В Пентагоне подтвердили разрешение бить оружием США по российским войскам в любой точке через границу с Россией, а не только вблизи Харьковской области

Україна може бити по армії РФ на російській території американською зброєю

Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что ВСУ могут использовать оружие, которое передают США, для ударов по российским силам в любой точке через границу с Россией, а не только по тем, которые расположены вблизи Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Способность открывать ответный огонь в случае обстрела - вот на что направлена эта политика... Поскольку мы видим, что российские войска ведут огонь через границу, Украина может открыть ответный огонь по этим наземным силам, используя боеприпасы, предоставленные США", - заявил Райдер.

Он добавил, что это - самозащита, поэтому "вполне логично", что Украина может использовать американское оружие для поражения войск РФ по ту сторону границы.

Напомним, ранее советник по нацбезопасности США Джейк Салливан также подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине использовать американское оружие для поражения любых российских сил, атакующих через границу.

Топ комментарии
+13
Лише "відкривати вогонь у відповідь у разі обстрілу" - цього недостатньо!
Потрібен дозвіл бити на упередження обстрілів! На саму загрозу обстрілів!
21.06.2024 12:09 Ответить
21.06.2024 12:09 Ответить
+12
Саме так,існування об'єкта,це вже підстава для його знищення!!))
21.06.2024 12:13 Ответить
21.06.2024 12:13 Ответить
+10
Ну тому що це їхня зброя і вони не хочуть влізти у великі проблеми. Своєю зброєю ніхто не забороняє хоч по Кремлю бити. Чи це американці винні, що у нещодавно космічної держави зараз навіть ракет немає на 200-300км своїх? З далекобійних тільки радянська Точка-У
21.06.2024 12:23 Ответить
21.06.2024 12:23 Ответить
схоже що США тролять зелену владу, яка на кожному кроці теревенить про "кордони 1991 року" і "ми нє можем пабєдіть, бо США нам не дають всєх бамбіть", а на ділі займається розпилом бабла
21.06.2024 12:39 Ответить
21.06.2024 12:39 Ответить
Скоріш, що у голови Офісу адміністрації їхнього Президента.
21.06.2024 13:05 Ответить
21.06.2024 13:05 Ответить
21.06.2024 14:57 Ответить
21.06.2024 14:57 Ответить
Та секретарка за абсолютно віпадковим збігом обставин є начальником і куратором "президента".
21.06.2024 13:19 Ответить
21.06.2024 13:19 Ответить
21.06.2024 14:59 Ответить
21.06.2024 14:59 Ответить
Уявіть ОЛІГАРХ ФІАЛА - й оця карикатура й його НВ та УП!!! Це ж були такі жополизи ЗЕвлади!!! раптом!!! ПРазрєлі укросоросятки?
21.06.2024 15:00 Ответить
21.06.2024 15:00 Ответить
Палати має вся Московія,принаймні від Кенігсберга до Урала!!))
21.06.2024 12:04 Ответить
21.06.2024 12:04 Ответить
Лише "відкривати вогонь у відповідь у разі обстрілу" - цього недостатньо!
Потрібен дозвіл бити на упередження обстрілів! На саму загрозу обстрілів!
21.06.2024 12:09 Ответить
21.06.2024 12:09 Ответить
Саме так,існування об'єкта,це вже підстава для його знищення!!))
21.06.2024 12:13 Ответить
21.06.2024 12:13 Ответить
Бий підарів
21.06.2024 12:10 Ответить
21.06.2024 12:10 Ответить
Я от не розумію! Дають зброю і вимагають воювати зі зв"язаними руками! Туди незя стрєлять,туди не можна,а туди можна,але не тим,а лише тим! Що за хрэнь?
21.06.2024 12:13 Ответить
21.06.2024 12:13 Ответить
Ця хрєнь називається -занепокоєння та стурбованість.
21.06.2024 12:16 Ответить
21.06.2024 12:16 Ответить
Ну тому що це їхня зброя і вони не хочуть влізти у великі проблеми. Своєю зброєю ніхто не забороняє хоч по Кремлю бити. Чи це американці винні, що у нещодавно космічної держави зараз навіть ракет немає на 200-300км своїх? З далекобійних тільки радянська Точка-У
21.06.2024 12:23 Ответить
21.06.2024 12:23 Ответить
Це стикливі мізки християн-протестантів такі мають вади, бо Америка є протестансько-стикливою країною.
21.06.2024 19:34 Ответить
21.06.2024 19:34 Ответить
21.06.2024 12:18 Ответить
21.06.2024 12:18 Ответить
У принципі США не дорікнеш - на відміну від кацапів, які як ошпарений слон у посудній лавці, то ті діють чітко і послідовно як удав. Спочатку ставлять перед невеликим фактом, потім коли у кацапів проходить стадія прийняття, то починають стискати все більше
21.06.2024 12:21 Ответить
21.06.2024 12:21 Ответить
Да нічого вони не стискають! ATACAMS під забороною, а остальним особо далеко і не постріляєшь, так що по факту так і остається поблизу наших пограничних областей!
21.06.2024 13:36 Ответить
21.06.2024 13:36 Ответить
За яйця?
22.06.2024 09:34 Ответить
22.06.2024 09:34 Ответить
ага, штати повільно варять цю жабу.

- економіка росії ось-ось рухне .

- ще й штати взялись за фронт, ось-ось дадуть нам томагавки, а там і ядерку.

перемога на 1 ближча, ніж учора.
22.06.2024 13:08 Ответить
22.06.2024 13:08 Ответить
так нихай дадут то чем можно так ****** шобы кацапы ******.
21.06.2024 13:37 Ответить
21.06.2024 13:37 Ответить
Короче, щоб перемогти всіх воріженьків потрібно повернутися до витоків України - Руси, а саме, сакрально - язичницького укладу життя і керівництва, бо іудо - християнство все себе дискредитувало. Можу написати більше але і цього достатньо. Читайте вір кобзаря "Лукерії" на цю тему.
21.06.2024 19:29 Ответить
21.06.2024 19:29 Ответить
Ні, навпаки.
23.06.2024 11:28 Ответить
23.06.2024 11:28 Ответить
Вибачте вірш зветься Ликері
23.06.2024 11:29 Ответить
23.06.2024 11:29 Ответить
Логічно.
22.06.2024 02:15 Ответить
22.06.2024 02:15 Ответить
кацапы, ваш вождь хотел "буферную зону",
но есть один нюанс.
22.06.2024 06:05 Ответить
22.06.2024 06:05 Ответить
Я кадровий військовий, воював і знаю що таке війна, але не розумію, як можна забороняти під час війни знищувати супротивника. Це що гра в "зірницю".
22.06.2024 09:20 Ответить
22.06.2024 09:20 Ответить
А як перевірити чи це був вогонь у відповідь, чи це буде розслідування. Думаю це зелене на ураження військових цілей
22.06.2024 11:38 Ответить
22.06.2024 11:38 Ответить
Ну то потрібно робити буферну зону на кордоні з кацапстаном і випалити там усе що знаходиться!
показать весь комментарий
22.06.2024 14:00 Ответить
 
 