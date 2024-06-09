Россияне пытаются защитить Крымский мост от украинских дронов, установив восемь барж, - британская разведка
Россияне установили баржи на южной стороне Керченского (Крымского) моста, чтобы защитить его от украинских атак.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.
Отмечается, что монтаж начался в 10 часов 24 мая и завершился в 22 часа 24 мая.
"Эти баржи были размещены российскими войсками, пытаясь защитить мост и судоходный канал, уменьшая углы подхода для украинских беспилотных надводных аппаратов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что установленные ранее конструкции были повреждены штормом, что уменьшило их эффективность.
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аж, на берег.
Може через деякий час з'явиться більш детальна інформація щодо цього ураження.
Певне, планують возити у Бердянськ, Маріуполь і Керч вантажі, які раніше возили на паромах, що були ушкоджені.