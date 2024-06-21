Дроны атаковали Ейск в Краснодарском крае. ВИДЕО
В ночь на 21 июня жители Краснодарского края заявили о массированной атаке дронов. В районе военного аэродрома в Ейске вспыхнул сильный пожар.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Оперштаб Краснодарского края.
Около часа ночи город Ейск в Краснодарском крае РФ атаковали дроны. в Ейске расположен военный аэродром.
В городе также сообщают о пожаре после атаки БпЛА.
Кроме того, более десяти взрывов прогремело в районе краснодарского поселка Афипский и адыгейского поселка Яблоновский.
В Краснодаре стянуты спецслужбы к Яблоновскому мосту и Южному вокзалу. По словам очевидцев, после атаки БпЛА пострадало здание и автобусы. Ранены три человека.
Оперштаб Краснодарского края сообщил, что сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке: Темрюкский район, Ейский и Северский районы.
Также сообщается, что общее количество дронов может быть под сотню.
БПЛА атакували Тємрюкський, Єйський та Сєвєрський р-ни.
Офіційно пошкоджено автовокзал Южний і котельню у Краснодарі, на Ільськом НПЗ нібито пожежа була на площі 50 м.кв. її ліквідували.
У Єйську ймовірно атаковано військовий аеродром.
Всього у регіоні нарахували близько 40 вибухів за ніч. Відомо про 6 постраждалих. Є пошкоджені будинки та автомобілі. (c)
то можна допустити, що основною ціллю були літаки.
Чекаємо на знімки з супутника.
