ВСУ за полтора месяца поразили в оккупированном Крыму около 15 систем ПВО врага, в том числе - С-300 и С-400, - СтратКом. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины за полтора месяца уничтожили около 15 вражеских систем противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Общее количество отдельно пораженных систем ПВО - около 15.

В частности, речь идет о дивизионах ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400.

Кроме того, уничтожены десятки пусковых установок указанных систем, более 15 радиолокационных станций, более 10 пунктов управления.

"Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов и приближают день освобождения украинского Крыма", - отметили в ВСУ.

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