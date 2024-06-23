В Севастополе слышали взрывы. Развожаев говорит о двух погибших и более 20 раненых: "Ситуация на Учкуевке тяжелая" (обновлено). ФОТО

Днем 23 июня 2024 года во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, громко было в Севастополе.

Это подтверждает так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, информирует Цензор.НЕТ.

По его информации, 5 воздушных целей якобы уничтожены в небе над акваторией. Но обломки сбитых целей упали в прибрежной зоне.

Он также информирует, что в районе Учкуевки якобы 12 человек, в том числе 2 детей, получили ранения. В Любимовке по предварительной информации осколочные ранения получили 2 человека.

Также Развожаев признает, что якобы из-за падения обломков горит жилой дом. Кроме того, как утверждается, горит лес в районе пансионата "Лазурь".

Телеграм-канал "Крымский ветер" публикует кадры, на которых виден дым после взрывов в Севастополе.





Впоследствии Развожаев уточнил, что в результате атаки на Севастополь сегодня якобы погибли 2 мирных жителя, один из них - 2-летний ребенок.

"Ситуация на Учкуевке тяжелая, туда отправлены все бригады скорой медицинской помощи. Часть людей уже доставлена ​​в больницу", - говорит так называемый "губернатор".

По его данным, количество обратившихся за медицинской помощью возросло до 22.