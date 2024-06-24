Удар по Севастополю заставит США задуматься о недавнем ослаблении правил, - Telegraph
Последний ракетный удар по оккупированному Крыму заставит США задуматься о недавнем решении смягчить правила использования американских ракет для ударов по России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.
Отмечается, что пляж, над которым российская противовоздушная оборона 23 июня сбила ракету, расположен примерно в 10 минутах езды от аэродрома Бельбек, с которого истребители летят наносить удары по гражданским объектам в Украине.
Журналисты отмечают, что украинские атаки на гражданские объекты в России или на оккупированных территориях "редкие", но иногда фрагменты ракет падают "в стороне" от военных целей. Также обычно Украина бьет по объектам в Севастополе ночью, а не в середине дня.
В Министерстве обороны России заявили, что их ПВО "перехватила" одну из пяти американских ракет ATACMS, оснащенную кассетными боеприпасами. Оккупанты возложили ответственность за атаку на Соединенные Штаты.
"Украина не дала никаких комментариев, но этот удар снова заставит Вашингтон задуматься о смягчении правил, которые он установил для Украины относительно того, как она использует американские ракеты для удара по России. Украина хочет получить больше свободы для нанесения ударов по целям в глубине России, но Вашингтон опасается, что это приведет к эскалации войны", - говорится в статье.
Напомним, в Пентагоне подтвердили разрешение бить оружием США по российским войскам в любой точке через границу с Россией, а не только вблизи Харьковской области. Ранее советник по нацбезопасности США Джейк Салливан также отметил, что Соединенные Штаты разрешили Украине использовать американское оружие для поражения любых российских сил, атакующих через границу.
А кацапи перемістили свою ппо на пляж
Це все що треба знати
Та самі ж луплять по цивільних об'єктах.
Було б добре щоб американці з цього приводу висловили б ''занепокоєння''
Рашка почала бити по власним цивільним об'єктам, в надії звинуватити в цьому Україну.
Очевидне ж рішення для виродків...
Тобто Крим для США це все-таки частина рашки? До котилися ми за 10 років у пошуках бажаного "щастя".
"Вашингтон считает Крым, аннексированный Кремлем в 2014 году, частью Украины и позволяет украинским командирам наносить по нему удары ракетами американского производства."
Бо американські рожеві поні ********** над жертвою плакати та жаліти, а як тут плакати, коли жертва встає та надає люлів терористам! Тут вже терористів треба жаліти! Ось вони і демонструють зараз підтримку Палестині, а незабаром і "нещасних росіян" почнуть жаліти. Та співати не тільки "Від ріки до моря", а й "Від Лісабону до Камчатки"!
Тиждень поклацають зубами та скинуть геть свій рожевий колір! А то тріскають смаколики за обидві щоки, накладають купи лайна замість метеликів, а бажають, щоб усі їхне лайно вважали метеликами!..
А також Крим наразі зона бойових дій... чому ті цивільні не дотримуються правил безпеки
И фсьо у вас будет хорошо 🫠🫠🫠!!!
Ця помийка не написала мабуть - жодної статті про обстріли кацапами Харкова чи Одеси , зате от в Севастопіль не встигло прилетіти і вже - каравул Украіна банбіт мірних расєянцев .!! Амєрікє нужно задумацца і тд.
Але писаки з телеграфу спираються виключно на відмодеровані повідомлення, кремлівськи змі.