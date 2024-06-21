США разрешили Украине бить по любым целям РФ на границе, - Politico

США разрешили Украине использовать американское оружие для поражения любых российских сил, атакующих через границу, а не только тех, что находятся вблизи Харьковщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на советника по нацбезопасности США Джейка Салливана и двух неназванных американских чиновников

Издание отмечает, что это едва заметное изменение в месседжах официальных американских лиц произошло всего через несколько недель после того, как США дали Киеву "зеленый свет" на нанесение ударов внутри России в ответ на трансграничное нападение на город Харьков. Тогда американские чиновники подчеркивали, что эта политика ограничивается сугубо Харьковской областью.

С тех пор украинские войска по меньшей мере один раз использовали американское оружие для нанесения удара по территории России, уничтожив цели в городе Белгород, и сумели сдержать российское наступление. Но украинские и другие европейские официальные лица давили на США, чтобы те еще больше ослабили свои ограничения, позволив Украине наносить удары по любой точке России.

Салливан заявил во вторник в интервью PBS, что соглашение с Украиной об ударах американским оружием по России распространяется на "любое место, где российские войска пересекают границу с российской стороны на украинскую сторону, чтобы попытаться захватить больше украинской территории".

"Дело не в географии. Дело в здравом смысле. Если Россия нападает или собирается напасть со своей территории на Украину, есть смысл лишь в том, чтобы позволить Украине дать отпор силам, которые бьют по ней через границу", - добавил Салливан.

В последние дни Россия заявила, что может вскоре наступать на северо-восточный город Сумы, который также находится вблизи российской границы. Если это произойдет, политика разрешения ударов предоставленным оружием будет применена и там, сказал Салливан.

Два американских чиновника на условиях анонимности отметили, что разрешение Украине наносить удары по территории России "в ответ на огонь из любой точки границы" не является изменением в политике Белого дома. Сначала этот шаг рассматривался только в контексте харьковского наступления РФ, но это не исключает возможности наносить удары в ответ на другие трансграничные нападения.

Впрочем, речь Салливана заметно отличается от того, что американские чиновники говорили в мае, когда новая политика была детально разработана.

Тогда высокопоставленный американский чиновник сказал: "Недавно президент поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие в ответ на удары по Харькову, чтобы Украина могла бить в ответ по российским силам, которые наносят или готовятся нанести удар".

Политика недопущения дальних ударов внутри России "не изменилась", подчеркнул чиновник.

Напомним, США предоставят Украине приоритет в поставках ракет для Patriot и NASAMS, отсрочив доставку заказов в другие страны.