Власти Севастополя заявили об атаке дронов

Утром 21 июня так называемый "глава" оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил об атаке беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

В частности, в районе Монастырского шоссе в результате падения осколков БпЛА загорелась трава. Развожаев заявил, что по предварительной информации, сбито 4 беспилотника, погибших и пострадавших нет.

Как сообщили местные жители, в районе мыса Фиолент около шести утра было слышно длительное "жужжание", что-то похожее на пулеметную очередь и взрыв. При этом воздушной тревоги не объявляли.

Напомним, утром российские власти заявили об атаке дрона на Краснодарский край.

