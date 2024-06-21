Влада Севастополя заявила про атаку дронів
Зранку 21 червня так званий "голова" окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив про атаку безпілотників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Зокрема, у районі Монастирського шосе внаслідок падіння осколків БпЛА загорілася трава. Развожаєв заявив, що за попередньою інформацією, збито 4 безпілотники, загиблих та постраждалих намає.
Як повідомили місцеві мешканці, у районі мису Фіолент близько шостої ранку було чути тривале "дзижчання", щось схоже на кулеметну чергу і вибух. При цьому повітряної тривоги не оголошували.
Нагадаємо, зранку російська влада заявила про атаку дрона на Краснодарський край.
А от якби не заявив - то шо?