Новости Война
7 754 98

США установили ограничения на удары по территории РФ - можно бить на глубину не более 100 км, - The Washington Post

РСЗВ M142 HIMARS

Соединенные Штаты ограничили использование американского оружия для ударов по Российской Федерации. ВСУ запрещено атаковать объекты на расстоянии более 100 км от границы и бить по ключевым российским аэродромам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Washington Post со ссылкой на двух украинских чиновников, говоривших на условиях анонимности.

"США согласились позволить Украине вести огонь из американского оружия по России через участок границы, где российские войска будут пытаться захватить украинскую территорию. Речь идет не о географии или определенном радиусе. Однако если Россия атакует или собирается атаковать со своей территории Украину, Силы обороны могут нанести ответный удар по войскам, атакующим ее из-за границы", - заявил представитель Пентагона Чарли Дитц.

Он добавил, что Киеву разрешено использовать поставленные США системы ПВО для нанесения ударов по российским самолетам, если те собираются открыть огонь по украинскому воздушному пространству.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина может бить американским оружием по РФ как на Харьковском, так и на Сумском направлениях, - Белый дом

Однако в эту 100-километровую зону не попадают ключевые российские авиабазы, с которых взлетают самолеты, несущие корректируемые авиабомбы, - они представляют теперь наибольшую опасность и для военных, и для гражданских, отмечают источники Washington Post.

Однако, как пишет издание WP, украинские военные сомневаются, что они имеют такую свободу действий, о которой говорят в Пентагоне и Белом доме.

Напомним, в Пентагоне подтвердили разрешение бить оружием США по российским войскам в любой точке через границу с Россией, а не только вблизи Харьковской области. Ранее советник по нацбезопасности США Джейк Салливана также отметил, что Соединенные Штаты разрешили Украине использовать американское оружие для поражения любых российских сил, атакующих через границу.

оружие (10399) россия (96910) США (27726) Украина (45080)
Топ комментарии
+41
******* піздєц.... В цьому світі залишились адекватні люди ?
22.06.2024 08:01
+20
Да, бл****. С такими союзничками много навоюешь. Когда сдавали ЯО нам не говорили что нам свяжут руки. Но ето нам должно быть очень хорошим уроком что не нужно было вестись на сладкие обещания и что в етом мире какие то договоры и законы ето пустая бумажка для лохов.
22.06.2024 08:07
+12
Чи можна вірити "двом українським чиновникам" на умовах анонімності? Знаєте англійську - дивіться, слухайте виступи речників Пентагону і Держдепартаменту з перших вуст.
22.06.2024 08:15
******* піздєц.... В цьому світі залишились адекватні люди ?
22.06.2024 08:01
А ми раз,і на 280 км бах!Йой,най буде,але більше так не робіть.Менше теж!
22.06.2024 08:04
Потім півроку будуть слухання в Конгресі, які потім перейдуть ще на кілька місяців в Сенат... ********** і гроші чекають результату а для України побажання триматись не тім, що маєте...
22.06.2024 08:24
Так, залишились. Всі оні у ЗСУ. Є трошкі і за клордоном, наприклад літовці, естонці, латиши тощо.
22.06.2024 08:24
"Оні". Це на якій мові? Я чомусь завжди думав "вони".
22.06.2024 10:03
Сурженяцъкською
22.06.2024 10:10
Помилок не робить тільки ваш улюблений злегка прострочений найвЯличайшАй та сонцеликій Вальодья Янелох Боневтик, а як шо він десь помилився, особисто ви надасте йому другий шанс та одягнете футболку з написом "Маю право на помилку".
22.06.2024 10:19
Піздєц у томущо вони ще не дали зброюа вже забороняють нею вбивати фашистів
22.06.2024 12:33
Писали що за місяць від надання "дозволу" американською зброєю був нанесений аж один удар...
22.06.2024 08:03
А ще гаварят что у вас на маскве кур доят.
22.06.2024 08:25
Будь уважним. Це писав Блумберг і вчора це було тут в новинах.
22.06.2024 08:30
З того часу українські війська один раз використовували американську зброю для завдання удару по території Росії, знищивши цілі в місті Бєлгород, Джерело:
22.06.2024 08:32
Да, бл****. С такими союзничками много навоюешь. Когда сдавали ЯО нам не говорили что нам свяжут руки. Но ето нам должно быть очень хорошим уроком что не нужно было вестись на сладкие обещания и что в етом мире какие то договоры и законы ето пустая бумажка для лохов.
22.06.2024 08:07
Україна для всього Світу стала прикладом, як не треба робити.
22.06.2024 09:04
Да успакойся,ботяра, законы и договоры соблюдаются ответственными демократическими странами. Отвечать не надо, сейчас перданешь, про Будапештский меморандум . Меморандум , он и есть меморандум и не более того
22.06.2024 09:29
не зрозуміло чому всі незадоволенні? дальність польоту каба значно меньша за 100 км, відповідно кацапсячому кориту треба підлетіти ближче до Україні ніж 100 км, а далі його може збити будь що з наданного озброєння... в чому проблема?
22.06.2024 08:07
А ти спитай у львів'ян або хмельничан, чому всі, як ти кажеш незадоволені
22.06.2024 08:10
розвивай когнитивні спроможності
22.06.2024 08:13
Сумний троль з небмеженими когнітивними "спроможностями"? Або з занадто завищеною самооцінкою?
22.06.2024 08:24
ну то сходи до психолога
22.06.2024 08:25
Як у вас, у каців все просто - з помилками через Гугл перекладач пишеш дурню, тебе носом в твоє ж лайно мокають, а ти згадуєш про каральну психіатрію...
22.06.2024 08:34
Макають...
22.06.2024 09:29
Які ваші докази? (с)
22.06.2024 10:28
Сходи за корабльом.
22.06.2024 09:04
будь що з наданого озброєння збити не може. Тільки конкретне озброення, якого ми у такій кількості не маємо, щоб підтягнути його до кордону з великим ризиком його втратити. Тому простіше, безпечніше і надійніше ********** ці літаки прямо на летовищі.
22.06.2024 08:16
При цьому говориться (якщо це правда) 100 км вглиб території рашки. Це означає, що можна атакамсом херачити з безпечної відстані не наближаючись впритул до кордону.
22.06.2024 09:06
атакамси призначені для ураження наземних цілей! в статті ж написано, що в межах 100 км від кордону немає кацапсячіх авіабаз...
22.06.2024 09:09
Бити треба на випередження по їх ближніх аеродромах... по тих же с400....не зможуть постійно бути в повітрі ф16 тому що цього року передають невелику кількість... по друге ттх озброєння приблизно рівні з орківським су35...

чим довше затягують з передачею тим більше у них часу підготуватись... вони вже нові радари літаки оснащують з більшою дальністю.... санкції в дії
22.06.2024 09:24
боягузливому пацюку-ухилянту-пожирачу спагетті з Італії цього не зрозуміти
22.06.2024 09:28
Але ракет не дадуть
22.06.2024 08:08
Ці питання обговорював єрмак. Не сирський, не кулеба, не умєров, не зє.
Українці думають, що єрмак буде добиватися більшого радіусу?!
Чи українці вважають, що єрмак сам зникне з України?!
Чи й так "сойдьот", "какаяразніца"?!
22.06.2024 08:09
Ти ж додавай,не просто ермак а фсбешник ермак
22.06.2024 08:35
Ну тоді фсьо. Здавайся.
22.06.2024 09:05
просто з таким кротом на самому верху перемоги не буде.
22.06.2024 09:08
я так розумію, що російські бомбардувальники можуть вільно базуватись у Балтиморі для бомбардування КАБами Харкова, бо від кордону до Балтімора 180 кілометрів.
А можно тоді ********* атакмсом по Халіно, бо до зльотнопосадкової полоси від нашого кордону рівно 99 кілометрів??
22.06.2024 08:09
а в росіє є такі обмеження? то яко буя нам постійно щось забороняють.
22.06.2024 08:14
Начитавшись українських новин, можна зрозуміти, що в адміністрації Байдена йде війна.
22.06.2024 08:14
Чи можна вірити "двом українським чиновникам" на умовах анонімності? Знаєте англійську - дивіться, слухайте виступи речників Пентагону і Держдепартаменту з перших вуст.
22.06.2024 08:15
Як вони вже задовбали зі своїми занепокоєннями.
22.06.2024 08:16
по тихому можно і на бідьшу відстань. Хто там у США буде із ціркулем виміряти відстань. І завжди можно сказати, що переплутали кілометри із мілями
Про всяк випадок, 1 міля = 1,6 км
22.06.2024 08:21 Ответить
Звісно. З точністю до мулімєтра!
22.06.2024 08:27
Україна має повне право володіти своєю ядерною зброєю! З необмеженою дальністю ураження
22.06.2024 08:27
Ну все,тепер рашисти зітхнуть та спокійно пересунуться на сто перший км. Це ж для них повідомлення.
22.06.2024 08:33
Хоч би ще раз Байден виграв на виборах
22.06.2024 08:33
з посиланням на двох українських чиновників
22.06.2024 08:37
Які всі збуджені)
Ви б так переймалися долею ЗАКРИТИХ ракетних програм за правління їрмака-ларьочника!
Ніхто нам не винен, що досі сидимо і чекаємо, що zeмародери зроблять УСЕ для перемоги, а не для виконання вимог пу
22.06.2024 08:40
Як у старому анекдоті
- По яйцям не бить.
- По голові також
(бійка між яйцем і колобком)
22.06.2024 08:44
Крім американської зброї є французька, англійська, південно-корейська та німецька.
Нехай московити збирають уламки і читають зі словником що там написано.
22.06.2024 08:53
Та всі збирають. І ми збираємо.
22.06.2024 09:07
Від Томагавків уламків не лишається.
22.06.2024 10:38
навіщо публікувати якісь нісенітниці з мутних джерел?
22.06.2024 08:55
а ти подивися вище, як всі накинулись на неї.

І почався там взаємний срач...
22.06.2024 09:27
Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що ЗСУ можуть використовувати зброю, яку передають США, для ударів по російських силах у будь-якій точці через кордон із Росією, а не лише по тих, які розташовані поблизу Харківської області.

Джерело:
22.06.2024 08:56
Схоже залізнояйцевий очкує бити по території мордору американськими ракетами.320 км це дальність ракет ATACMS.

"Президент США Джо Байден заявив, що не повинна застосовуватися Україною для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Київ не може нею бити по Москві та Кремлю.

Як інформує , про це сказав в інтерв'ю для https://abcnews.go.com/Politics/exclusive-biden-muir-us-weapons-wont-be-used-strike-moscow-kremlin/story?id=110865528 ABC News . Джерело:
22.06.2024 09:01
Наявные Атакамсы ( от 300 км реальной дальности) это касетные боеголовки. Против нефтебаз, аэродромов, против пехоты орка вери гут! А против заводов и бункеров/штабов не.
Вот если есть обычная БЧ то было бы неплохо
22.06.2024 10:34
Спочатку на пів шишечки, а потім вже як піде )
22.06.2024 09:10
Нє - ну по інерціі ракета ше може 200 км пропиляти
22.06.2024 09:20
інтершум з приводу.
І без..
Потрібно же Washington Post щось друкувати...
22.06.2024 09:25
..ця інформація, вкид на вентилятор, взагалі-то, для кацапів, а нам своє робить..
22.06.2024 09:29
Не треба рдзганяти жахи. Ця публікація, і не тільки ця, спецфейк для заспокоєння рашистів. Варять жабу Пу повільно, щоб дуже сильно не тріпався. Але головне питання - чи витримаємо ми цей процес. Американці-то витримають!
22.06.2024 09:31
Третій рік вже варять жабу
22.06.2024 09:45
А есть другие варианты? После 73% и после Хама-президента и после кучмановской многовекторности и после воровства юща-гриценка сильно будут доверять????
Пример свежий исторический: в Афганистан было вбухано более триллииона американ$ких таллеров и сотни единиц бронетехники им передали а их армия почти полностью легла под Талибан и кланы все тоже легли . ( У них развитой пуштунизм и клановое общество) .
Еще и сторонников демократии и реформ не особо активно получалось эвакуировать - люди тогда верили Штатам а потом попали оркам на подвал в лапы Талибана средневекового
22.06.2024 10:28
Тут, простите уважаемый, просто "Чудо на Висле" , иначе божественным вмешательством не обьяснить - при такой работе кротов и разминирователей это Чудо что всего 20 % територии просрано Просроченой Бубой недоглядели бо заняты шашлыками
22.06.2024 10:31
а вона себе чудово почуває
22.06.2024 23:55
Схоже на правду,хоч ця Вашінгтон Пост і помийниця...Але і без ВП нам вже давно треба зрозуміти,що амери просто рідкісне гов.....о! На початку 90-х амери з Києва не вилазили,коли разом з Рашкою позбавляли Україну ЯЗ,роеспубліканці типу Бейкера,Телбота в ногах валялися,так закликали віддати ЯЗ. Потім амери активно позбавляли Україну тактичних раке,бомбардувальників,КАБів тощо (програма Нанна-Лугара чи щось таке). А тепер цідять допомогу ложками.....
22.06.2024 09:34
А потім при Ющі ще привезли грошей щоб знищити ПЗРК, зенітні ракети та ********** до арти...

Але хочу вам зауважити що мабуть це все було не під тиском а просто запропонували грошей.... от що писав Обама про команду Юща.... "До влади прийшли люди які хочуть заробляти гроші і зброя їм не потрібна"

Тому треба не тільки амерів звинувачувати а і себе як виборців які привели до влади продажних політиків
22.06.2024 09:56
ну,себе треба в першу чергу....
22.06.2024 10:21
Ще одно що в Україні немає механізму проміжного голосування коли влада втрачає довіру... в США вибори в палати і президента розділені в часі... а президент чи палати не можуть один без одного приймати важливі рішення...

В ЄС до прикладу якщо програли проміжні вибори то уряд йде у відставку і т.д. є механізми щоб в період між довгими виборами змінити кофігурацію влади... і це заставляє політиків трохи думати про тих хто їх обрав а не лише про свої кишені чи спонсорів
22.06.2024 10:46
А сенатор Обама інспектував навіть утилізацію снарядів,щоб в Європі безпека була.А Ющенко повіддавав всі комплекси скад.
22.06.2024 10:34
Союзнички ***
22.06.2024 09:44
Офіс пппрезидента окупували Лайно. І зеля несе особисту відповідальність курва. Дибіли проголосували сукі по приколу
22.06.2024 09:47
Америка закликає Україну діяти виважено - не бити відразу по Москві.
Гарі Трумен теж не бив по Токіо.
22.06.2024 09:47
треба оцінювати дії, а не що сказав, або не сказав президент,
тому що такі питання, це рішення президента
тобто президент на 2й рік війни, дозволив бити по росії, але не більше ніж на 100км

дивно, що в темі немає образ, як зазвичай буває,
коли "хтось щось сказав", та не зробив, тому що немає повноважень,
та якщо "хтось щось не сказав", проте зробив, тому що має повноваження...
22.06.2024 09:59
При Байдене Украина НЕ победит.
22.06.2024 10:05
Правильнее сказать россия не проиграет

У нее хоть и немного союзников, но они делают больше, чем все 50+ стран рамштайна
а также не накладывают ограничений по использованию
22.06.2024 10:11
НЕТ. Правильно если ТОЧНЕЕ сказать : при Байдене Украина ПРОИГРАЕТ. Потому что идёт НЕ война , а ИЗБИЕНИЕ украинской инфраструктуры, мирняка и солдат, а ********* теряет немного быдла и ВСЁ. Война на ********* НЕ чувствуется от слова "совсем". Вот вам и Байден. Одно словоблудие. Если Байден останется на второй срок, это будет ****** для Украины.
22.06.2024 16:19
Это тоже возможно

На восстановление инфраструктуры, запад даст с радостью кредиты.
В принципе какая разница выплачивать кредиты за инфраструктуру, или возможно оплатить лендлиз в 2072 году, от которого отказались - так как "шары" достаточно.

Хотя разница есть, но большинство свято верит, что "шары" достаточно, и лендлиз был не нужен...

Можно заметить, что лендлиз предусматривал оружие, технологии - чего не продадут сейчас, даже если есть деньги...
22.06.2024 16:51
Хорошо что вы вспомнили про Ленд Лиз который НЕ ДАЛ Байден. Это и есть ОТВЕТ.
22.06.2024 19:04
Это факт
Вначале - демократы в Сенате (явно не сами додумались, а ктото "попросил"), сократили срок с до "победы Украины" на фиксированный 1 октября 2023, и убрали отчетность президента перед Конгрессом.
Потом президент не подписывал закон - целый месяц
Потом президент не исполнил безоговорчный пункт закона - разработать ускоренные процедуры доставки за 60 дней.
Потом в прессе стали появляться статьи:
- лендлиз это страховка когда не будет денег - которая кстати не сработала, когда была задержка с деньгами
- надо подождать до 1 октября 2022 - явная чушь, т.к. в законе такого нет
- "халявы" достатчно, зачем лендлиз
и т.п.

https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf Фактически справка бюджетного офиса Конгреса подвтердила - Украина платит 0$ за лендлиз, возврат лендлиза в 2072 году

https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/2022/ госдолг Украины вырос с 98млрд в 2022 до 151млрд на сегодня

не понятна логика, почему нельзя было оплатить лендлиз через 50 лет в 2072 году
ведь эта оплата, которую возможно бы списали, подразумевает победу, иначе некому платить
а так все равно нужно платить, только за кредиты, за инфраструктуру и прочее...
22.06.2024 19:46
А теперь вспомните ! Сколько вони было в украинских СМИ и даже здесь, в комментах что Ленд Лиз не нужен. Так и сейчас говорю все время УБИРАЙТЕ сыркина - это агент рашистов ! Никто не реагирует. А уже сколько пунктов сдали с февраля 2024 ! Говорю ОТВЕЧАЙТЕ рашистам так же как они бьют по Харькову - нет, говорят, только "по аэродромам" .
А вот если бы ВСЕ !!! украинцы ПОТРЕБОВАЛИ от Зеленского чтобы он приехал в США и ПОТРЕБОВАЛ отБайдена выполнения Закона Конгресса о Ленд Лизе , то война закончилась бы победой Украины ещё осенью 2022.
Ну как хотите.... вам погибать.
22.06.2024 20:18
Есть https://petition.president.gov.ua/petition/196764 даже петиция , которая набрала 25тыс, пока действовал лендлиз
Ровно год как создана.
До сих пор на рассмотрении...
22.06.2024 21:01
Что серьёзно ??
23.06.2024 01:17
Вот что интересно: целая толпа, гм, ............. исходит на гавно от перевранного пересказа вместо того, чтобы прочитать ОРИГИНАЛ,который в гугле можно перевести с английского:
https://www.washingtonpost.com/world/2024/06/21/ukraine-firing-range-us-weapons-russia/
Что там тов. Лавров говорил?
22.06.2024 10:16
!Вашингтон π|з∆§ж" !!
Например Атакамс те которые на 300 км это с касетной частью - они эффективны только против пехоты или самолетов на стоянках. А обычные Хаймарсы бьют от силы 70-80 км.
22.06.2024 10:20
Я казав,що по аеродромах не дозволять стріляти американською зброєю.Це все робиться спеціально.
22.06.2024 10:31
США би спокійно могли надати ATACMS ще в 22 році і дозволити їх використовувати в глибину москальської території,без обмежень.Не було би таких великих жертв.А в США ще є інші ракети.Ті ж Шторм Шедов інтегрували до СУ-24.Думаю,що і AGM-158,можна би було так само інтегрувати.А AGM-158,біля 5 тисяч одиниць є в США.
22.06.2024 10:38
А коли своє розпочнемо робити...де наші ракети?? Зеленою мразотою усе саботуєтся та разкрадается...
22.06.2024 10:44
А може краще офіційних осіб послухати, а не одна бабця іншій сказала.
22.06.2024 11:00
Розмова ВП з українськими чиновниками ..

..
22.06.2024 11:16
А якщо український військовий має стрілецьку зброю американського виробництва, то перед пострілом має крикнути російською мовою попередження про намір використання зброї. Щоб у противника був шанс сховатися.
22.06.2024 11:02
Наші дорогі союзники в Вашингтоні,хотять щоб українці оборонялись з зав'язаними за спиною руками,цікава "передова"тактика ,удар по аеродромах це перше що зробили б об'єднані війська НАТО,цікаво хто автор такої геніальної тактики,та чи хоче він перемоги України,виглядає,що ні.
22.06.2024 11:06
Это как получаеться, если летит СУ с кабом больше 100 км от границы и наш оператор запускает ракету на перехват, система откажет ?) Если нет, то абсолютно пох, сбиваем все что летит и никаких компромисов.
22.06.2024 11:21
Все очень просто, розовые пони глупы и ссыкливы.
22.06.2024 12:10
Байден дуже любить хуьло і його авіацію
22.06.2024 12:41
Тоді треба процитувати Трампа - щоб перебити негатив

Хоча https://www.youtube.com/watch?v=0-0HC684CMo в цьому інтервью, все навпаки - проте ніхто не згадує.
22.06.2024 16:55
Це палиця з двома кінцями.У нашого Верховного і ко чогось не спостерігається особливого бажання потривожити територію росіяк ракетами від НАТО
22.06.2024 12:52
Неназвані військові це представники неназваної політичної особи, яка представляє неназвану організацію. Дерьмак заточєн на мирняк. І це його хотєлкі самообмеження.
22.06.2024 13:03
 
 