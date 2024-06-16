Датские F-16 поступят в Украину в ближайшее время, - Зеленский после встречи с премьером Дании Фредериксен. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Об этом сообщил Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил Метте Фредериксен за участие в Саммите мира и активное содействие Дании в привлечении стран Глобального Юга к реализации Формулы мира.



"Во время встречи мы имели возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят в Украину в ближайшее время", - сказал президент.

Также стороны отдельно говорили и об утверждении переговорной рамки и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в июне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Дании Фредериксен на Саммите мира: Если мы не будем отстаивать наши принципы, то чего мы все стоим?