Влада Севастополя заявила про атаку дронів

Зранку 21 червня так званий "голова" окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив про атаку безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема, у районі Монастирського шосе внаслідок падіння осколків БпЛА загорілася трава. Развожаєв заявив, що за попередньою інформацією, збито 4 безпілотники, загиблих та постраждалих намає.

Як повідомили місцеві мешканці, у районі мису Фіолент близько шостої ранку було чути тривале "дзижчання", щось схоже на кулеметну чергу і вибух. При цьому повітряної тривоги не оголошували.

Нагадаємо, зранку російська влада заявила про атаку дрона на Краснодарський край.

