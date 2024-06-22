США установили ограничения на удары по территории РФ - можно бить на глубину не более 100 км, - The Washington Post

Соединенные Штаты ограничили использование американского оружия для ударов по Российской Федерации. ВСУ запрещено атаковать объекты на расстоянии более 100 км от границы и бить по ключевым российским аэродромам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Washington Post со ссылкой на двух украинских чиновников, говоривших на условиях анонимности.

"США согласились позволить Украине вести огонь из американского оружия по России через участок границы, где российские войска будут пытаться захватить украинскую территорию. Речь идет не о географии или определенном радиусе. Однако если Россия атакует или собирается атаковать со своей территории Украину, Силы обороны могут нанести ответный удар по войскам, атакующим ее из-за границы", - заявил представитель Пентагона Чарли Дитц.

Он добавил, что Киеву разрешено использовать поставленные США системы ПВО для нанесения ударов по российским самолетам, если те собираются открыть огонь по украинскому воздушному пространству.

Однако в эту 100-километровую зону не попадают ключевые российские авиабазы, с которых взлетают самолеты, несущие корректируемые авиабомбы, - они представляют теперь наибольшую опасность и для военных, и для гражданских, отмечают источники Washington Post.

Однако, как пишет издание WP, украинские военные сомневаются, что они имеют такую свободу действий, о которой говорят в Пентагоне и Белом доме.

Напомним, в Пентагоне подтвердили разрешение бить оружием США по российским войскам в любой точке через границу с Россией, а не только вблизи Харьковской области. Ранее советник по нацбезопасности США Джейк Салливана также отметил, что Соединенные Штаты разрешили Украине использовать американское оружие для поражения любых российских сил, атакующих через границу.