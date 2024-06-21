УКР
14 738 24

Дрони атакували Єйськ у Краснодарському краї. ВIДЕО

У ніч на 21 червня мешканці Краснодарського краю заявили про масовану атаку дронів. В районі військового аеродрому у Єйську спалахнула сильна пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на Оперштаб Краснодарського краю.

Близько першої години ночі місто Єйськ у Краснодарському краї РФ атакували дрони. у Єйську розташований військовий аеродром.

У місті також повідомляють про пожежу після атаки БпЛА.

Крім того,  понад десять вибухів прогриміло в районі краснодарського селища Афіпський і адигейського селища Яблоновський.

В Краснодарі стягнуті спецслужби до Яблонівського мосту та Південного вокзалу. За словами очевидців, після атаки БпЛА постраждала будівля та автобуси. Поранено трьох людей.

Оперштаб Краснодарського краю повідомив, що одразу кілька муніципалітетів Краснодарського краю зазнали масованої атаки: Темрюкський район, Єйський і Сіверський райони.

Також повідомляється, що загальна кількість дронів може бути під сотню.

Топ коментарі
+43
Разбуділі??? Не спать, тварюки!!!!!
21.06.2024 07:21 Відповісти
+19
Замість поранено трьох людей, краще пишіть, поранено трьох росіян.
21.06.2024 07:28 Відповісти
+13
Ойойой
21.06.2024 07:18 Відповісти
Ойойой
21.06.2024 07:18 Відповісти
Разбуділі??? Не спать, тварюки!!!!!
21.06.2024 07:21 Відповісти
21.06.2024 08:54 Відповісти
Краще б не прокинулись
21.06.2024 11:03 Відповісти
А що вона сказала: «Разбудили меня, тварЬ»?
21.06.2024 11:39 Відповісти
Як казав Лесь Подерв'янський: подйом, бл#ді, доктор прийшов !
21.06.2024 11:40 Відповісти
Всего лишь хлопок, нічого страшного. Наступний раз в морзі опинишся😁
21.06.2024 11:46 Відповісти
Кубаноїди, перестаньте громадянську війну з ростовською народною республікою!
21.06.2024 07:21 Відповісти
Цю ніч Краснодарський край на росії провів під масованою навалою БПЛА.

БПЛА атакували Тємрюкський, Єйський та Сєвєрський р-ни.

Офіційно пошкоджено автовокзал Южний і котельню у Краснодарі, на Ільськом НПЗ нібито пожежа була на площі 50 м.кв. її ліквідували.

У Єйську ймовірно атаковано військовий аеродром.

Всього у регіоні нарахували близько 40 вибухів за ніч. Відомо про 6 постраждалих. Є пошкоджені будинки та автомобілі. (c)
21.06.2024 07:26 Відповісти
Замість поранено трьох людей, краще пишіть, поранено трьох росіян.
21.06.2024 07:28 Відповісти
орків
21.06.2024 08:22 Відповісти
ruskih svinosabak , nazivaia ih orkami , razmilivaietsa sushcnost etoi zarazi !!
21.06.2024 08:50 Відповісти
Кацапи як завжди напи₴діли шо попало. Притомна інформація з'явиться за добу-дві.
21.06.2024 07:37 Відповісти
Так, Єйськ це військовий аеродром (та військове училище),
то можна допустити, що основною ціллю були літаки.
Чекаємо на знімки з супутника.
21.06.2024 12:11 Відповісти
Ой, какіє є ж нєхарошиє люді, разбуділі кацапчіка
21.06.2024 07:58 Відповісти
Це початок, кнурорилі.
21.06.2024 08:08 Відповісти
Що мразоти, безсоння задовбало? А ну під"йом падли!
21.06.2024 08:15 Відповісти
21.06.2024 10:16 Відповісти
Ну по вокзалу однозначно бахнуло доблєстнає певео.
21.06.2024 08:24 Відповісти
-"Ой,а шо случілась" ..?!😁
21.06.2024 08:24 Відповісти
Быдло мухосранское.
21.06.2024 10:29 Відповісти
Тварюко кацапська , забудь про сон , а готуйся в гості
до кабиздоха
Пора ....
21.06.2024 10:35 Відповісти
Праснулась и Бах? Композитор который?
21.06.2024 11:11 Відповісти
Е-е-ейск хали-гали!
21.06.2024 12:49 Відповісти
 
 