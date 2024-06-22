США установили ограничения на удары по территории РФ - можно бить на глубину не более 100 км, - The Washington Post
Соединенные Штаты ограничили использование американского оружия для ударов по Российской Федерации. ВСУ запрещено атаковать объекты на расстоянии более 100 км от границы и бить по ключевым российским аэродромам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Washington Post со ссылкой на двух украинских чиновников, говоривших на условиях анонимности.
"США согласились позволить Украине вести огонь из американского оружия по России через участок границы, где российские войска будут пытаться захватить украинскую территорию. Речь идет не о географии или определенном радиусе. Однако если Россия атакует или собирается атаковать со своей территории Украину, Силы обороны могут нанести ответный удар по войскам, атакующим ее из-за границы", - заявил представитель Пентагона Чарли Дитц.
Он добавил, что Киеву разрешено использовать поставленные США системы ПВО для нанесения ударов по российским самолетам, если те собираются открыть огонь по украинскому воздушному пространству.
Однако в эту 100-километровую зону не попадают ключевые российские авиабазы, с которых взлетают самолеты, несущие корректируемые авиабомбы, - они представляют теперь наибольшую опасность и для военных, и для гражданских, отмечают источники Washington Post.
Однако, как пишет издание WP, украинские военные сомневаются, что они имеют такую свободу действий, о которой говорят в Пентагоне и Белом доме.
Напомним, в Пентагоне подтвердили разрешение бить оружием США по российским войскам в любой точке через границу с Россией, а не только вблизи Харьковской области. Ранее советник по нацбезопасности США Джейк Салливана также отметил, что Соединенные Штаты разрешили Украине использовать американское оружие для поражения любых российских сил, атакующих через границу.
чим довше затягують з передачею тим більше у них часу підготуватись... вони вже нові радари літаки оснащують з більшою дальністю.... санкції в дії
Українці думають, що єрмак буде добиватися більшого радіусу?!
Чи українці вважають, що єрмак сам зникне з України?!
Чи й так "сойдьот", "какаяразніца"?!
А можно тоді ********* атакмсом по Халіно, бо до зльотнопосадкової полоси від нашого кордону рівно 99 кілометрів??
Про всяк випадок, 1 міля = 1,6 км
Ви б так переймалися долею ЗАКРИТИХ ракетних програм за правління їрмака-ларьочника!
Ніхто нам не винен, що досі сидимо і чекаємо, що zeмародери зроблять УСЕ для перемоги, а не для виконання вимог пу
- По яйцям не бить.
- По голові також
(бійка між яйцем і колобком)
Нехай московити збирають уламки і читають зі словником що там написано.
І почався там взаємний срач...
Джерело:
"Президент США Джо Байден заявив, що не повинна застосовуватися Україною для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Київ не може нею бити по Москві та Кремлю.
Як інформує , про це сказав в інтерв'ю для https://abcnews.go.com/Politics/exclusive-biden-muir-us-weapons-wont-be-used-strike-moscow-kremlin/story?id=110865528 ABC News . Джерело:
Вот если есть обычная БЧ то было бы неплохо
І без..
Потрібно же Washington Post щось друкувати...
Пример свежий исторический: в Афганистан было вбухано более триллииона американ$ких таллеров и сотни единиц бронетехники им передали а их армия почти полностью легла под Талибан и кланы все тоже легли . ( У них развитой пуштунизм и клановое общество) .
Еще и сторонников демократии и реформ не особо активно получалось эвакуировать - люди тогда верили Штатам
а потом попали оркам на подвал в лапы Талибана средневекового % територии просрано Просроченой Бубойнедоглядели бо заняты шашлыками
Але хочу вам зауважити що мабуть це все було не під тиском а просто запропонували грошей.... от що писав Обама про команду Юща.... "До влади прийшли люди які хочуть заробляти гроші і зброя їм не потрібна"
Тому треба не тільки амерів звинувачувати а і себе як виборців які привели до влади продажних політиків
В ЄС до прикладу якщо програли проміжні вибори то уряд йде у відставку і т.д. є механізми щоб в період між довгими виборами змінити кофігурацію влади... і це заставляє політиків трохи думати про тих хто їх обрав а не лише про свої кишені чи спонсорів
Гарі Трумен теж не бив по Токіо.
тому що такі питання, це рішення президента
тобто президент на 2й рік війни, дозволив бити по росії, але не більше ніж на 100км
дивно, що в темі немає образ, як зазвичай буває,
коли "хтось щось сказав", та не зробив, тому що немає повноважень,
та якщо "хтось щось не сказав", проте зробив, тому що має повноваження...
У нее хоть и немного союзников, но они делают больше, чем все 50+ стран рамштайна
а также не накладывают ограничений по использованию
На восстановление инфраструктуры, запад даст с радостью кредиты.
В принципе какая разница выплачивать кредиты за инфраструктуру, или возможно оплатить лендлиз в 2072 году, от которого отказались - так как "шары" достаточно.
Хотя разница есть, но большинство свято верит, что "шары" достаточно, и лендлиз был не нужен...
Можно заметить, что лендлиз предусматривал оружие, технологии - чего не продадут сейчас, даже если есть деньги...
Вначале - демократы в Сенате (явно не сами додумались, а ктото "попросил"), сократили срок с до "победы Украины" на фиксированный 1 октября 2023, и убрали отчетность президента перед Конгрессом.
Потом президент не подписывал закон - целый месяц
Потом президент не исполнил безоговорчный пункт закона - разработать ускоренные процедуры доставки за 60 дней.
Потом в прессе стали появляться статьи:
- лендлиз это страховка когда не будет денег - которая кстати не сработала, когда была задержка с деньгами
- надо подождать до 1 октября 2022 - явная чушь, т.к. в законе такого нет
- "халявы" достатчно, зачем лендлиз
и т.п.
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf Фактически справка бюджетного офиса Конгреса подвтердила - Украина платит 0$ за лендлиз, возврат лендлиза в 2072 году
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/2022/ госдолг Украины вырос с 98млрд в 2022 до 151млрд на сегодня
не понятна логика, почему нельзя было оплатить лендлиз через 50 лет в 2072 году
ведь эта оплата, которую возможно бы списали, подразумевает победу, иначе некому платить
а так все равно нужно платить, только за кредиты, за инфраструктуру и прочее...
А вот если бы ВСЕ !!! украинцы ПОТРЕБОВАЛИ от Зеленского чтобы он приехал в США и ПОТРЕБОВАЛ отБайдена выполнения Закона Конгресса о Ленд Лизе , то война закончилась бы победой Украины ещё осенью 2022.
Ну как хотите.... вам погибать.
Ровно год как создана.
До сих пор на рассмотрении...
https://www.washingtonpost.com/world/2024/06/21/ukraine-firing-range-us-weapons-russia/
Что там тов. Лавров говорил?
Например Атакамс те которые на 300 км это с касетной частью - они эффективны только против пехоты или самолетов на стоянках. А обычные Хаймарсы бьют от силы 70-80 км.
..
Хоча https://www.youtube.com/watch?v=0-0HC684CMo в цьому інтервью, все навпаки - проте ніхто не згадує.