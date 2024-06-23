РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9993 посетителя онлайн
Новости Война
18 219 47

В Севастополе слышали взрывы. Развожаев говорит о двух погибших и более 20 раненых: "Ситуация на Учкуевке тяжелая" (обновлено). ФОТО

Атака на Севастополь

Днем 23 июня 2024 года во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, громко было в Севастополе.

Это подтверждает так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, информирует Цензор.НЕТ.

По его информации, 5 воздушных целей якобы уничтожены в небе над акваторией. Но обломки сбитых целей упали в прибрежной зоне.

Он также информирует, что в районе Учкуевки якобы 12 человек, в том числе 2 детей, получили ранения. В Любимовке по предварительной информации осколочные ранения получили 2 человека.

Также Развожаев признает, что якобы из-за падения обломков горит жилой дом. Кроме того, как утверждается, горит лес в районе пансионата "Лазурь".

Также читайте: Власти Севастополя заявили об атаке дронов

Телеграм-канал "Крымский ветер" публикует кадры, на которых виден дым после взрывов в Севастополе.

Атака на Севастополь
Атака на Севастополь

Впоследствии Развожаев уточнил, что в результате атаки на Севастополь сегодня якобы погибли 2 мирных жителя, один из них - 2-летний ребенок.

"Ситуация на Учкуевке тяжелая, туда отправлены все бригады скорой медицинской помощи. Часть людей уже доставлена ​​в больницу", - говорит так называемый "губернатор".

По его данным, количество обратившихся за медицинской помощью возросло до 22.

Автор: 

взрыв (6882) Крым (26455) город Севастополь (1765)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+41
А чого так мало?! 14. Ні співчуття, ні жалю. Горіть в пеклі москалі
показать весь комментарий
23.06.2024 13:15 Ответить
+33
"по-домашньому хотіли" - звикайте....
показать весь комментарий
23.06.2024 13:15 Ответить
+22
14 это + (зеваки) к жмурам-оркам в самом пансионате, цифры о которых срузводжаев никогда не скажет. Карл, слышишь, а я такой уверовавший, шо уламками-крохами ух.ярили пансионат с чмобиками.
показать весь комментарий
23.06.2024 13:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чого так мало?! 14. Ні співчуття, ні жалю. Горіть в пеклі москалі
показать весь комментарий
23.06.2024 13:15 Ответить
14 это + (зеваки) к жмурам-оркам в самом пансионате, цифры о которых срузводжаев никогда не скажет. Карл, слышишь, а я такой уверовавший, шо уламками-крохами ух.ярили пансионат с чмобиками.
показать весь комментарий
23.06.2024 13:20 Ответить
14 офіційно....!!!
Примножуємо на 5 або 10....
показать весь комментарий
23.06.2024 13:29 Ответить
Так мило ви їх називаєте - «москалі».

Не москалі, а кацапи-шкуродери-окупанти!
показать весь комментарий
23.06.2024 14:56 Ответить
Тучи над Севасом стали,
Атакамсы грозно летят... 😂👍
показать весь комментарий
23.06.2024 15:41 Ответить
Жаркий курортный сезон 2024.😂👍

.
показать весь комментарий
23.06.2024 15:42 Ответить
Бо нєхрєн під взльоткою Бельбека на пляжі вилежуватись !
показать весь комментарий
23.06.2024 15:44 Ответить
Десь у 2010 відпочивав у автокемпінгу в Учкуєвці. А де там зльока Бельбека? Поруч, чи шо?
показать весь комментарий
23.06.2024 16:47 Ответить
Ізучайтє карти рашиського генштаба ! 😂
показать весь комментарий
23.06.2024 17:23 Ответить
"по-домашньому хотіли" - звикайте....
показать весь комментарий
23.06.2024 13:15 Ответить
Трійця, благодатний вогонь!
показать весь комментарий
23.06.2024 13:20 Ответить
Все що з неба ви ще у 2014 просили
показать весь комментарий
23.06.2024 13:22 Ответить
В окулярах , балаклаві , з пістолєм та балончиком , на фоні поліціянтів яким похєру
https://x.com/Luganskiy_Twi/status/1804779893458116780
показать весь комментарий
23.06.2024 13:28 Ответить
Ну і що нового в ухилянтах, які в Тисі готові втопитись, чи лягти під кадирівця?
показать весь комментарий
23.06.2024 13:56 Ответить
Вітаєшся,кажешь своє П.І.Б,службовий документ - і дієшь згідно діючого законодавства,все ****** як просто !
По закону,**** нє понятно ?
показать весь комментарий
23.06.2024 14:04 Ответить
Стоїш на обліку в воєнкоматі, оновлюєш свої дані згідно діючого законодавства.Нікому до тебе нема претензій,що не зрозуміло?
показать весь комментарий
23.06.2024 17:37 Ответить
Точно !
Так і є !
Жодне моє слово , буква , жоден розділовий знак не вступає в протиріччя з Вашою , Вельмишановний Пан , тезою !
-----------------
І так с початку.
Держслужбовець , виконуючий свої службові повноваження , котрий склав присягу:
"Я, (П.І.Б), вступаю на військову службу і урочисто клянусь Народу України завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватись Конституції і законів України, зберігати державну і військову таємницю" ©
Присяга не Владі - Народу !
-----------------
Завтра до вашої оселі , автівки , підприємства , в любий час увірвуться люди у пікселі,в балаклавах,зі зброєю,без шевронів,без документів - і *******,Вам,Вельмишановний Пан,це сподобається ?!
Чи може - Закон Понад Усе !?
показать весь комментарий
23.06.2024 20:51 Ответить
Це підор..ам за Київщину сьогодні зранку
показать весь комментарий
23.06.2024 13:32 Ответить
Розважюсь...

Як Розважаєв....

На його яхтах катаюсь...

Сракою підставляюсь..

На товстий член наражаюсь..

Із задоволенням....

По волєвиявленню...

Живеш лиш раз...

А в сраці член...

Не виявлинний...
показать весь комментарий
23.06.2024 13:39 Ответить
Та дай лезо ножа...

Заточенний край..,

Який не бере іржа...

Вискази точні...

Ти яким Україно -воссточним-

Давиш на загальну педаль?
показать весь комментарий
23.06.2024 15:20 Ответить
Рашисти-окупанти, скіглять з 2014 року, що у них усьо пропало в Україні!!
Співпадіння….
Смерть рашистам та їх ригоАНАЛАМ на посадах в Укрядовому Кварталі!
показать весь комментарий
23.06.2024 13:56 Ответить
все має свої наслідки - так влаштоване життя на планеті Земля
показать весь комментарий
23.06.2024 13:56 Ответить
А я еще в 2014-том на Цензоре написал что дождусь когда у крымских берегов будут плавать бескозырки матросов и береты морпехов.
показать весь комментарий
23.06.2024 14:26 Ответить
ну поки ще не плавають.....
показать весь комментарий
23.06.2024 15:15 Ответить
Вже не плавають, бо "мацква" вже два роки як на дні
показать весь комментарий
23.06.2024 16:09 Ответить
Бескозырки регулярно плавают. Насчет беретов не скажу, их там похоже уже вообще не осталось
показать весь комментарий
23.06.2024 18:39 Ответить
Учкудук
показать весь комментарий
23.06.2024 14:27 Ответить
Легендарный Севастополь -
Так приступен для врагов!
Севастополь, Севастополь
Гордость узких мудаков!
показать весь комментарий
23.06.2024 14:30 Ответить
Ну як завжди: гаріт трава ат абломков збітих ракєт, пападаній нєт, всьо сбіта.
показать весь комментарий
23.06.2024 14:48 Ответить
Но двое погибших...
показать весь комментарий
23.06.2024 15:32 Ответить
Цікаво, як багато відпочиваючих поїдуть у кримнаш цього літа? А особливо у горат рузкіх марякоф.
показать весь комментарий
23.06.2024 15:44 Ответить
Поїдуть, курви !
показать весь комментарий
23.06.2024 15:46 Ответить
це місто треба зовсім зруйнувати
а обломками засипати бухти
щоб ніколи жоден війсковий корабль не пришвартовувався
показать весь комментарий
23.06.2024 16:24 Ответить
Тупі кацапи ніяк не зрозуміють, що краще не збивати українські повітряні цілі, бо вони нікуди не попадуть.А так уламки збитих ними
ракет, завжди точно попадають в десятку.
показать весь комментарий
23.06.2024 16:39 Ответить
Повідомляють про 124 постраждалих на пляжі від падіння уламків. Взагалі не спадає на думку, що обстрілювали пляж. Значить таки збили ракети. Тобто спроможні збивати. Шкода...
показать весь комментарий
23.06.2024 16:54 Ответить
На какцапських сайтах дякують "людям на местах в Николаевской области, которые сообщили о выходах"... Так що продажної погані ще багато є
показать весь комментарий
23.06.2024 18:00 Ответить
Может и на пляжах ои пострадали. А может и неподалеку от пляжей. Бо казармы как правило на песке не строят.
показать весь комментарий
23.06.2024 18:42 Ответить
Там їхні ексерди пишуть шо могла ракета пво впасти не туди....так шо навчились чи ні хз
показать весь комментарий
23.06.2024 20:23 Ответить
Думаю кацапи хотіли загар,а їх підсмажити. Ну то таке.
показать весь комментарий
23.06.2024 16:59 Ответить
Вже більше сотні
показать весь комментарий
23.06.2024 18:41 Ответить
Каzапня, нах.. з Криму на рідні смердючі болота.
показать весь комментарий
23.06.2024 18:57 Ответить
Только фашисти ставлять ПВО у місті! росіяни ви фашисти, вбили сіоїх дітей, а летіла б ракете далі- були б живі
показать весь комментарий
23.06.2024 20:22 Ответить
Втішає,що хоч люди не постраждали
показать весь комментарий
23.06.2024 21:24 Ответить
Вспомнилось "Хоть камни с неба")))))
показать весь комментарий
23.06.2024 21:27 Ответить
показать весь комментарий
23.06.2024 23:35 Ответить
"Камни с неба" пожаловали
показать весь комментарий
24.06.2024 23:18 Ответить
 
 