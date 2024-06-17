ВСУ за полтора месяца поразили в оккупированном Крыму около 15 систем ПВО врага, в том числе - С-300 и С-400, - СтратКом. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины за полтора месяца уничтожили около 15 вражеских систем противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.
Общее количество отдельно пораженных систем ПВО - около 15.
В частности, речь идет о дивизионах ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400.
Кроме того, уничтожены десятки пусковых установок указанных систем, более 15 радиолокационных станций, более 10 пунктов управления.
"Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов и приближают день освобождения украинского Крыма", - отметили в ВСУ.
Топ комментарии
+9 Антип61
показать весь комментарий17.06.2024 16:06
+7 Az AZLK
показать весь комментарий17.06.2024 15:49
+6 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий17.06.2024 15:47
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Знищення ПВО повинно мати якусь мету.
Але зешапіто вже саме зливається з цієї теми : то про с500 розказують, тепер що міст просто не має великого значення .
У них ПУ-мост это фетиш! И поэтому все ПВО тянут в Крымскую область а там ее выжигают))))
Зачищают ВОТ для работы новых "птичек" ✈️🛫🛬🛩️
Донатим, помогаем
Інакше слід визнати, що всі ресурси росії невичерпні, тому будь-який опір безглуздий, отже, треба швидко віддавати чотири області та сумлінно виконувати всі подальші вимоги.
нашим дронам попадати по їх наміченим цілям 🙁
Напевно, 1 пускова установка не дорівнює 1 системі, в систему має входити кілька пускових установок.
Також нагадаю, що в білорусі теж є С-400, коли треба буде вдарити по F-16 - їх застосують.