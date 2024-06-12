Крымский мост ранее охраняли до 14 кораблей и катеров РФ, а сейчас – ноль, - Плетенчук
Корабли российских военных пока не охраняют Крымский мост.
Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
"Раньше у них на охране моста находилось от 10 до 14 кораблей и катеров одновременно в море, а сейчас их там ноль. Соответственно, они как-то должны эту проблему решить", - пояснил он.
Используя баржи и боновые заграждения россияне надеются максимально сузить возможность маневра, сузить проход для того, чтобы участок контролировать было легче.
"Этот район моря с целью, конечно, защиты того самого сооружения... Вот они строят пассивные заграждения, инженерные сооружения в виде тех самых барж с боновыми заграждениями. Цель - это противодействие", - добавил Плетенчук.
Напомним, ранее британская разведка сообщала, что россияне пытаются защитить Крымский мост от украинских дронов, установив восемь барж.
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попередження не стріляйте по кримському мосту і не треба озвучувати...і так понятно, що ворог знищить у відповідь
мости..і не обовязково через дніпро...вони краще захищені
Техніку, зброю вони спокійно переганяють суходолом.
Центр журналістських розслідувань
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