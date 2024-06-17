Украина "готовит почву" для будущих ударов по оккупированному Крыму после получения F-16, - Business Insider

Западные эксперты считают, что если Украина и победит в войне с российским врагом, то именно во временно оккупированном Крыму. Сейчас Вооруженные силы Украины успешно наносят удары по вооружению оккупантов на полуострове и атакуют Крымский мост, чтобы нарушить логистику российских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bussiness Insider.

Оккупированный полуостров станет целью для F-16

Как отмечает издание, успех Украины в Крыму стал бы серьезным ударом для российского диктатора Владимира Путина.

Аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс считает, что, нацелившись на полуостров, особенно на российские наземные системы противовоздушной обороны, Украина "готовит почву" для будущих воздушных ударов после прибытия истребителей F-16.

Крым уязвим. Россияне имеют относительно ограниченное пространство для маневра на полуострове. А Путину есть что терять как в политическом, так и в военном плане. Поэтому, если ограниченное количество истребителей может иметь реальное влияние, то именно здесь и над Черным морем, которое становится полностью доступным после того, как будет решена проблема с ПВО в Крыму", - сказал он.

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Путин не может позволить себе потерять Крым

В то же время старший научный сотрудник программы "Европа, Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований Мария Снегова заявила, что "Россия не может позволить себе потерять Крым", поскольку это даст Украине возможность использовать "угрозу статуса Крыма как разменную монету в будущих переговорах".

Эксперт по вопросам демократии Центра анализа европейской политики Элина Бекетова убеждена: если Украина сможет восстановить контроль над Черным морем и вернуть полуостров - или просто оказать достаточное давление на эти территории, чтобы угрожать Путину - то "это будет означать конец войны".

Издание напоминает, что в начале года президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что битва за Крым и Черное море будет играть центральную роль в ближайшие месяцы.

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Удары Украины по оккупированному Крыму

Издание отмечает, что хотя Украина потеряла свой военно-морской флот во время аннексии Крыма, она успешно уничтожает Черноморский флот России с помощью морских беспилотников. Это позволило возобновить транспортировку зерна через Черное море и заставило россиян спрятать свои корабли подальше от полуострова.

Научный сотрудник евразийской программы Института внешнеполитических исследований Ольга Хвостунова убеждена, что поражение России в Крыму было бы "не просто поражением, а унижением".

Журналисты напомнили, что последние несколько недель Украина осуществила ряд успешных атак на регион, уничтожив несколько российских батарей противовоздушной обороны и нанеся удар по аэродрому "Бельбек" вблизи Севастополя.

Бекетова считает, что украинские атаки на полуострове "стали успешными благодаря тщательной подготовке и системной работе, лучшим возможностям сил обороны, спутниковой и воздушной разведке, которую предоставляют Украине союзники по НАТО".

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Уничтожение Крымского моста

Bussiness Insider также пишет, что уничтожение незаконного Крымского моста, который соединяет материковую часть России с восточным побережьем Крыма, стало бы "стратегической и символической победой для Украины и серьезным ударом для Путина".

"С начала полномасштабного вторжения России Украина уже дважды наносила удары по мосту, но до сих пор не смогла его разрушить. Ранее в этом году представители Главного управления разведки Украины сообщили Guardian, что Украина в третий раз взорвет мост до конца года. По их словам, его разрушение "неизбежно". Уже есть признаки того, что Россия также опасается, что Украина может осуществить еще одну атаку на мост", - пишет издание.

В частности, на прошлой неделе Министерство обороны Великобритании сообщило, что Россия установила 8 барж на южной стороне моста, чтобы уменьшить "углы подхода для украинских беспилотных транспортных средств".

Кроме того, Россия начала принимать меры для уменьшения своей зависимости от Крымского моста - в частности, российские оккупанты строят железную дорогу из Ростова-на-Дону на юге России в Крым.

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Напомним, ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов сообщал, что Россия передислоцировала на полуостров свою самую современную систему противовоздушной обороны С-500.