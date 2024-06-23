УКР
18 219 47

У Севастополі чули вибухи. Развожаєв каже про двох загиблих та понад 20 поранених: "Ситуація на Учкуївці важка" (оновлено). ФОТО

Атака на Севастополь

Вдень 23 червня 2024 року у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, гучно було у Севастополі. 

Це підтверджує так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, інформує Цензор.НЕТ.

За його інформацією, 5 повітряних цілей нібито знищено в небі над акваторією. Але уламки збитих цілей впали у прибережній зоні.

Він також інформує, що в районі Учкуївки нібито 12 осіб, зокрема 2 дітей, зазнали поранення. У Любимівці за попередньою інформацією осколкові поранення отримали 2 особи.

Також Развожаєв визнає, що начебто через падіння уламків горить житловий будинок. Окрім того, як стверджується, горить ліс у районі пансіонату "Лазур".

Також читайте: Влада Севастополя заявила про атаку дронів

Телеграм-канал "Кримский ветер" публікує кадри, на яких видно дим після вибухів у Севастополі.

Атака на Севастополь
Атака на Севастополь

Згодом Развожаєв уточнив, що внаслідок атаки на Севастополь сьогодні нібито загинули 2 мирні жителі, один з них - 2-річна дитина.

"Ситуація на Учкуївці важка, туди відправлені всі бригади швидкої медичної допомоги. Частина людей вже доставлена ​​до лікарні", - каже так званий "губернатор".

За його даними, кількість людей, які звернулися за медичною допомогою, зросла до 22.

вибух (4591) Крим (14220) Севастополь (559)
Топ коментарі
+41
А чого так мало?! 14. Ні співчуття, ні жалю. Горіть в пеклі москалі
23.06.2024 13:15 Відповісти
+33
"по-домашньому хотіли" - звикайте....
23.06.2024 13:15 Відповісти
+22
14 это + (зеваки) к жмурам-оркам в самом пансионате, цифры о которых срузводжаев никогда не скажет. Карл, слышишь, а я такой уверовавший, шо уламками-крохами ух.ярили пансионат с чмобиками.
23.06.2024 13:20 Відповісти
Правила форума Рада форумчан
14 это + (зеваки) к жмурам-оркам в самом пансионате, цифры о которых срузводжаев никогда не скажет. Карл, слышишь, а я такой уверовавший, шо уламками-крохами ух.ярили пансионат с чмобиками.
23.06.2024 13:20 Відповісти
14 офіційно....!!!
Примножуємо на 5 або 10....
23.06.2024 13:29 Відповісти
Так мило ви їх називаєте - «москалі».

Не москалі, а кацапи-шкуродери-окупанти!
23.06.2024 14:56 Відповісти
Тучи над Севасом стали,
Атакамсы грозно летят... 😂👍
23.06.2024 15:41 Відповісти
Жаркий курортный сезон 2024.😂👍

.
23.06.2024 15:42 Відповісти
Бо нєхрєн під взльоткою Бельбека на пляжі вилежуватись !
23.06.2024 15:44 Відповісти
Десь у 2010 відпочивав у автокемпінгу в Учкуєвці. А де там зльока Бельбека? Поруч, чи шо?
показати весь коментар
Ізучайтє карти рашиського генштаба ! 😂
показати весь коментар
Трійця, благодатний вогонь!
23.06.2024 13:20 Відповісти
Все що з неба ви ще у 2014 просили
23.06.2024 13:22 Відповісти
В окулярах , балаклаві , з пістолєм та балончиком , на фоні поліціянтів яким похєру
https://x.com/Luganskiy_Twi/status/1804779893458116780
23.06.2024 13:28 Відповісти
Ну і що нового в ухилянтах, які в Тисі готові втопитись, чи лягти під кадирівця?
23.06.2024 13:56 Відповісти
Вітаєшся,кажешь своє П.І.Б,службовий документ - і дієшь згідно діючого законодавства,все ****** як просто !
По закону,**** нє понятно ?
23.06.2024 14:04 Відповісти
Стоїш на обліку в воєнкоматі, оновлюєш свої дані згідно діючого законодавства.Нікому до тебе нема претензій,що не зрозуміло?
23.06.2024 17:37 Відповісти
Точно !
Так і є !
Жодне моє слово , буква , жоден розділовий знак не вступає в протиріччя з Вашою , Вельмишановний Пан , тезою !
-----------------
І так с початку.
Держслужбовець , виконуючий свої службові повноваження , котрий склав присягу:
"Я, (П.І.Б), вступаю на військову службу і урочисто клянусь Народу України завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватись Конституції і законів України, зберігати державну і військову таємницю" ©
Присяга не Владі - Народу !
-----------------
Завтра до вашої оселі , автівки , підприємства , в любий час увірвуться люди у пікселі,в балаклавах,зі зброєю,без шевронів,без документів - і *******,Вам,Вельмишановний Пан,це сподобається ?!
Чи може - Закон Понад Усе !?
23.06.2024 20:51 Відповісти
Це підор..ам за Київщину сьогодні зранку
23.06.2024 13:32 Відповісти
Розважюсь...

Як Розважаєв....

На його яхтах катаюсь...

Сракою підставляюсь..

На товстий член наражаюсь..

Із задоволенням....

По волєвиявленню...

Живеш лиш раз...

А в сраці член...

Не виявлинний...
23.06.2024 13:39 Відповісти
Та дай лезо ножа...

Заточенний край..,

Який не бере іржа...

Вискази точні...

Ти яким Україно -воссточним-

Давиш на загальну педаль?
23.06.2024 15:20 Відповісти
Рашисти-окупанти, скіглять з 2014 року, що у них усьо пропало в Україні!!
Співпадіння….
Смерть рашистам та їх ригоАНАЛАМ на посадах в Укрядовому Кварталі!
23.06.2024 13:56 Відповісти
все має свої наслідки - так влаштоване життя на планеті Земля
23.06.2024 13:56 Відповісти
А я еще в 2014-том на Цензоре написал что дождусь когда у крымских берегов будут плавать бескозырки матросов и береты морпехов.
23.06.2024 14:26 Відповісти
ну поки ще не плавають.....
23.06.2024 15:15 Відповісти
Вже не плавають, бо "мацква" вже два роки як на дні
23.06.2024 16:09 Відповісти
Бескозырки регулярно плавают. Насчет беретов не скажу, их там похоже уже вообще не осталось
23.06.2024 18:39 Відповісти
Учкудук
23.06.2024 14:27 Відповісти
Легендарный Севастополь -
Так приступен для врагов!
Севастополь, Севастополь
Гордость узких мудаков!
23.06.2024 14:30 Відповісти
Ну як завжди: гаріт трава ат абломков збітих ракєт, пападаній нєт, всьо сбіта.
23.06.2024 14:48 Відповісти
Но двое погибших...
23.06.2024 15:32 Відповісти
Цікаво, як багато відпочиваючих поїдуть у кримнаш цього літа? А особливо у горат рузкіх марякоф.
23.06.2024 15:44 Відповісти
Поїдуть, курви !
23.06.2024 15:46 Відповісти
це місто треба зовсім зруйнувати
а обломками засипати бухти
щоб ніколи жоден війсковий корабль не пришвартовувався
23.06.2024 16:24 Відповісти
Тупі кацапи ніяк не зрозуміють, що краще не збивати українські повітряні цілі, бо вони нікуди не попадуть.А так уламки збитих ними
ракет, завжди точно попадають в десятку.
23.06.2024 16:39 Відповісти
Повідомляють про 124 постраждалих на пляжі від падіння уламків. Взагалі не спадає на думку, що обстрілювали пляж. Значить таки збили ракети. Тобто спроможні збивати. Шкода...
23.06.2024 16:54 Відповісти
На какцапських сайтах дякують "людям на местах в Николаевской области, которые сообщили о выходах"... Так що продажної погані ще багато є
23.06.2024 18:00 Відповісти
Может и на пляжах ои пострадали. А может и неподалеку от пляжей. Бо казармы как правило на песке не строят.
23.06.2024 18:42 Відповісти
Там їхні ексерди пишуть шо могла ракета пво впасти не туди....так шо навчились чи ні хз
23.06.2024 20:23 Відповісти
Думаю кацапи хотіли загар,а їх підсмажити. Ну то таке.
23.06.2024 16:59 Відповісти
Вже більше сотні
23.06.2024 18:41 Відповісти
Каzапня, нах.. з Криму на рідні смердючі болота.
23.06.2024 18:57 Відповісти
Только фашисти ставлять ПВО у місті! росіяни ви фашисти, вбили сіоїх дітей, а летіла б ракете далі- були б живі
23.06.2024 20:22 Відповісти
Втішає,що хоч люди не постраждали
23.06.2024 21:24 Відповісти
Вспомнилось "Хоть камни с неба")))))
23.06.2024 21:27 Відповісти
23.06.2024 23:35 Відповісти
"Камни с неба" пожаловали
24.06.2024 23:18 Відповісти
 
 