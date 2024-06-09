Росіяни намагаються захистити Кримський міст від українських дронів, встановивши вісім барж, - британська розвідка
Росіяни встановили баржі на південній стороні Керченського (Кримського) мосту, щоб захистити його від українських атак.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.
Зазначається, що монтаж розпочався о 10 годині 24 травня і завершився о 22 годині 24 травня.
"Ці баржі були розміщені російськими військами, намагаючись захистити міст і судноплавний канал, зменшуючи кути підходу для українських безпілотних надводних апаратів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що встановлені раніше конструкції були пошкоджені штормом, що зменшило їх ефективність.
Топ коментарі
+12 Hrysha Hlyba 7474e929
показати весь коментар09.06.2024 12:17
+5 саша паламарчук
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+5 Randall Flag da70119e
показати весь коментар09.06.2024 12:20
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аж, на берег.
Може через деякий час з'явиться більш детальна інформація щодо цього ураження.
Певне, планують возити у Бердянськ, Маріуполь і Керч вантажі, які раніше возили на паромах, що були ушкоджені.