Последний ракетный удар по оккупированному Крыму заставит США задуматься о недавнем решении смягчить правила использования американских ракет для ударов по России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что пляж, над которым российская противовоздушная оборона 23 июня сбила ракету, расположен примерно в 10 минутах езды от аэродрома Бельбек, с которого истребители летят наносить удары по гражданским объектам в Украине.

Журналисты отмечают, что украинские атаки на гражданские объекты в России или на оккупированных территориях "редкие", но иногда фрагменты ракет падают "в стороне" от военных целей. Также обычно Украина бьет по объектам в Севастополе ночью, а не в середине дня.

В Министерстве обороны России заявили, что их ПВО "перехватила" одну из пяти американских ракет ATACMS, оснащенную кассетными боеприпасами. Оккупанты возложили ответственность за атаку на Соединенные Штаты.

"Украина не дала никаких комментариев, но этот удар снова заставит Вашингтон задуматься о смягчении правил, которые он установил для Украины относительно того, как она использует американские ракеты для удара по России. Украина хочет получить больше свободы для нанесения ударов по целям в глубине России, но Вашингтон опасается, что это приведет к эскалации войны", - говорится в статье.

Напомним, в Пентагоне подтвердили разрешение бить оружием США по российским войскам в любой точке через границу с Россией, а не только вблизи Харьковской области. Ранее советник по нацбезопасности США Джейк Салливан также отметил, что Соединенные Штаты разрешили Украине использовать американское оружие для поражения любых российских сил, атакующих через границу.