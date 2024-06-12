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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крымский мост ранее охраняли до 14 кораблей и катеров РФ, а сейчас – ноль, - Плетенчук

Кораблі РФ не охороняють Кримський міст

Корабли российских военных пока не охраняют Крымский мост.

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"Раньше у них на охране моста находилось от 10 до 14 кораблей и катеров одновременно в море, а сейчас их там ноль. Соответственно, они как-то должны эту проблему решить", - пояснил он.

Используя баржи и боновые заграждения россияне надеются максимально сузить возможность маневра, сузить проход для того, чтобы участок контролировать было легче.

"Этот район моря с целью, конечно, защиты того самого сооружения... Вот они строят пассивные заграждения, инженерные сооружения в виде тех самых барж с боновыми заграждениями. Цель - это противодействие", - добавил Плетенчук.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что россияне пытаются защитить Крымский мост от украинских дронов, установив восемь барж.

Также читайте: У РФ нет альтернатив Керченскому мосту, от его функционирования зависит военная логистика армии РФ, - ОК "Південь"

Автор: 

Крым (26404) Керченский мост (393) Плетенчук Дмитрий (168)


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Топ комментарии
+6
Десь я це вже чув "просто перестать стрелять".
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12.06.2024 16:45
+5
Наші вибивають їхнє ППО не просто так...
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12.06.2024 14:53
+5
Якогось біса чекають поки кацапи набудуть біля мосту хрен знає чого а потім будуть безтолково атакувати. Щось це мені нагадує.
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12.06.2024 15:04
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демілітаризація РФ іде ударними темпами. Якби не їхня пропаганда в інстаграмі, тіктоку і тд було б чудово. Проблема ще в тому що їх пропаганда чудово заходить бо наші зелені це мразі отборні
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12.06.2024 14:53 Ответить
Наші вибивають їхнє ППО не просто так...
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12.06.2024 14:53 Ответить
поперджували американці, не стріляйте по нпз...у відповідь на ці постріли за 1 день березня ворог знищив чверть потужностей українських теплових електростанцій...
попередження не стріляйте по кримському мосту і не треба озвучувати...і так понятно, що ворог знищить у відповідь
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12.06.2024 16:34 Ответить
Десь я це вже чув "просто перестать стрелять".
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12.06.2024 16:45 Ответить
авжеж, тому мости цілі і тут і там...без них гірше стане одразу, а якщо вдарять по них в один день, як по електростанціях, то і зими чекати не треба, щоб зливати воду...
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12.06.2024 23:12 Ответить
Що знищить у відповідь?
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13.06.2024 00:22 Ответить
не всім понятно?
мости..і не обовязково через дніпро...вони краще захищені
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13.06.2024 10:51 Ответить
Інженерні споруди, можливо, ефективніше захищають міст від наших беспілотних катерів.
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12.06.2024 14:55 Ответить
Тому що цей міст вже не має ніякого значення. Крім "перемог" від його обстрілів.
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12.06.2024 14:56 Ответить
По ньому знов почали перевозити ешелони з паливом. Отже має.
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12.06.2024 14:58 Ответить
Звузьти прохід так щоб тільки пляшка проходила, жопа в кацапів повинна бути всюди
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12.06.2024 14:57 Ответить
значить можна бити дронами магура по опорах
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12.06.2024 14:59 Ответить
Якогось біса чекають поки кацапи набудуть біля мосту хрен знає чого а потім будуть безтолково атакувати. Щось це мені нагадує.
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12.06.2024 15:04 Ответить
Слід не міркувати в логіці «якщо ми дамо згоду на удари західною зброєю по території Росії, Путін вдарить у відповідь», а дотримуватися підходу «якщо Путін наважиться на удар по Заходу, він використає будь-який привід для нанесення такого удару, навіть якщо ми не даватимемо йому жодних підстав для атаки». І для того, щоб зрозуміти правильність саме такої інтерпретації дій російського президента, варто згадати, з чого починалася велика війна Росії проти України - коли Україна не давала жодних підстав для удару, а Путін шукав і знаходив вигадані приводи.
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12.06.2024 15:05 Ответить
ну то й що? поки він стоїть, це не цікаво...
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12.06.2024 15:11 Ответить
Для каZапів той міст вже як чергова скрєпа.

Техніку, зброю вони спокійно переганяють суходолом.

Центр журналістських розслідувань

Росія форсує розвиток шляхів на окупованому півдні.
Травень видався багатим на події довкола портів Бердянська і Маріуполя, а також приніс неприємні новини про нові автомобільні і залізничні дороги загарбників.
Окупанти прискорено добудовують нову залізницю і вдвічі розширюють автомобільний сухопутний коридор.

Детальніше розповідаємо за цим посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=aqZfo0eKiN8
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12.06.2024 15:16 Ответить
А чи не в тому справа, що "найвеличніший" заборонив атакувати міст, і кацапи йому вірять?
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12.06.2024 15:45 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 05.‎06.‎2024 830 доба війни

65 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

У РФ немає альтернатив Керченському мосту, від його функціонування залежить військова логістика армії РФ, - ОК "Південь"

Чому ж замість того, щоб знищити його, ЗСУ витрачає дефіцитні ракети на поромну переправу, функціонал якої легко відновлюється знову. Відповідь одна - заборона атаки Кримського мосту - пряма директива ВГК Зеленського. Іншої причини немає.
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12.06.2024 15:53 Ответить
Може цю проблему вже до снаги вирішити нам?
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12.06.2024 15:48 Ответить
А как его разбомбить то? Ну ушатать пару пролетов, так они ж отстроят, это ж не карточный домик, как его полностью под воду погрузить?
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12.06.2024 16:20 Ответить
Збити пару критичних опор і потім валити по ремонтним бригадам.
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12.06.2024 16:49 Ответить
Ну і? Відмашку дєрьмака чекаємо?
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12.06.2024 16:32 Ответить
 
 