Малюк дав зрозуміти, що ситуація з повісткою журналісту не залишиться без уваги, - Юрчишин

Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин ("Голос") під час зустрічі з головою СБУ Василем Малюком обговорили ситуацію з намаганням вручити повістку журналісту-розслідувачу "Слідства.Інфо" Євгенію Шульгату.

Про це Юрчишин розповів у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Зустрілися по гарячим слідам з Головою Служби безпеки України. Проговорили і співпрацю у боротьбі з російською дезінформацією, і допомогу поневоленим росією народам і взаємодію з соціальними мережами для посилення нашої інформаційної безпеки. Подякував за внесок у збройну відсіч агресору. Акцентував на неприпустимості дій та поведінки окремих співробітників. Голова чітко дав зрозуміти, що ця ситуація не залишиться без уваги", - повідомив Юрчишин.

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Відповідаючи в коментарях до посту на уточнююче питання, чи обговорювалася під час зустрічі ситуація з намаганням вручити повістку журналісту-розслідувачу Юрчишин відповів, що саме про це йшлося в останньому реченні його посту.





Нагадаємо, у суботу "Слідство.Інфо" оприлюднило матеріал про те, що СБУ використала працівників ТЦК для вручення повістки журналісту Слідство.Інфо Шульгату через його розслідування про майно родини генерала Вітюка. У понеділок 1 квітня у супермаркеті в Оболонському районі Києва до журналіста "Слідства.Інфо" Євгенія Шульгата підійшли співробітники Солом’янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку. Завдяки відео з камер спостереження стало зрозуміло, що цих двох військових вів чоловік у цивільному одязі - саме він вказав їм на журналіста. "Слідство.Інфо" з’ясувало, що з представниками ТЦК, які намагалися вручити повістку, імовірно, був Олексій Володимирович Біленко, який працює у департаменті кібербезпеки СБУ і є людиною, близькою до Вітюка.