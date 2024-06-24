РУС
Удар по Севастополю заставит США задуматься о недавнем ослаблении правил, - Telegraph

Последний ракетный удар по оккупированному Крыму заставит США задуматься о недавнем решении смягчить правила использования американских ракет для ударов по России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что пляж, над которым российская противовоздушная оборона 23 июня сбила ракету, расположен примерно в 10 минутах езды от аэродрома Бельбек, с которого истребители летят наносить удары по гражданским объектам в Украине.

Журналисты отмечают, что украинские атаки на гражданские объекты в России или на оккупированных территориях "редкие", но иногда фрагменты ракет падают "в стороне" от военных целей. Также обычно Украина бьет по объектам в Севастополе ночью, а не в середине дня.

В Министерстве обороны России заявили, что их ПВО "перехватила" одну из пяти американских ракет ATACMS, оснащенную кассетными боеприпасами. Оккупанты возложили ответственность за атаку на Соединенные Штаты.

"Украина не дала никаких комментариев, но этот удар снова заставит Вашингтон задуматься о смягчении правил, которые он установил для Украины относительно того, как она использует американские ракеты для удара по России. Украина хочет получить больше свободы для нанесения ударов по целям в глубине России, но Вашингтон опасается, что это приведет к эскалации войны", - говорится в статье.

Напомним, в Пентагоне подтвердили разрешение бить оружием США по российским войскам в любой точке через границу с Россией, а не только вблизи Харьковской области. Ранее советник по нацбезопасности США Джейк Салливан также отметил, что Соединенные Штаты разрешили Украине использовать американское оружие для поражения любых российских сил, атакующих через границу.

Топ комментарии
+49
покажіть цим тварюкам фото наших міст
24.06.2024 09:10 Ответить
24.06.2024 09:10 Ответить
+43
Повії,а не журналісти, тобто росії можна все, а Україні тільки правила
24.06.2024 09:11 Ответить
24.06.2024 09:11 Ответить
+33
Коротше кажучи:
Рашка почала бити по власним цивільним об'єктам, в надії звинуватити в цьому Україну.
24.06.2024 09:11 Ответить
24.06.2024 09:11 Ответить
покажіть цим тварюкам фото наших міст
24.06.2024 09:10 Ответить
24.06.2024 09:10 Ответить
Навіщо? Що воно зрозуміло? До речі,учора була тут інформація, що це ракети -перехоплювачі від орків атакували пляж. Так навіщо смі розганяють пропаганду проти атак ракет США
24.06.2024 09:14 Ответить
24.06.2024 09:14 Ответить
Пентагон перемістив свою штаб квартиру в офіс ЗеТелєграф
А кацапи перемістили свою ппо на пляж
Це все що треба знати
24.06.2024 13:07 Ответить
24.06.2024 13:07 Ответить
Не стоит, радоваться будут, твари
24.06.2024 09:31 Ответить
24.06.2024 09:31 Ответить
Наш Крим,тому ми будемо викурювати цю нечисть кацапську як тільки зможемо.А потерпілі кацапи нехай валять з Криму,і не будуть покалічені
24.06.2024 10:14 Ответить
24.06.2024 10:14 Ответить
Цю картинку я поставив на робочий стіл
24.06.2024 13:08 Ответить
24.06.2024 13:08 Ответить
Американці таки замислиться і прийдуть до висновку, що ракет ВСУ потрібно давати більший, хороших та різних... і ще вчора 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪🤗🇷🇺💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩👉🖕🖕🖕🖕🖕🚢
24.06.2024 13:07 Ответить
24.06.2024 13:07 Ответить
О, кацапня в своєму дусі-заверещали. А звалити з Криму не пробували!
Та самі ж луплять по цивільних об'єктах.
Було б добре щоб американці з цього приводу висловили б ''занепокоєння''
24.06.2024 09:11 Ответить
24.06.2024 09:11 Ответить
Коротше кажучи:
Рашка почала бити по власним цивільним об'єктам, в надії звинуватити в цьому Україну.
24.06.2024 09:11 Ответить
24.06.2024 09:11 Ответить
Бей своих чтобы чужие боялись. По своим надёжнее, сто процентная гарантия что если долетит, то попадут
24.06.2024 09:33 Ответить
24.06.2024 09:33 Ответить
Так было всегда, еще моторыла выезжал на пикапе в серую зону и из миномета обстреливал даунецких.
24.06.2024 10:06 Ответить
24.06.2024 10:06 Ответить
Повії,а не журналісти, тобто росії можна все, а Україні тільки правила
24.06.2024 09:11 Ответить
24.06.2024 09:11 Ответить
Імянно, імянно. Вони плохіє, їм можна все, жодних обмежень. Ми ж тіпа хорошіє, тому маємо дотримуватись законів, правил (писаних-неписаних) та моральних норм, нехай навіть і на шкоду собі.
24.06.2024 12:25 Ответить
24.06.2024 12:25 Ответить
Мені от цікаво- до якої ще більшої ескалаціі можут привести нащі ЗАКОННІ удари по лаптеногім?!
24.06.2024 09:12 Ответить
24.06.2024 09:12 Ответить
пішов нах..
24.06.2024 09:12 Ответить
24.06.2024 09:12 Ответить
Серйозно? Так може орки спецом обстріляли той пляж?
Очевидне ж рішення для виродків...
24.06.2024 09:13 Ответить
24.06.2024 09:13 Ответить
Крим це Україна. Які питання...
24.06.2024 09:14 Ответить
24.06.2024 09:14 Ответить
Вашингтон замислитися про пом'якшення правил, які він встановив для України щодо того, як вона використовує американські ракети для удару по Росії. Джерело:
Тобто Крим для США це все-таки частина рашки? До котилися ми за 10 років у пошуках бажаного "щастя".
24.06.2024 09:15 Ответить
24.06.2024 09:15 Ответить
Якщо перекласти статтю з Телеграф, то дослівно це звучить так:
"Вашингтон считает Крым, аннексированный Кремлем в 2014 году, частью Украины и позволяет украинским командирам наносить по нему удары ракетами американского производства."
24.06.2024 09:24 Ответить
24.06.2024 09:24 Ответить
Крым это атака не через кордон. Так что вопрос применения АТАКАМС по оккупированным территориям отпадает. А то, что гибнут мирные, так это, извините, война, которую начала страна-агрессор. И потом, почему не включают сирены в Севастополе для предупреждения мирных жителей. Не хотят беспокоить? Пляжный сезон? А украинских мирных значит можно бомбить ? Твари рашистские...
24.06.2024 09:19 Ответить
24.06.2024 09:19 Ответить
я спрошу больше - какого х* аєропорт в симферополе до сих пор работает????!
24.06.2024 23:50 Ответить
24.06.2024 23:50 Ответить
Крим Україна питатання є?
24.06.2024 09:20 Ответить
24.06.2024 09:20 Ответить
Американські рожеві поні дуже засмучуються коли дохнуть кацапські цивільні котрі закликають катувати та вбивати українців.
24.06.2024 09:57 Ответить
24.06.2024 09:57 Ответить
Американські рожеві поні взагалі дуже засмучуються, коли жертва не заводить руки за спину и не підводить голову під сокиру, а пручається.

Бо американські рожеві поні ********** над жертвою плакати та жаліти, а як тут плакати, коли жертва встає та надає люлів терористам! Тут вже терористів треба жаліти! Ось вони і демонструють зараз підтримку Палестині, а незабаром і "нещасних росіян" почнуть жаліти. Та співати не тільки "Від ріки до моря", а й "Від Лісабону до Камчатки"!
24.06.2024 13:12 Ответить
24.06.2024 13:12 Ответить
Суки західні, чому життя расіян для вас більш важливіше ніж життя українців?!
24.06.2024 09:23 Ответить
24.06.2024 09:23 Ответить
Телеграф хворий на всю голову чи просто запроданець - США ніколи не забороняли бити своєю зброєю по всій території України! І ще додатково заявляли, що тимчасово окуповані території разом з Кримом - це також територія України!!!
24.06.2024 09:28 Ответить
24.06.2024 09:28 Ответить
Так це ж не територія рашки! Агов! Повії поліграфічні.
24.06.2024 09:28 Ответить
24.06.2024 09:28 Ответить
Справа не в території, а в том, що рожевих поні засмучує вбивство кацапського цивільного лайна яке кайфує від мертвих українців та просить ще.
24.06.2024 09:59 Ответить
24.06.2024 09:59 Ответить
Пропоную усіх рожевих поні перевести на харчування виключно райдугою!

Тиждень поклацають зубами та скинуть геть свій рожевий колір! А то тріскають смаколики за обидві щоки, накладають купи лайна замість метеликів, а бажають, щоб усі їхне лайно вважали метеликами!..
25.06.2024 13:03 Ответить
25.06.2024 13:03 Ответить
Для кого эта статья? Били бьём и будем бить врага там где он есть. Москали целенаправленно бьют по мирному населению, а тут сбили сами сбили, упали обломки и верещат. В штатах не дураки и прекрасно все видят и понимают. Совет один не сбивайте наши ракеты и вы увидите, что в отличие от вас мы бьём по военным целям
24.06.2024 09:29 Ответить
24.06.2024 09:29 Ответить
По території України ми і раніше використовували зброю від НАТО.Ця стаття вже точно від *****
24.06.2024 09:29 Ответить
24.06.2024 09:29 Ответить
Треба двати відповідь в стилі русні: а для чого ви збивали ракети, які летіли по військовим об'єктам.
24.06.2024 09:40 Ответить
24.06.2024 09:40 Ответить
Крим - це Україна. Статтю замовляли кацапи.
24.06.2024 09:47 Ответить
24.06.2024 09:47 Ответить
Севастополь -українське місто.Не потрібно ніякого американського пом'якшення."американські друзі" єрмака і умєрова писали цю куйню (Санкційна група Єрмака-Макфола)
24.06.2024 09:49 Ответить
24.06.2024 09:49 Ответить
То нехай не перехоплюють... якби орки не перехоплювали ракети то все б було добре.... Тому штатам треба в першу чергу рашу звинувачувати в цьому...

А також Крим наразі зона бойових дій... чому ті цивільні не дотримуються правил безпеки
24.06.2024 10:01 Ответить
24.06.2024 10:01 Ответить
не сша а раху...
24.06.2024 10:03 Ответить
24.06.2024 10:03 Ответить
Касапы, не надо сбивать своей рукожопой ПВО наши мирно летящие АТАКАМСы.

И фсьо у вас будет хорошо 🫠🫠🫠!!!
24.06.2024 10:05 Ответить
24.06.2024 10:05 Ответить
Якщо щось і буде, так це прохання бити вночі, коли відпочиваючих на пляжі не має.
24.06.2024 10:09 Ответить
24.06.2024 10:09 Ответить
«Они сами себе обстріляли» как то так
24.06.2024 10:11 Ответить
24.06.2024 10:11 Ответить
Нє, це типу "а нє надо било сбівать", як казали рашисти.
24.06.2024 11:29 Ответить
24.06.2024 11:29 Ответить
Тєлєграф іді - наф .
Ця помийка не написала мабуть - жодної статті про обстріли кацапами Харкова чи Одеси , зате от в Севастопіль не встигло прилетіти і вже - каравул Украіна банбіт мірних расєянцев .!! Амєрікє нужно задумацца і тд.
24.06.2024 10:13 Ответить
24.06.2024 10:13 Ответить
Як оркам вдалося збити балістичну ATACMS?
24.06.2024 10:19 Ответить
24.06.2024 10:19 Ответить
Шо тут непонятного - эта статейка была нашкрябана по заказу кремлядей однмим из ародажных писак.
24.06.2024 10:24 Ответить
24.06.2024 10:24 Ответить
А як же: я люблю кримскоє пєвєо?
24.06.2024 10:34 Ответить
24.06.2024 10:34 Ответить
Это намёк... хотите про-украинские статьи, не вопрос, заказывайте, кто платит журналистам, то их и танцует...
24.06.2024 10:38 Ответить
24.06.2024 10:38 Ответить
У липні 2014 року газету The Telegraph розкритикували за підтримку прокремлівської версії про непричетність росії до збиття літака рейсу МН17. 750000 щорічно фунтів стерлінгів від Китаю за додаток "China Watch". 900000 фунтів від уряду росії, за додаток до газети, звинувачення в антисемітизмі, передчасні некрологи... така собі газетка, власники якої з ОАЕ.
24.06.2024 10:41 Ответить
24.06.2024 10:41 Ответить
Так, час серьозно над цим задуматись Заходу і захистити власними силами все небо над Україної, бо прийдеться його захищати над своїми домівками безпосередньо від реальних іранських дронів і російських ракет. Це і є реальний план аби не було розширення війни. А також висновком цих реальних роздумів має стати потужне озброєння України ************* зброєю і вимогою дотримання демократії і законності в Україні і Конвенцій по правам людини.
24.06.2024 10:55 Ответить
24.06.2024 10:55 Ответить
Не зрозумів - так Крим це вже не Україна? Чи кацапи більш цінна нація (хоча, де там нація, там народонасєлєніє) ніж українці? От же ж толерасти, от же ж голуби миру
24.06.2024 11:26 Ответить
24.06.2024 11:26 Ответить
Telegraph работает на парашу.
24.06.2024 12:25 Ответить
24.06.2024 12:25 Ответить
Є фото решток ракети від комплексу Тор, навіть перші повідомлення російських пропагандистів вказували на те, що це була російська ракета ППО.
Але писаки з телеграфу спираються виключно на відмодеровані повідомлення, кремлівськи змі.
24.06.2024 15:12 Ответить
24.06.2024 15:12 Ответить
Взагалі то це територія України! І тут обмежень не повинно бути апріорі.
24.06.2024 22:30 Ответить
24.06.2024 22:30 Ответить
 
 