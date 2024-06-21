РУС
Дроны атаковали Ейск в Краснодарском крае. ВИДЕО

В ночь на 21 июня жители Краснодарского края заявили о массированной атаке дронов. В районе военного аэродрома в Ейске вспыхнул сильный пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Оперштаб Краснодарского края.

Около часа ночи город Ейск в Краснодарском крае РФ атаковали дроны. в Ейске расположен военный аэродром.

В городе также сообщают о пожаре после атаки БпЛА.

Кроме того, более десяти взрывов прогремело в районе краснодарского поселка Афипский и адыгейского поселка Яблоновский.

В Краснодаре стянуты спецслужбы к Яблоновскому мосту и Южному вокзалу. По словам очевидцев, после атаки БпЛА пострадало здание и автобусы. Ранены три человека.

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке: Темрюкский район, Ейский и Северский районы.

Также сообщается, что общее количество дронов может быть под сотню.

