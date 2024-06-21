УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9486 відвідувачів онлайн
Новини
3 143 2

Влада Севастополя заявила про атаку дронів

український,безпілотник

Зранку 21 червня так званий "голова" окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив про атаку безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема, у районі Монастирського шосе внаслідок падіння осколків БпЛА загорілася трава. Развожаєв заявив, що за попередньою інформацією, збито 4 безпілотники, загиблих та постраждалих намає.

Як повідомили місцеві мешканці, у районі мису Фіолент близько шостої ранку було чути тривале "дзижчання", щось схоже на кулеметну чергу і вибух. При цьому повітряної тривоги не оголошували.

Нагадаємо, зранку російська влада заявила про атаку дрона на Краснодарський край.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ за півтора місяця уразили в окупованому Криму близько 15 систем ППО ворога, зокрема С-300 та С-400, - СтратКом. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Крим (14217) Севастополь (559) дрони (5291)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бєндєравці траву атакуют.Ужас.
показати весь коментар
21.06.2024 07:56 Відповісти
Развожаєв заявив про атаку безпілотників

А от якби не заявив - то шо?
показати весь коментар
21.06.2024 07:59 Відповісти
 
 