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Велика Британія (5338) зовнішня розвідка (446) Керченський міст (525)

Росіяни намагаються захистити Кримський міст від українських дронів, встановивши вісім барж, - британська розвідка

Кримський міст

Росіяни встановили баржі на південній стороні Керченського (Кримського) мосту, щоб захистити його від українських атак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Зазначається, що монтаж розпочався о 10 годині 24 травня і завершився о 22 годині 24 травня. 

Баржі біля Кримського мосту

"Ці баржі були розміщені російськими військами, намагаючись захистити міст і судноплавний канал, зменшуючи кути підходу для українських безпілотних надводних апаратів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що встановлені раніше конструкції були пошкоджені штормом, що зменшило їх ефективність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У РФ немає альтернатив Керченському мосту, від його функціонування залежить військова логістика армії РФ, - ОК "Південь"

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Топ коментарі
+12
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09.06.2024 12:17
+5
матрасами його ще вкрийте
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09.06.2024 12:19
+5
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09.06.2024 12:20
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Там їх вже ніби 11....
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09.06.2024 12:09 Відповісти
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09.06.2024 12:36 Відповісти
можна ще подмалювати.
аж, на берег.
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09.06.2024 15:08 Відповісти
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09.06.2024 12:17 Відповісти
матрасами його ще вкрийте
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09.06.2024 12:19 Відповісти
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09.06.2024 12:20 Відповісти
якось складно уявити, що БПЛА в змозі потопити БДК. Хіба що на сідкритій палубі був вантаж ***********, і вторинна детонація привела до масштабної пожежі на борту, внаслідок якої через пів доби БДК міг потонути, якщо не отримав сторонньої допомоги від пожежних суден.
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09.06.2024 12:42 Відповісти
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09.06.2024 13:33 Відповісти
"затонув", "уражений" - це зовсім інші стани кацокорита. Взагалі тихохідним БПЛА з достойнною б\ч туди важко дістатись, бо треба пролетіти окуповану частину країни, яка насичена ворожим ППО. Потім частина маршруту над морем, де БПЛА буде дуже радіопомітний, та ще і з тої причини, що він наближається до ключових АБ Єйськ та Прморсько-Ахтарськ, а це регіон з більш-менш тозвиненою ППО. Тому більш велика можливість уразити таку ціль має КР якщо не західного виробництва, то перероблена\дороблена версія "нептуна".
Може через деякий час з'явиться більш детальна інформація щодо цього ураження.
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09.06.2024 13:56 Відповісти
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09.06.2024 14:06 Відповісти
дивна термінологія. Підбити можуть літак або гелікоптер. Екіпаж хай шукають на березі, бо всі сім членів екіпажу зїбались на берег з переляку.
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09.06.2024 14:22 Відповісти
Відверто кажучи, чекаю на новину, на кшталт, "баржі не вберегли Кримський міст від знищення"
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09.06.2024 12:20 Відповісти
То есть расейские комические войска признают что не способны даже обнаружить надводные дроны
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09.06.2024 12:32 Відповісти
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09.06.2024 12:40 Відповісти
досить надійний захист.. Думаю, "баржова" концепція захисту буде мати розвиток - кожну баржу по борту можно обладнати до десяти постійних кулеметних точок, підкріпивши іх хоча би однією ЗУшкою на кожну баржу. До того ж баржа дозволяє нормально розвинути військову інфраструктуру для особового складу: харчовий блок, баню та навіть невеличкий плац для шикування особового складу і "губу".
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09.06.2024 12:52 Відповісти
кацапы, вы можете сами снести это недоразумение либо обменять гарантии безопасности козлячего моста на жест доброй воли с Крыма.
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09.06.2024 13:22 Відповісти
Раніше повідомляли, що рашисти під прикриттям 3-х МРК перемістили з бази в Новоросійську 5 ВДК в Азовське море. Як припускається, щоби сховатися від БЕКів та Атакамсів у цивільних портах, де є інфраструктура та залізничне сполучення. А це лише Єйськ та Таганрог.
Певне, планують возити у Бердянськ, Маріуполь і Керч вантажі, які раніше возили на паромах, що були ушкоджені.

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09.06.2024 14:02 Відповісти
вся акваторія Азовського моря знаходиться у досяжності сухопутної версії "нептуна".
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09.06.2024 14:27 Відповісти
Мабуть треба його положить а потім чимось хизуватись. Не проти подивитись хоч на одну повністю виведену з ладу ТЕЦ. Мабуть треба ракети а не дрони.
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09.06.2024 15:27 Відповісти
Нічого, знайдуть спосіб зайти з іншого боку.
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09.06.2024 17:04 Відповісти
 
 