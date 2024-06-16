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Датские F-16 поступят в Украину в ближайшее время, - Зеленский после встречи с премьером Дании Фредериксен. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Об этом сообщил Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил Метте Фредериксен за участие в Саммите мира и активное содействие Дании в привлечении стран Глобального Юга к реализации Формулы мира.

"Во время встречи мы имели возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят в Украину в ближайшее время", - сказал президент.

Также стороны отдельно говорили и об утверждении переговорной рамки и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в июне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Дании Фредериксен на Саммите мира: Если мы не будем отстаивать наши принципы, то чего мы все стоим?

Автор: 

Дания (588) Зеленский Владимир (20505) Фредериксен Метте (83) F-16 (560)


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Топ комментарии
+8
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16.06.2024 14:40
+7
Ніяк не можу зрозуміти - що таке отой дивовижний "найближчий час"?
Адже наприклад по міркам Всесвіту, це можуть бути мільйони років
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16.06.2024 14:40
+5
Данія нас розуміє - віддали всю артилерію - тепер хочуть першими Ф- 16
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16.06.2024 14:40
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16.06.2024 14:40 Ответить
Плакати пізно...

Їдемо...

Чорний африкануць з білої...

Зріже білизну...

Та... ви-бе...

Засранець...
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16.06.2024 14:49 Ответить
Ніяк не можу зрозуміти - що таке отой дивовижний "найближчий час"?
Адже наприклад по міркам Всесвіту, це можуть бути мільйони років
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16.06.2024 14:40 Ответить
Данія нас розуміє - віддали всю артилерію - тепер хочуть першими Ф- 16
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16.06.2024 14:40 Ответить
Не хочуть дати агентам фсб світити..
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16.06.2024 14:45 Ответить
Країна Данія, але винищувачі датські, а не "данські".
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16.06.2024 14:45 Ответить
А аборигени країни China - чінайці!
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16.06.2024 15:00 Ответить
Чайники.
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16.06.2024 16:34 Ответить
Чау-чайники
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16.06.2024 17:16 Ответить
...но если по чесноку, то хунвейбины.
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16.06.2024 17:24 Ответить
а схожі на ***********
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17.06.2024 07:32 Ответить
Figaro Here, Figaro There

от, простроченого зе!лідора пре нє по дєтскі!
остання прем'єра....
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16.06.2024 14:54 Ответить
Первые шесть штук на подходе, главное аэродром Петриотом прикрыть...
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16.06.2024 14:58 Ответить
І макети розставити де тільки вдасться. І це не жарт.
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16.06.2024 15:02 Ответить
Скоро ето когда? Такое ощущение что все ждут чтобы Украина капитулировала а потом уже и F-16 не нужно будет давать
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16.06.2024 15:28 Ответить
Не берите тяжелого в руки, а дурного - в голову: сразу отпустит.
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16.06.2024 17:23 Ответить
Вау, радісна новина з ... саміту. Ф-16 Лідор пробив для України. На грані фолу, з останніх сил. " Якщо себе не похвалю, то хто в Україні мене похвалить! Хіба що Жучка з мого під'їзду кілька раз тявкне.
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16.06.2024 17:48 Ответить
Знов трошки почекати,як не цим літом,то восени,а якщо ні,то напевно зимою,або на другий,або третій рік.
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16.06.2024 19:41 Ответить
 
 