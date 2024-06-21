В Пентагоне подтвердили разрешение бить оружием США по российским войскам в любой точке через границу с Россией, а не только вблизи Харьковской области

Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что ВСУ могут использовать оружие, которое передают США, для ударов по российским силам в любой точке через границу с Россией, а не только по тем, которые расположены вблизи Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Способность открывать ответный огонь в случае обстрела - вот на что направлена эта политика... Поскольку мы видим, что российские войска ведут огонь через границу, Украина может открыть ответный огонь по этим наземным силам, используя боеприпасы, предоставленные США", - заявил Райдер.

Он добавил, что это - самозащита, поэтому "вполне логично", что Украина может использовать американское оружие для поражения войск РФ по ту сторону границы.

Напомним, ранее советник по нацбезопасности США Джейк Салливан также подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине использовать американское оружие для поражения любых российских сил, атакующих через границу.

