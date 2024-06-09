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Великобритания (4718) внешняя разведка (356) Керченский мост (386)

Россияне пытаются защитить Крымский мост от украинских дронов, установив восемь барж, - британская разведка

Кримський міст

Россияне установили баржи на южной стороне Керченского (Крымского) моста, чтобы защитить его от украинских атак.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

Отмечается, что монтаж начался в 10 часов 24 мая и завершился в 22 часа 24 мая.

Баржі біля Кримського мосту

"Эти баржи были размещены российскими войсками, пытаясь защитить мост и судоходный канал, уменьшая углы подхода для украинских беспилотных надводных аппаратов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что установленные ранее конструкции были повреждены штормом, что уменьшило их эффективность.

Также читайте: У РФ нет альтернатив Керченскому мосту, от его функционирования зависит военная логистика армии РФ, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+12
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09.06.2024 12:17
+5
матрасами його ще вкрийте
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09.06.2024 12:19
+5
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09.06.2024 12:20
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Там їх вже ніби 11....
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09.06.2024 12:09 Ответить
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09.06.2024 12:36 Ответить
можна ще подмалювати.
аж, на берег.
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09.06.2024 15:08 Ответить
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09.06.2024 12:17 Ответить
матрасами його ще вкрийте
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09.06.2024 12:19 Ответить
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09.06.2024 12:20 Ответить
якось складно уявити, що БПЛА в змозі потопити БДК. Хіба що на сідкритій палубі був вантаж ***********, і вторинна детонація привела до масштабної пожежі на борту, внаслідок якої через пів доби БДК міг потонути, якщо не отримав сторонньої допомоги від пожежних суден.
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09.06.2024 12:42 Ответить
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09.06.2024 13:33 Ответить
"затонув", "уражений" - це зовсім інші стани кацокорита. Взагалі тихохідним БПЛА з достойнною б\ч туди важко дістатись, бо треба пролетіти окуповану частину країни, яка насичена ворожим ППО. Потім частина маршруту над морем, де БПЛА буде дуже радіопомітний, та ще і з тої причини, що він наближається до ключових АБ Єйськ та Прморсько-Ахтарськ, а це регіон з більш-менш тозвиненою ППО. Тому більш велика можливість уразити таку ціль має КР якщо не західного виробництва, то перероблена\дороблена версія "нептуна".
Може через деякий час з'явиться більш детальна інформація щодо цього ураження.
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09.06.2024 13:56 Ответить
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09.06.2024 14:06 Ответить
дивна термінологія. Підбити можуть літак або гелікоптер. Екіпаж хай шукають на березі, бо всі сім членів екіпажу зїбались на берег з переляку.
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09.06.2024 14:22 Ответить
Відверто кажучи, чекаю на новину, на кшталт, "баржі не вберегли Кримський міст від знищення"
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09.06.2024 12:20 Ответить
То есть расейские комические войска признают что не способны даже обнаружить надводные дроны
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09.06.2024 12:32 Ответить
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09.06.2024 12:40 Ответить
досить надійний захист.. Думаю, "баржова" концепція захисту буде мати розвиток - кожну баржу по борту можно обладнати до десяти постійних кулеметних точок, підкріпивши іх хоча би однією ЗУшкою на кожну баржу. До того ж баржа дозволяє нормально розвинути військову інфраструктуру для особового складу: харчовий блок, баню та навіть невеличкий плац для шикування особового складу і "губу".
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09.06.2024 12:52 Ответить
кацапы, вы можете сами снести это недоразумение либо обменять гарантии безопасности козлячего моста на жест доброй воли с Крыма.
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09.06.2024 13:22 Ответить
Раніше повідомляли, що рашисти під прикриттям 3-х МРК перемістили з бази в Новоросійську 5 ВДК в Азовське море. Як припускається, щоби сховатися від БЕКів та Атакамсів у цивільних портах, де є інфраструктура та залізничне сполучення. А це лише Єйськ та Таганрог.
Певне, планують возити у Бердянськ, Маріуполь і Керч вантажі, які раніше возили на паромах, що були ушкоджені.

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09.06.2024 14:02 Ответить
вся акваторія Азовського моря знаходиться у досяжності сухопутної версії "нептуна".
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09.06.2024 14:27 Ответить
Мабуть треба його положить а потім чимось хизуватись. Не проти подивитись хоч на одну повністю виведену з ладу ТЕЦ. Мабуть треба ракети а не дрони.
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09.06.2024 15:27 Ответить
Нічого, знайдуть спосіб зайти з іншого боку.
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09.06.2024 17:04 Ответить
 
 