуває".
Перед тим перетасував силові структури під свою руку.
Що відбувається останнім часом?
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06.04.2024 20:02 Відповісти
Боже... Що коїться? Що коїться? Бубачка такий милий, він не хоче того "ш-кіпера", але страшний регент єрмак змушує його призначати майже під тортурами...
А бубачка просто не в курсі! Він нічого не знав! Бубачка не винний! Дайте, дайте йому ще 5 років... - і всі проблеми України зникнуть, бо самої України не буде... хіба що руїни залишаться, але це не точно... може й руїн теж не буде...
Якби ви знали, наскільки смішними виглядають ваші спроби відокремити винуватців від їхніх злочинів.
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07.04.2024 10:34 Відповісти
"Як зазначає ZN.UA, призначення Олега Кіпера на посаду генпрокурора пролобіював очільник ОП Андрій Єрмак: "Президент не в захваті від кандидатури Кіпера, але Єрмак його дуже просуває".
Це так інтерпретує видання ZAXID.NET.
Особисто вважаю,що вони два діють в одній звязці.
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07.04.2024 10:44 Відповісти
Малюк і Карлсон! А щоб такий ракурс був із найвеличнішим? Фотограф на фронт,Малюка в посли?
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06.04.2024 20:02 Відповісти
Малюк і Юрчиши...???А ДЕ Ж НЕНЬКА УКРАЇНА ???
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06.04.2024 20:22 Відповісти
Ситуацію з повісткою без уваги не залишать-уважно проконтролюють його прибуття на 0
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06.04.2024 20:46 Відповісти
Фотографу - міжнародну премію ! Ван Гог тихо курить в кутку, разом з Далі і Пікассо...
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06.04.2024 20:52 Відповісти
"Зустрілися по гарячим слідам з Головою Служби безпеки України. Проговорили і співпрацю у боротьбі з російською дезінформацією..." Джерело:
і ми досі в аху@ - чому москальський скоморох, який роками відкрито працював на москальську пропаганду та зі сцени пропагував москальські наративи, досі називається "президентом" та чому СБУ на нього досі не завела жодну карну справу про підрив української державності, а також чому не заведена жодна карна справа про зрив нашої спецоперації по затриманню вагнерівців, яку зірвав особисто зеленський та керівник його офісу Єрмак ...
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06.04.2024 20:57 Відповісти
І що з того, що вона не залишиться без уваги?! Ви щось зможите змінити?! Ні! То для чого пусті слова! Скажуть, то й Вам повістки принесуть, прямо до редакції.
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06.04.2024 21:03 Відповісти
Оця пінчуківська лялька юрчишин намагається створити видимість, що він щось там робить, про свободу слова начебто "дбає"... А те, що 3 патріотичні канали вже третій рік абсолютно незаконно відключені з мережі цифрового мовлення, цьому "стовпу демократії" абсолютно пофіг. Бо пінчук/єрмак команди не давав.
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07.04.2024 10:40 Відповісти
Я не зовсім розумію цей галас. "Репресії" проти журналіста? А чому журналісти мають бути недоторканими? Чому якийсь умовний слюсар має захищати країну, а журналісти, артисти, спортсмени, депутати, судді, бізнесмени, інша еліта ні? Може вже час вилікуватися від популізму та зрозуміти, що йде велика війна, яку, на жаль, зовсім не всі переживуть?
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06.04.2024 21:13 Відповісти
Якщо ви справді такий наївний і справді "не розумієте", то спробую пояснити на пальцях.
Справа НЕ в "броні" для журналіста. Справа у використанні ТЦК, як карального засобу для зведення рахунків з тими журналістами, які викривають злочини влади та самої сбу.
Ви колись чули про розслідування сбу проти працівників каналів ведмудчука або мураєва?
Ні! За ними ніхто не підглядає в сауні. Їм ніхто не вручає повістки. А що ж так? У сбу не вистачає записів, де ці "журнаглісти" проговорюють на мільйонну авдиторію кремлівську пропаганду? То чому сбу НЕ цікавиться ведмедчуківцями та мураєвцями?
Ця сбу взагалі - це справді "служба безпеки УКРАЇНИ"?
Бо вона більше схожа на "службу безпеки корупціонерів та зрадників при владі".
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07.04.2024 11:02 Відповісти
Справа у використанні окремих журналістів в дискредитації негодних для оп високопоставлених осіб. Бігуса,ткача також задіювали вже. Схоже,вони і є позаштатними працівниками служби.
І в чому злочин Вітюка,журналюга дослідив? Чи лише натяками розкидується? Тут,мав би закон регулювати: якщо займається завідомо неправдивими речами: відповідай.
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07.04.2024 11:14 Відповісти
То може ви вже нарешті зізнаєтеся, хто ВАС використовує для відбілювання сбу-шників? Бо якось воно так виходить, що в чужому оці бачу пилинку, а в своєму не чую колоду...
Журналіст цікавився, звідки в матері та дружини генерала СБУ речі на мільйони доларів? Які тут "натяки"? Цілком конкретні питання! Якщо жінки не мають таких джерел доходів і сам генерал не заробляє сотні тисяч доларів на місяць, то звідки в них такі дорогі речі?
Але генерал дав зрозуміти журналістам, що такі питання можна задавати виключно з окопу на нулі. Гарно прилаштувався генерал і шобла зе-зрадників... І ви теж, здається, влаштувалися непогано, якщо у вас корупція в сбу не лише не викликає обурення, а навпаки - здається вам неодмінним елементом функціонування влади.
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08.04.2024 00:07 Відповісти
У вас багато неправди,інша справа в імя чого це:
1."звідки в матері та дружини генерала СБУ речі на мільйони доларів?"
4 квітня "Слідство.Інфо" повідомили, що дружина начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка у грудні минулого року придбала квартиру у житловому комплексі преміумкласу на Печерську у Києві. Ринкова вартість квартири - https://m.gazeta.ua/articles/politics/_druzhina-vazhlivogo-sbushnika-kupila-pid-chas-vijni-kvartiru-za-20-mln/1176996 понад 20 млн грн
Гривня дешевша від долара в 40 раз,ось і рахуйте,скільки мільйонів дол.вийде.
2."у вас корупція в сбу не лише не викликає обурення".
Тут йдеться не про корупцію в сбу взагалі,а відносно генерала Вітюка:є чи нема у Вітюка корупція.
Де журналіст стверджує,що генерал Вітюк корумпований? А створює враження-так.
3"То може ви вже нарешті зізнаєтеся, хто ВАС використовує для відбілювання сбу-шників?"
Не сбу-ушників,а одного офіцера сбу,в якого значні успіхи у роботі,якого зермак хоче звільнити,щоб поставити свою людину на його місце.
4."Бо якось воно так виходить, що в чужому оці бачу пилинку, а в своєму не чую колоду...;
Це хто бачить пилинку в оці генерала,...інфо,яке прислуговує ермаку?
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08.04.2024 08:59 Відповісти
Боже: стільки зусиль, щоби відбілити одного генерала.
Не маю жодного бажання опускатися на ваш рівень. Просто якщо всі ваші аргументи на рівні "півмільйона баксів - це не мільйон" (тобто 1 млн. в тещі генерала бути не може, а от 500 тис. баксів - то чом би й ні? пенсії зеленський підняв... ну принаймні татусю навіть персональну стипендію зробив... то чому би тещі генерала сбу не отримувати пенсію по 50 тис. баксів? Так?), то далі розмови не буде. Не бачу жодного сенсу доводити маніпулятору, що він маніпулятор, бо він це знає краще за мене.
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08.04.2024 21:57 Відповісти
Ваші доводи розклав по поличках,самі бачите, якої якості і то лише,як у відповідь.
А маніпулятор в нас один,який маніпулює цілою державою і від імені глави держави.
Про генерала: це вже далеко не один і не перший генерал,якого...Та на що воно вам?
А про пацана в 27р. не переживайте- не піде він воювати(за його спиною такі чини) і є одним з маніпульованих цього маніпулятора.
А на рахунок суми,то у нас люди складають собі все життя,в банки не здають,бо банки часто банкрутують,те саме і вітюки-складали і купили.
Отакі тут справи,в Дойчланді ,звісно,легше.
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08.04.2024 22:36 Відповісти
Сподіваюсь СБУ вручить повістку зеленСКОМУ 1 травня.
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06.04.2024 21:25 Відповісти
одразу чотири та майстра спорту по стрибкам в сторону...
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07.04.2024 14:52 Відповісти
Яка в сракі увага та розуміння.Ще вчора повинен був бути наказ на звільнення цього вора пеаскудника з СБУ
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06.04.2024 21:31 Відповісти
Цирк на дроті да і тільки. Всі з цим покидьком жили разом всі знали про його ділішки і якби не журналісти то гавнорал прекрасноб воровал ділився з ким надо зраджував державу а оці покидьки йому б улибались хвалили поздоровляли з днем народження бо вони всі однакові починаючи з янелоха
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06.04.2024 21:36 Відповісти
І шо, смотрящих за СБУ від ОПи діквідуєте потихому?
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06.04.2024 21:36 Відповісти
Завдяки їм ми хоч щось дізнаемся про покидьків генралів чиновників та янелоха вони на своїй роботі приносять дужде велику користь державі звісно 73% цього не зрозуміть
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06.04.2024 21:43 Відповісти
В законе про мобилизацию не сказано что журналистов нельзя мобилизировать. Поэтому эти "писаки" должны так же как все стоять на облику и быть мобилизироваными
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06.04.2024 21:39 Відповісти
"Ко-ко-ко..." А ти вже третій рік в окопі? Чи може 10-й?
А для журнаглістів з єдиного шмарафона "бронь" прямо в законі прописана? Бо я щось жодного разу не чув, щоби хоч кимось з них хтось поцікавився в сенсі мобілізації. А цікавляться виключно тими, хто викриває злочини влади...
"Савпадєніє"?
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07.04.2024 11:07 Відповісти
Ніде він не буде служити в армії. Це ерм використовує його і до армії не дасть.Що телекмарафон,що слідство.інфо,що бігус.інфо,що ткач-одного поля ягоди,по "оману",про ермака дотепер нічого навіть не заікнулись і це показує,наскільки вони, залежні,чи незалежні.
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08.04.2024 09:22 Відповісти
Fanat,ти що дебіл тема про систему,хтось воює,а хтось квартирки купує за кошти, журналістів пасе,щоб не відібрали корито,та цей журналіст зробив корисне діло ,чим взвод років завалити,тому що ця сволота дбр СБУ прокуратура є 5 колона
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06.04.2024 21:43 Відповісти
а малюк хоча б бачив скільки йому шило заносило, щоб він "нічого не помічав"?! він вже ситуацію з Бігусами без уваги не залишив!
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06.04.2024 21:45 Відповісти
Капец ситуация! У силовиков-БРОНЬ(власть своих церберов на смерть не пошлет) У адвокатов -БРОНЬ(они так юридически подкованы что бесполезно даже пытатся их мобилизироваать) Судейско-прокурорские не подлежат мобилизации (система своих не бросает) . У чиновников раздутого аппарата чинуш -БРОНЬ ВЕЧНАЯ. На то он и чинуша что бы бабло грести а не воевать. Так а кто воевать будет? РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ АРМИЯ? В Украине уже во многих селах в тылу не осталось ни одного мужчины.Всех "обилизировали" А какие то журналисты "священные коровы" что ли?
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06.04.2024 21:59 Відповісти
Малюк бреше як дихає. Він людина Єрмака - Баканов 2.0 .
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06.04.2024 22:21 Відповісти
Владу у країні захопила банда мародерів.
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06.04.2024 22:35 Відповісти
...і зрадників. І кремлівських агентів.
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07.04.2024 11:09 Відповісти
І що є ті хто вірить, крім тих 75-33... А на фото це що якісь хворі...
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06.04.2024 23:41 Відповісти
ВІТЮК ПРАЦЮЕ НА СЕБЕ А НЕ НА КРАЇНУ ТРЕБА ДАТИ КОПНЯКА В ЗАД
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07.04.2024 00:25 Відповісти
пора у відставку
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07.04.2024 02:28 Відповісти
Із младоригами Україна приречена.
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07.04.2024 05:03 Відповісти
В нас простим роботягам повинні давати повістки а журналістам ні чим журналюги(повії)відрізняються від роботяг кров не та
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07.04.2024 06:51 Відповісти
Справжній гоблін.
Інтелекту нуль, тільки бажання вислужитися
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07.04.2024 07:28 Відповісти
Респект фотографу,все натурально,без фотошопу.Оце рівень.
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07.04.2024 10:36 Відповісти
Виникає лише одне питання: хто з них справді "малюк", а хто - "карлсон".
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07.04.2024 11:11 Відповісти
То журналісти в нас не доторкані а трактористи ,будівельники,шахтарі пиз дуйте на фронт і це країна де всі мають рівні права на фронт журналюг
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07.04.2024 13:36 Відповісти
То голова СБУ навіть не збрехав коли казав про: "не залишимо без уваги". В СБУ вже звернули увагу на такий цікавий досвід тиску на четверту гілку влади в Україні поки що не підконтрольну діючий центральній владі Зе-величного. Я вважаю що перші три т.з. гілки влади, законодавча, виконавча та судова себе дискредитували повністю як европейської та демократичні інститути української державності. І тільки завдяки нашій журналістики, справжні журналістики не продажній аля-дубінский, а саме незалежній від влади журналістики ще підтримують віру країн світу що підтримують Україну в її намагання щодо демократичного розвітку. Зрозуміло що ще український народ та наші героїчні військові, яки тримаються не за допомогою, а за навпаки дій діючий владі. Слава Україні! Слава ВСУ! Слава українському народу!
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07.04.2024 20:46 Відповісти
Ця країна, з таких керівництвом є приреченою, дуже шкода, але вже нічого не вдієш. Україна побудована на корупційних вертикалях- це слова президента. Та і сам президент - це катастрофа.
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07.04.2024 21:17 Відповісти
Коротко і в саме те що треба.
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07.04.2024 21:52 Відповісти
Тільки приречені - приречені, всі інші "дають джазу". Президент - достойний, країна - рідна. Не подобається? Двері ніхто не зачиняв.
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07.04.2024 21:55 Відповісти
"Але СБУ само має сказати..."
"Само"? Голова комітету з питань свободи слова? "Самі", яке, в дідька, "само"? Пан Ярослав не є грамотне?
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07.04.2024 21:52 Відповісти
О, це якийсь особливий недоторканий тиловий хом'як!
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08.04.2024 09:29 Відповісти
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