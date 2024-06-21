Дрони атакували Єйськ у Краснодарському краї. ВIДЕО
У ніч на 21 червня мешканці Краснодарського краю заявили про масовану атаку дронів. В районі військового аеродрому у Єйську спалахнула сильна пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на Оперштаб Краснодарського краю.
Близько першої години ночі місто Єйськ у Краснодарському краї РФ атакували дрони. у Єйську розташований військовий аеродром.
У місті також повідомляють про пожежу після атаки БпЛА.
Крім того, понад десять вибухів прогриміло в районі краснодарського селища Афіпський і адигейського селища Яблоновський.
В Краснодарі стягнуті спецслужби до Яблонівського мосту та Південного вокзалу. За словами очевидців, після атаки БпЛА постраждала будівля та автобуси. Поранено трьох людей.
Оперштаб Краснодарського краю повідомив, що одразу кілька муніципалітетів Краснодарського краю зазнали масованої атаки: Темрюкський район, Єйський і Сіверський райони.
Також повідомляється, що загальна кількість дронів може бути під сотню.
БПЛА атакували Тємрюкський, Єйський та Сєвєрський р-ни.
Офіційно пошкоджено автовокзал Южний і котельню у Краснодарі, на Ільськом НПЗ нібито пожежа була на площі 50 м.кв. її ліквідували.
У Єйську ймовірно атаковано військовий аеродром.
Всього у регіоні нарахували близько 40 вибухів за ніч. Відомо про 6 постраждалих. Є пошкоджені будинки та автомобілі. (c)
то можна допустити, що основною ціллю були літаки.
Чекаємо на знімки з супутника.
