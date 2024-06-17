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Новости Война
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ВСУ за полтора месяца поразили в оккупированном Крыму около 15 систем ПВО врага, в том числе - С-300 и С-400, - СтратКом. ИНФОГРАФИКА

Робота Сил оборони України по ППО ворога в Криму

Силы обороны Украины за полтора месяца уничтожили около 15 вражеских систем противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Общее количество отдельно пораженных систем ПВО - около 15.

В частности, речь идет о дивизионах ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400.

Кроме того, уничтожены десятки пусковых установок указанных систем, более 15 радиолокационных станций, более 10 пунктов управления.

"Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов и приближают день освобождения украинского Крыма", - отметили в ВСУ.

Робота Сил оборони України по ППО ворога в Криму

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Автор: 

Крым (26411) ПВО (2778) уничтожение (7030) ВСУ (6624)


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Топ комментарии
+9
Як неважко здогадатись, це підготовка для масштабного застосування авіації, БПЛА та ракет.
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17.06.2024 16:06
+7
Очень даже влияет!
У них ПУ-мост это фетиш! И поэтому все ПВО тянут в Крымскую область а там ее выжигают))))
Зачищают ВОТ для работы новых "птичек" ✈️🛫🛬🛩️
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17.06.2024 15:49
+6
Гарна новина.Всім виконавцям респект-не зупиняйтесь до повної перемоги над рашистскім рєйхом...
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17.06.2024 15:47
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Ну і?
Знищення ПВО повинно мати якусь мету.
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17.06.2024 15:45 Ответить
Менше пускових і відповідно використовувати ті пускові для обстрілів наземних цілей стає недоцільним .
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17.06.2024 15:48 Ответить
Я не спорю що якась користь є. Але ПВО зазвичай вибивають щоб віпать по тому що воно прикриває. Міст наприклад, чи ТЕС...
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17.06.2024 15:51 Ответить
Має воно мету , тільки вам не кажуть
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17.06.2024 15:49 Ответить
Як неважко здогадатись, це підготовка для масштабного застосування авіації, БПЛА та ракет.
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17.06.2024 16:06 Ответить
Це були єдині цілі по яким можна було використовувати ракети. Бити по рашці не дозволяли.
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17.06.2024 20:57 Ответить
Результати - вражають, але це якось вплине на поле бою ? Бо тут гадали, що далі будуть бити по мосту.

Але зешапіто вже саме зливається з цієї теми : то про с500 розказують, тепер що міст просто не має великого значення .
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17.06.2024 15:45 Ответить
Очень даже влияет!
У них ПУ-мост это фетиш! И поэтому все ПВО тянут в Крымскую область а там ее выжигают))))
Зачищают ВОТ для работы новых "птичек" ✈️🛫🛬🛩️
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17.06.2024 15:49 Ответить
АННАЛоговнетноє аружіє *****…
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17.06.2024 15:45 Ответить
Хорошее начало! Бог в помощь!
Донатим, помогаем
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17.06.2024 15:46 Ответить
Гарна новина.Всім виконавцям респект-не зупиняйтесь до повної перемоги над рашистскім рєйхом...
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17.06.2024 15:47 Ответить
Важливо скільки залишилось.....
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17.06.2024 15:47 Ответить
Скільки б не залишилось, треба продовжувати.
Інакше слід визнати, що всі ресурси росії невичерпні, тому будь-який опір безглуздий, отже, треба швидко віддавати чотири області та сумлінно виконувати всі подальші вимоги.
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17.06.2024 15:49 Ответить
Все кацапське барахло потрібно знищувати , яке перешкоджає
нашим дронам попадати по їх наміченим цілям 🙁
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17.06.2024 15:48 Ответить
С-300/400/500 - то не проти дронів.
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17.06.2024 15:52 Ответить
Писали про знищення 16 пускових установок.
Напевно, 1 пускова установка не дорівнює 1 системі, в систему має входити кілька пускових установок.

Також нагадаю, що в білорусі теж є С-400, коли треба буде вдарити по F-16 - їх застосують.
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17.06.2024 17:15 Ответить
Оце супер,а не якась там гра з румунами.
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17.06.2024 18:51 Ответить
..cколько всего,там у мокшанских всего? Сколько в пути...
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17.06.2024 19:22 Ответить
Около пятнадцати, это как? 13,5 или 14,2?… А может это 14,6?
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18.06.2024 12:46 Ответить
 
 