США разрешили Украине бить по любым целям РФ на границе, - Politico

США разрешили Украине использовать американское оружие для поражения любых российских сил, атакующих через границу, а не только тех, что находятся вблизи Харьковщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на советника по нацбезопасности США Джейка Салливана и двух неназванных американских чиновников

Издание отмечает, что это едва заметное изменение в месседжах официальных американских лиц произошло всего через несколько недель после того, как США дали Киеву "зеленый свет" на нанесение ударов внутри России в ответ на трансграничное нападение на город Харьков. Тогда американские чиновники подчеркивали, что эта политика ограничивается сугубо Харьковской областью.

С тех пор украинские войска по меньшей мере один раз использовали американское оружие для нанесения удара по территории России, уничтожив цели в городе Белгород, и сумели сдержать российское наступление. Но украинские и другие европейские официальные лица давили на США, чтобы те еще больше ослабили свои ограничения, позволив Украине наносить удары по любой точке России.

Также читайте: США не ведут закулисных переговоров с Россией относительно мира в Украине, - Белый дом

Салливан заявил во вторник в интервью PBS, что соглашение с Украиной об ударах американским оружием по России распространяется на "любое место, где российские войска пересекают границу с российской стороны на украинскую сторону, чтобы попытаться захватить больше украинской территории".

"Дело не в географии. Дело в здравом смысле. Если Россия нападает или собирается напасть со своей территории на Украину, есть смысл лишь в том, чтобы позволить Украине дать отпор силам, которые бьют по ней через границу", - добавил Салливан.

В последние дни Россия заявила, что может вскоре наступать на северо-восточный город Сумы, который также находится вблизи российской границы. Если это произойдет, политика разрешения ударов предоставленным оружием будет применена и там, сказал Салливан.

Два американских чиновника на условиях анонимности отметили, что разрешение Украине наносить удары по территории России "в ответ на огонь из любой точки границы" не является изменением в политике Белого дома. Сначала этот шаг рассматривался только в контексте харьковского наступления РФ, но это не исключает возможности наносить удары в ответ на другие трансграничные нападения.

Впрочем, речь Салливана заметно отличается от того, что американские чиновники говорили в мае, когда новая политика была детально разработана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Приоритет в поставках позволит быстрее обновлять запасы боеприпасов для ПВО Украины, - Пентагон

Тогда высокопоставленный американский чиновник сказал: "Недавно президент поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие в ответ на удары по Харькову, чтобы Украина могла бить в ответ по российским силам, которые наносят или готовятся нанести удар".

Политика недопущения дальних ударов внутри России "не изменилась", подчеркнул чиновник.

Напомним, США предоставят Украине приоритет в поставках ракет для Patriot и NASAMS, отсрочив доставку заказов в другие страны.

Топ комментарии
+9
Після демаршу уХйла з коптільним флотом на Кубу Байден розгромив рубль , після візиту до П Кореї та П Вʼєтнаму - росію НАРЕШТІ визнають спонсором тероризму й дозволять усіма засобами партнерів на будь-яких напрямках йібашити по рашистах? То це якась нова версія - ПУТІНВСЕХПЕРЕІГРАЛ?
21.06.2024 07:01
показать весь комментарий
21.06.2024 07:01 Ответить
+7
повільно але "запрягають", колись отримаємо томагавки і ї..шитимемо по всьому мордору
21.06.2024 06:32
показать весь комментарий
21.06.2024 06:32 Ответить
+6
показать весь комментарий
21.06.2024 07:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
повільно але "запрягають", колись отримаємо томагавки і ї..шитимемо по всьому мордору
21.06.2024 06:32
показать весь комментарий
21.06.2024 06:32 Ответить
Після демаршу уХйла з коптільним флотом на Кубу Байден розгромив рубль , після візиту до П Кореї та П Вʼєтнаму - росію НАРЕШТІ визнають спонсором тероризму й дозволять усіма засобами партнерів на будь-яких напрямках йібашити по рашистах? То це якась нова версія - ПУТІНВСЕХПЕРЕІГРАЛ?
21.06.2024 07:01
показать весь комментарий
21.06.2024 07:01 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 07:31 Ответить
...українські війська один раз використовували американську зброю для удару по території Росії...

Розмов на мільйон, дій на копійку...
показать весь комментарий
21.06.2024 08:21 Ответить
А в Конгресі США кажуть, що з Білого Дому та Пентагону дозволили бити лише по Білгородській області (можливо, і по Курській?), а от по воронезькій та Ростовській - ніззя?
21.06.2024 08:30
показать весь комментарий
21.06.2024 08:30 Ответить
Чергове словоблуддя: "...дозволили бити по любих ціяхРФ на кордоні...". Де "на кордоні"? По який бік кордону? На якій відстані від кордону? П-ц...
21.06.2024 08:56
показать весь комментарий
21.06.2024 08:56 Ответить
Головне, щоб наші керманичі не встановлювали "червоних ліній" для ЗСУ.
21.06.2024 12:15
показать весь комментарий
21.06.2024 12:15 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 09:01 Ответить
Говорити можна багато особливо перед виборами... але в реальності не має наразі ударів принаймі останній тиждень, що багато про що свідчить
21.06.2024 09:01
показать весь комментарий
21.06.2024 09:01 Ответить
соплежуйство америкосів і цілого світу, призвело до того, що ***** надав вініпуху ядерні технології і тепер 3,14здець для цієї планети став набагать ближчим
21.06.2024 09:07
показать весь комментарий
21.06.2024 09:07 Ответить
Що за формулювання??
показать весь комментарий
21.06.2024 09:21 Ответить
 
 