У Севастополі чули вибухи. Развожаєв каже про двох загиблих та понад 20 поранених: "Ситуація на Учкуївці важка" (оновлено). ФОТО
Вдень 23 червня 2024 року у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, гучно було у Севастополі.
Це підтверджує так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, інформує Цензор.НЕТ.
За його інформацією, 5 повітряних цілей нібито знищено в небі над акваторією. Але уламки збитих цілей впали у прибережній зоні.
Він також інформує, що в районі Учкуївки нібито 12 осіб, зокрема 2 дітей, зазнали поранення. У Любимівці за попередньою інформацією осколкові поранення отримали 2 особи.
Також Развожаєв визнає, що начебто через падіння уламків горить житловий будинок. Окрім того, як стверджується, горить ліс у районі пансіонату "Лазур".
Телеграм-канал "Кримский ветер" публікує кадри, на яких видно дим після вибухів у Севастополі.
Згодом Развожаєв уточнив, що внаслідок атаки на Севастополь сьогодні нібито загинули 2 мирні жителі, один з них - 2-річна дитина.
"Ситуація на Учкуївці важка, туди відправлені всі бригади швидкої медичної допомоги. Частина людей вже доставлена до лікарні", - каже так званий "губернатор".
За його даними, кількість людей, які звернулися за медичною допомогою, зросла до 22.
